https://ria.ru/20230425/medvedev-1867533657.html
Мир наэлектризован до абсолютной степени, заявил Медведев
Мир наэлектризован до абсолютной степени, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
Мир наэлектризован до абсолютной степени, заявил Медведев
Мир наэлектризован до абсолютной степени, неясно, что будет последней каплей, но надо работать, чтобы полноценной мировой войны не произошло, заявил... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:24
2023-04-25T11:24
2023-04-25T11:24
россия
московская область (подмосковье)
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мир наэлектризован до абсолютной степени, неясно, что будет последней каплей, но надо работать, чтобы полноценной мировой войны не произошло, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Если говорить серьезно, то мы, конечно, не хотели такого развития событий… но мир действительно наэлектризован до абсолютно степени", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые", к которому подключился по видеосвязи с военно-промышленного предприятия в Подмосковье. "Что станет последней каплей и триггером я не могу сказать, но в какой то момент это может случиться", - сказал он, добавив, что сейчас всем нужно работать над тем, чтобы вероятность "горячей полноценной мировой волны не реализовалась". Он также объяснил выбор сегодняшней площадки. По его словам, "это отражение сегодняшней действительности". Также Медведев сообщил, что проведет совещание. "Будет совещание с представителями "оборонки", - добавил зампред Совбеза РФ.
https://ria.ru/20230425/medvedev-1867530779.html
https://ria.ru/20230425/medvedev-1867528336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, московская область (подмосковье), дмитрий медведев, в мире
Россия, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Медведев, В мире
Мир наэлектризован до абсолютной степени, заявил Медведев
Медведев: мир наэлектризован до абсолютной степени, неясно, что станет последней каплей
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мир наэлектризован до абсолютной степени, неясно, что будет последней каплей, но надо работать, чтобы полноценной мировой войны не произошло, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Если говорить серьезно, то мы, конечно, не хотели такого развития событий… но мир действительно наэлектризован до абсолютно степени", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые", к которому подключился по видеосвязи с военно-промышленного предприятия в Подмосковье
.
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"Что станет последней каплей и триггером я не могу сказать, но в какой то момент это может случиться", - сказал он, добавив, что сейчас всем нужно работать над тем, чтобы вероятность "горячей полноценной мировой волны не реализовалась".
Он также объяснил выбор сегодняшней площадки. По его словам, "это отражение сегодняшней действительности". Также Медведев сообщил, что проведет совещание. "Будет совещание с представителями "оборонки", - добавил зампред Совбеза РФ.
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