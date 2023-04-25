https://ria.ru/20230425/metro-1867547947.html

В Москве закрыли вестибюль станции "Лермонтовский проспект"

В Москве закрыли вестибюль станции "Лермонтовский проспект" - РИА Новости, 25.04.2023

В Москве закрыли вестибюль станции "Лермонтовский проспект"

Причиной временного закрытия северного вестибюля станции метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии стало задержание полицией мужчины с... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:13

2023-04-25T12:13

2023-04-25T12:13

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Причиной временного закрытия северного вестибюля станции метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии стало задержание полицией мужчины с подозрительным предметом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее в телеграм-канале столичного департамента транспорта сообщалось о временном закрытии для входа северного вестибюля (выходы 5-6) на станции "Лермонтовский проспект" по требованию полиции. "При входе в метро у пассажира нашли подозрительный предмет, ждут специалистов", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчина задержан полицейскими.

https://ria.ru/20230420/predmet-1866651544.html

https://ria.ru/20230419/posylki-1866261500.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва