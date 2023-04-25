https://ria.ru/20230425/medvedev-1867533269.html

Россия не навязывает сотрудничество другим странам, заявил Медведев

Россия не навязывает сотрудничество другим странам, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023

Россия не навязывает сотрудничество другим странам, заявил Медведев

Россия готова сотрудничать со всеми странами, но если кто-то не хочет, она не навязывается, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:24

2023-04-25T11:24

2023-04-25T11:24

россия

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия готова сотрудничать со всеми странами, но если кто-то не хочет, она не навязывается, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Я вам прямо скажу, мы готовы и хотим сотрудничать со всеми, кто готов к такому сотрудничеству", - сказал он на марафоне "Знание. Первые". Медведев добавил, что Россия всегда была готова сотрудничать и с европейцами, и с американцами. "Но если кто-то не хочет с нами дружить, или кто-то не хочет с нами развивать экономическое сотрудничество, сотрудничество в области политической координации, то мы не навязываемся", - сказал он.

https://ria.ru/20230425/medvedev-1867530779.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий медведев, в мире