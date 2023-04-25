https://ria.ru/20230425/mir-1867491259.html

США и России нужен "дух Эльбы", считает американский ветеран

США и России нужен "дух Эльбы", считает американский ветеран - РИА Новости, 25.04.2023

США и России нужен "дух Эльбы", считает американский ветеран

США и России важно сохранить дух исторической встречи войск двух стран на реке Эльба в Германии в апреле 1945 года, поскольку оба народа хотят видеть мир,... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T08:23

2023-04-25T08:23

2023-04-25T08:23

в мире

сша

россия

вторая мировая война (1939-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787487539_0:210:2276:1490_1920x0_80_0_0_8fd2d9f2a10652eda142f55a84cf8778.jpg

ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США и России важно сохранить дух исторической встречи войск двух стран на реке Эльба в Германии в апреле 1945 года, поскольку оба народа хотят видеть мир, сказал в интервью РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон. "Я предполагаю, что в глубине души мы все понимаем, что мир на планете – это было бы прекрасно", - сказал Кон. Встреча советских и американских войск на Эльбе в апреле 1945 года символизирует наивысшую точку в отношениях между двумя союзниками по антигитлеровской коалиции. Полковник в отставке Сухопутных сил США Кон, которому сейчас 97 лет, назвал трагическим тот факт, что сейчас США и Россия утратили общность целей и задач. По его убеждению, такими целями могли бы стать, в частности, совместная борьба с изменением климата и с голодом. Американский ветеран выразил сожаление тем, что определенные деятели не хотят, чтобы русские и американцы сотрудничали друг с другом. "Все это политики!" - сказал он. Как отметил Кон, генерал Дуайт Эйзенхауэр, в 1945 году возглавлявший американские и союзные войска в Европе, предписал не переправляться через Эльбу на берег, где стояли советские части, чтобы избежать возможных столкновений по ошибке. "Только позднее я понял, что стал одним из немногих американцев, кто встретился с советскими солдатами на их территории", - отметил он. Встреча, в которой Кон принял участие, состоялась в конце апреля в районе города Магдебург. Ветеран признался, что никогда в жизни больше не видел такого теплого приема, какой им оказали советские солдаты. "Меня никто не встречал так. Нас целовали, обнимали, носили на плечах, предлагали водку, объемы которой мне пришлось ограничить. Нет, такого со мной больше никогда не было", - вспоминает он. Кон сказал, что только позднее понял, что все эти эмоции стали проявлением того, что русские, увидев американцев, осознали: они выжили, и война для них фактически завершена. "Однако это ровным счетом ничего не меняло. Мы вместе праздновали, и мы, американские солдаты, стали для русских теми, кто показал: перед ними больше нет немцев, с которыми нужно воевать", - сказал Кон. Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба 25 апреля 1945 года.

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html

https://ria.ru/20230423/sanktsii-1866955430.html

https://ria.ru/20230424/izolyatsiya-1867209956.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, россия, вторая мировая война (1939-1945)