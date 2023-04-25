https://ria.ru/20230425/moldaviya-1867501021.html

Посла Молдавии вызвали в МИД России

Посла Молдавии вызвали в МИД России - РИА Новости, 25.04.2023

Посла Молдавии вызвали в МИД России

Посол Молдавии Лилиан Дарий прибыл в МИД РФ, куда его вызвали из-за высылки дипломата, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T09:49

2023-04-25T09:49

2023-04-25T10:20

молдавия

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863181650_121:0:3453:1874_1920x0_80_0_0_3f143a274171bf662748c01bee56685e.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посол Молдавии Лилиан Дарий прибыл в МИД РФ, куда его вызвали из-за высылки дипломата, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Молдавия приняла решение о высылке российского дипломата. Посольство России сообщило, что власти не разъяснили мотивы своего решения, однако это произошло после того, как 17 апреля было отказано во въезде в Молдавию главе Татарстана Рустаму Минниханову, ехавшему в Гагаузию на конгресс "Дружба народов".

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, россия, политика