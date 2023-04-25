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Командир вертолета Ми-35 раскрыл тактику преодоления украинской ПВО - РИА Новости, 25.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 25.04.2023 (обновлено: 06:03 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/mi-35-1867482581.html
Командир вертолета Ми-35 раскрыл тактику преодоления украинской ПВО
Командир вертолета Ми-35 раскрыл тактику преодоления украинской ПВО - РИА Новости, 25.04.2023
Командир вертолета Ми-35 раскрыл тактику преодоления украинской ПВО
Экипажи вертолетов Ми-35 используют тактику максимального "огибания" рельефа, чтобы минимизировать риск оказаться под огнем ПВО противника, рассказал командир... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T05:04
2023-04-25T06:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ми-35
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-35 используют тактику максимального "огибания" рельефа, чтобы минимизировать риск оказаться под огнем ПВО противника, рассказал командир вертолета с позывным "Кабан", соответствующее видео предоставило Минобороны."Используем тактику с максимальным огибанием рельефа, дабы минимизировать попадание под ПВО противника, в зависимости от условий, от лесопосадок, проводок, ближайшей обстановки, потому что бывает высота доходит и до 40 метров, а бывает возможность идти и на трех-пяти метрах", - рассказал пилот.Как отметил летчик, благодаря своей надежности техника иногда вытаскивала из таких "передряг", что в "голове даже не обрисовать". "Самое сложное – это уход от противодействия противника, когда наше оборудование показывает, что по нам идет атака, либо облучение какое-то, в этот момент ты максимально используешь возможности человека. Машина рассчитана на меньшие возможности, но она вывозит, она помогает, она ни разу не подводила", - добавил "Кабан".Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолет, предназначен для уничтожения бронетехники противника, огневой поддержки сухопутных войск, перевозки грузов и десанта. Экипаж состоит из двух человек. Машина может развивать скорость до 300 километров в час.
https://ria.ru/20230422/vertolety-1867079154.html
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безопасность, россия, ми-35
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ми-35
Командир вертолета Ми-35 раскрыл тактику преодоления украинской ПВО

Командир вертолета Ми-35 рассказал о тактике "огибания" рельефа для преодоления ПВО врага

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВертолет Ми-35М
Вертолет Ми-35М - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости
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Вертолет Ми-35М. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-35 используют тактику максимального "огибания" рельефа, чтобы минимизировать риск оказаться под огнем ПВО противника, рассказал командир вертолета с позывным "Кабан", соответствующее видео предоставило Минобороны.
"Используем тактику с максимальным огибанием рельефа, дабы минимизировать попадание под ПВО противника, в зависимости от условий, от лесопосадок, проводок, ближайшей обстановки, потому что бывает высота доходит и до 40 метров, а бывает возможность идти и на трех-пяти метрах", - рассказал пилот.
Как отметил летчик, благодаря своей надежности техника иногда вытаскивала из таких "передряг", что в "голове даже не обрисовать".
"Самое сложное – это уход от противодействия противника, когда наше оборудование показывает, что по нам идет атака, либо облучение какое-то, в этот момент ты максимально используешь возможности человека. Машина рассчитана на меньшие возможности, но она вывозит, она помогает, она ни разу не подводила", - добавил "Кабан".
Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолет, предназначен для уничтожения бронетехники противника, огневой поддержки сухопутных войск, перевозки грузов и десанта. Экипаж состоит из двух человек. Машина может развивать скорость до 300 километров в час.
Вертолет Ми-35М - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМи-35
 
 
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