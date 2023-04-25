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В Москве закрыли вестибюль станции "Лермонтовский проспект" - РИА Новости, 25.04.2023
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12:13 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/metro-1867547947.html
В Москве закрыли вестибюль станции "Лермонтовский проспект"
В Москве закрыли вестибюль станции "Лермонтовский проспект" - РИА Новости, 25.04.2023
В Москве закрыли вестибюль станции "Лермонтовский проспект"
Причиной временного закрытия северного вестибюля станции метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии стало задержание полицией мужчины с... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:13
2023-04-25T12:13
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Причиной временного закрытия северного вестибюля станции метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии стало задержание полицией мужчины с подозрительным предметом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее в телеграм-канале столичного департамента транспорта сообщалось о временном закрытии для входа северного вестибюля (выходы 5-6) на станции "Лермонтовский проспект" по требованию полиции. "При входе в метро у пассажира нашли подозрительный предмет, ждут специалистов", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчина задержан полицейскими.
https://ria.ru/20230420/predmet-1866651544.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве закрыли вестибюль станции "Лермонтовский проспект"

Вестибюль станции метро в Москве закрыли из-за мужчины с подозрительным предметом

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛюди на станции "Лермонтовский проспект" Московского метрополитена
Люди на станции Лермонтовский проспект Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Люди на станции "Лермонтовский проспект" Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Причиной временного закрытия северного вестибюля станции метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии стало задержание полицией мужчины с подозрительным предметом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее в телеграм-канале столичного департамента транспорта сообщалось о временном закрытии для входа северного вестибюля (выходы 5-6) на станции "Лермонтовский проспект" по требованию полиции.
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
В пункте выдачи в Москве нашли подозрительные статуэтки
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"При входе в метро у пассажира нашли подозрительный предмет, ждут специалистов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина задержан полицейскими.
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