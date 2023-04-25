https://ria.ru/20230425/medvedev-1867533269.html
Россия не навязывает сотрудничество другим странам, заявил Медведев
Россия не навязывает сотрудничество другим странам, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
Россия не навязывает сотрудничество другим странам, заявил Медведев
Россия готова сотрудничать со всеми странами, но если кто-то не хочет, она не навязывается, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:24
2023-04-25T11:24
2023-04-25T11:24
россия
дмитрий медведев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_0:279:2960:1944_1920x0_80_0_0_8de042bdf661aeda922f06c09622ee9e.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия готова сотрудничать со всеми странами, но если кто-то не хочет, она не навязывается, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Я вам прямо скажу, мы готовы и хотим сотрудничать со всеми, кто готов к такому сотрудничеству", - сказал он на марафоне "Знание. Первые". Медведев добавил, что Россия всегда была готова сотрудничать и с европейцами, и с американцами. "Но если кто-то не хочет с нами дружить, или кто-то не хочет с нами развивать экономическое сотрудничество, сотрудничество в области политической координации, то мы не навязываемся", - сказал он.
https://ria.ru/20230425/medvedev-1867530779.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_5437d2272b5e2f636d015d2a752a8c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Россия не навязывает сотрудничество другим странам, заявил Медведев
Медведев: Россия готова сотрудничать со всеми странами, но не навязывается
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия готова сотрудничать со всеми странами, но если кто-то не хочет, она не навязывается, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Я вам прямо скажу, мы готовы и хотим сотрудничать со всеми, кто готов к такому сотрудничеству", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".
Медведев
добавил, что Россия всегда была готова сотрудничать и с европейцами, и с американцами.
"Но если кто-то не хочет с нами дружить, или кто-то не хочет с нами развивать экономическое сотрудничество, сотрудничество в области политической координации, то мы не навязываемся", - сказал он.
Медведев назвал изъятие российских активов на Западе беспределом