https://ria.ru/20230425/metro-1867552393.html
У пассажира метро в Москве изъяли предмет, похожий на гранату
У пассажира метро в Москве изъяли предмет, похожий на гранату - РИА Новости, 25.04.2023
У пассажира метро в Москве изъяли предмет, похожий на гранату
Похожий на гранату предмет изъят у мужчины на входе в северный вестибюль станции метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии в Москве,... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:33
2023-04-25T12:33
2023-04-25T12:33
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Похожий на гранату предмет изъят у мужчины на входе в северный вестибюль станции метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее в телеграм-канале столичного департамента транспорта сообщалось о временном закрытии для входа северного вестибюля (выходы 5-6) на станции "Лермонтовский проспект" по требованию полиции. По данным представителя экстренных служб, причиной стало задержание мужчины с подозрительным предметом. "Обнаружена граната, увезли на исследование", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230413/ugroza-1865003905.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
У пассажира метро в Москве изъяли предмет, похожий на гранату
У мужчины на станции метро "Лермонтовский проспект" изъяли предмет, похожий на гранату
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Похожий на гранату предмет изъят у мужчины на входе в северный вестибюль станции метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее в телеграм-канале столичного департамента транспорта сообщалось о временном закрытии для входа северного вестибюля (выходы 5-6) на станции "Лермонтовский проспект" по требованию полиции. По данным представителя экстренных служб, причиной стало задержание мужчины с подозрительным предметом.
"Обнаружена граната, увезли на исследование", - сказал собеседник агентства.
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