https://ria.ru/20230425/metro-1867552393.html

У пассажира метро в Москве изъяли предмет, похожий на гранату

У пассажира метро в Москве изъяли предмет, похожий на гранату - РИА Новости, 25.04.2023

У пассажира метро в Москве изъяли предмет, похожий на гранату

Похожий на гранату предмет изъят у мужчины на входе в северный вестибюль станции метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии в Москве,... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:33

2023-04-25T12:33

2023-04-25T12:33

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Похожий на гранату предмет изъят у мужчины на входе в северный вестибюль станции метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее в телеграм-канале столичного департамента транспорта сообщалось о временном закрытии для входа северного вестибюля (выходы 5-6) на станции "Лермонтовский проспект" по требованию полиции. По данным представителя экстренных служб, причиной стало задержание мужчины с подозрительным предметом. "Обнаружена граната, увезли на исследование", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230413/ugroza-1865003905.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва