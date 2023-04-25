https://ria.ru/20230425/moldaviya-1867501021.html
Посла Молдавии вызвали в МИД России
Посла Молдавии вызвали в МИД России - РИА Новости, 25.04.2023
Посла Молдавии вызвали в МИД России
Посол Молдавии Лилиан Дарий прибыл в МИД РФ, куда его вызвали из-за высылки дипломата, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T09:49
2023-04-25T09:49
2023-04-25T10:20
молдавия
россия
политика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посол Молдавии Лилиан Дарий прибыл в МИД РФ, куда его вызвали из-за высылки дипломата, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Молдавия приняла решение о высылке российского дипломата. Посольство России сообщило, что власти не разъяснили мотивы своего решения, однако это произошло после того, как 17 апреля было отказано во въезде в Молдавию главе Татарстана Рустаму Минниханову, ехавшему в Гагаузию на конгресс "Дружба народов".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, россия, политика
Молдавия, Россия, Политика
Посла Молдавии вызвали в МИД России
Посол Молдавии Дарий прибыл в МИД, куда его вызвали из-за высылки российского дипломата