https://ria.ru/20230425/medvedev-1867514974.html

Медведев назвал ядерное оружие скрепой для современного мира

Медведев назвал ядерное оружие скрепой для современного мира - РИА Новости, 25.04.2023

Медведев назвал ядерное оружие скрепой для современного мира

Ядерное оружие в современном мире является скрепой, которая собирает государство, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:47

2023-04-25T10:47

2023-04-25T11:03

россия

в мире

дмитрий медведев

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ядерное оружие в современном мире является скрепой, которая собирает государство, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Для существования России как самого большого на планете государства ядерное оружие имеет непреходящее значение... Мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие имеет значение скрепы, которая собирает государство", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".Потенциальным противникам нельзя недооценивать Россию в вопросах применения ядерного оружия, отметил Медведев.Выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые", он напомнил, что в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания сказано, что ядерное оружие может быть применено в том случае, когда в отношении РФ осуществляется агрессия с применением других видов оружия, которые грозят самому существованию государства."Это по сути применение ядерного оружия в ответ на такие действия. И наши потенциальные противники этого недооценивать не должны. Поэтому все эти разговоры о том, что "русские никогда этого не сделают", или наоборот, "русские нас все время пугают применением ядерного оружия" - они ничего не стоят", - сказал он.Медведев подчеркнул, что "если в твоих руках есть какое-то оружие... ты должен быть готов в определенной ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить"."Поэтому все эти факторы не следует недооценивать нашим потенциальным противникам. Тем странам, которые сейчас мы вполне адекватно называем вражескими", - заключил он.

https://ria.ru/20230420/ultimatum-1866468711.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, дмитрий медведев