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Медведев назвал граждан, сбежавших на Запад от уголовных дел, выродками - РИА Новости, 25.04.2023
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11:37 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/medvedev-1867538686.html
Медведев назвал граждан, сбежавших на Запад от уголовных дел, выродками
Медведев назвал граждан, сбежавших на Запад от уголовных дел, выродками - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев назвал граждан, сбежавших на Запад от уголовных дел, выродками
Выродки, которые сбежали на Запад от уголовного преследования, заявляют там о необходимости демилитаризировать Россию, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:37
2023-04-25T11:37
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Выродки, которые сбежали на Запад от уголовного преследования, заявляют там о необходимости демилитаризировать Россию, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на марафоне "Знание. Первые". "Вот эти самые выродки, которые туда сбежали, они, естественно, говорят о том, что нужно провести еще демилитаризацию России, денуклеаризацию России, вот здесь был вопрос про ядерное оружие, то есть чтобы Россия отказалась от ядерного оружия и, естественно, выполняла все те приказы, которые будут поступать из-за океана, то есть превратилась просто в послушного исполнителя воли Соединенных Штатов Америки", - сказал он. Медведев подчеркнул, что задача РФ - сделать все, чтобы этот сценарий даже теоретически не мог реализоваться.
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россия, дмитрий медведев, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев назвал граждан, сбежавших на Запад от уголовных дел, выродками

Медведев: сбежавшие на Запад от уголовных дел выродки говорят о демилитаризации России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Выродки, которые сбежали на Запад от уголовного преследования, заявляют там о необходимости демилитаризировать Россию, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на марафоне "Знание. Первые".
"Вот эти самые выродки, которые туда сбежали, они, естественно, говорят о том, что нужно провести еще демилитаризацию России, денуклеаризацию России, вот здесь был вопрос про ядерное оружие, то есть чтобы Россия отказалась от ядерного оружия и, естественно, выполняла все те приказы, которые будут поступать из-за океана, то есть превратилась просто в послушного исполнителя воли Соединенных Штатов Америки", - сказал он.
Медведев подчеркнул, что задача РФ - сделать все, чтобы этот сценарий даже теоретически не мог реализоваться.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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