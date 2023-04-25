https://ria.ru/20230425/mi-35-1867482581.html

Командир вертолета Ми-35 раскрыл тактику преодоления украинской ПВО

Командир вертолета Ми-35 раскрыл тактику преодоления украинской ПВО - РИА Новости, 25.04.2023

Командир вертолета Ми-35 раскрыл тактику преодоления украинской ПВО

Экипажи вертолетов Ми-35 используют тактику максимального "огибания" рельефа, чтобы минимизировать риск оказаться под огнем ПВО противника, рассказал командир... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T05:04

2023-04-25T05:04

2023-04-25T06:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ми-35

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-35 используют тактику максимального "огибания" рельефа, чтобы минимизировать риск оказаться под огнем ПВО противника, рассказал командир вертолета с позывным "Кабан", соответствующее видео предоставило Минобороны."Используем тактику с максимальным огибанием рельефа, дабы минимизировать попадание под ПВО противника, в зависимости от условий, от лесопосадок, проводок, ближайшей обстановки, потому что бывает высота доходит и до 40 метров, а бывает возможность идти и на трех-пяти метрах", - рассказал пилот.Как отметил летчик, благодаря своей надежности техника иногда вытаскивала из таких "передряг", что в "голове даже не обрисовать". "Самое сложное – это уход от противодействия противника, когда наше оборудование показывает, что по нам идет атака, либо облучение какое-то, в этот момент ты максимально используешь возможности человека. Машина рассчитана на меньшие возможности, но она вывозит, она помогает, она ни разу не подводила", - добавил "Кабан".Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолет, предназначен для уничтожения бронетехники противника, огневой поддержки сухопутных войск, перевозки грузов и десанта. Экипаж состоит из двух человек. Машина может развивать скорость до 300 километров в час.

https://ria.ru/20230422/vertolety-1867079154.html

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безопасность, россия, ми-35