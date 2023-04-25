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Россия не навязывает сотрудничество другим странам, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
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11:24 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/medvedev-1867533269.html
Россия не навязывает сотрудничество другим странам, заявил Медведев
Россия не навязывает сотрудничество другим странам, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
Россия не навязывает сотрудничество другим странам, заявил Медведев
Россия готова сотрудничать со всеми странами, но если кто-то не хочет, она не навязывается, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:24
2023-04-25T11:24
россия
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия готова сотрудничать со всеми странами, но если кто-то не хочет, она не навязывается, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Я вам прямо скажу, мы готовы и хотим сотрудничать со всеми, кто готов к такому сотрудничеству", - сказал он на марафоне "Знание. Первые". Медведев добавил, что Россия всегда была готова сотрудничать и с европейцами, и с американцами. "Но если кто-то не хочет с нами дружить, или кто-то не хочет с нами развивать экономическое сотрудничество, сотрудничество в области политической координации, то мы не навязываемся", - сказал он.
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россия, дмитрий медведев, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Россия не навязывает сотрудничество другим странам, заявил Медведев

Медведев: Россия готова сотрудничать со всеми странами, но не навязывается

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия готова сотрудничать со всеми странами, но если кто-то не хочет, она не навязывается, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Я вам прямо скажу, мы готовы и хотим сотрудничать со всеми, кто готов к такому сотрудничеству", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".
Медведев добавил, что Россия всегда была готова сотрудничать и с европейцами, и с американцами.
"Но если кто-то не хочет с нами дружить, или кто-то не хочет с нами развивать экономическое сотрудничество, сотрудничество в области политической координации, то мы не навязываемся", - сказал он.
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