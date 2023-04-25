https://ria.ru/20230425/medvedev-1867538686.html

Медведев назвал граждан, сбежавших на Запад от уголовных дел, выродками

Медведев назвал граждан, сбежавших на Запад от уголовных дел, выродками - РИА Новости, 25.04.2023

Медведев назвал граждан, сбежавших на Запад от уголовных дел, выродками

Выродки, которые сбежали на Запад от уголовного преследования, заявляют там о необходимости демилитаризировать Россию, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:37

2023-04-25T11:37

2023-04-25T11:37

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Выродки, которые сбежали на Запад от уголовного преследования, заявляют там о необходимости демилитаризировать Россию, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на марафоне "Знание. Первые". "Вот эти самые выродки, которые туда сбежали, они, естественно, говорят о том, что нужно провести еще демилитаризацию России, денуклеаризацию России, вот здесь был вопрос про ядерное оружие, то есть чтобы Россия отказалась от ядерного оружия и, естественно, выполняла все те приказы, которые будут поступать из-за океана, то есть превратилась просто в послушного исполнителя воли Соединенных Штатов Америки", - сказал он. Медведев подчеркнул, что задача РФ - сделать все, чтобы этот сценарий даже теоретически не мог реализоваться.

https://ria.ru/20230425/rossiya-1867532735.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, общество