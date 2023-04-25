https://ria.ru/20230425/medvedev-1867514974.html
Медведев назвал ядерное оружие скрепой для современного мира
Медведев назвал ядерное оружие скрепой для современного мира - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев назвал ядерное оружие скрепой для современного мира
Ядерное оружие в современном мире является скрепой, которая собирает государство, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:47
2023-04-25T10:47
2023-04-25T11:03
россия
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ядерное оружие в современном мире является скрепой, которая собирает государство, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Для существования России как самого большого на планете государства ядерное оружие имеет непреходящее значение... Мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие имеет значение скрепы, которая собирает государство", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".Потенциальным противникам нельзя недооценивать Россию в вопросах применения ядерного оружия, отметил Медведев.Выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые", он напомнил, что в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания сказано, что ядерное оружие может быть применено в том случае, когда в отношении РФ осуществляется агрессия с применением других видов оружия, которые грозят самому существованию государства."Это по сути применение ядерного оружия в ответ на такие действия. И наши потенциальные противники этого недооценивать не должны. Поэтому все эти разговоры о том, что "русские никогда этого не сделают", или наоборот, "русские нас все время пугают применением ядерного оружия" - они ничего не стоят", - сказал он.Медведев подчеркнул, что "если в твоих руках есть какое-то оружие... ты должен быть готов в определенной ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить"."Поэтому все эти факторы не следует недооценивать нашим потенциальным противникам. Тем странам, которые сейчас мы вполне адекватно называем вражескими", - заключил он.
https://ria.ru/20230420/ultimatum-1866468711.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, дмитрий медведев
Россия, В мире, Дмитрий Медведев
Медведев назвал ядерное оружие скрепой для современного мира
Зампред Совбеза Медведев: ядерное оружие в современном мире является скрепой
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ядерное оружие в современном мире является скрепой, которая собирает государство, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Для существования России
как самого большого на планете государства ядерное оружие имеет непреходящее значение... Мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие имеет значение скрепы, которая собирает государство", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".
Потенциальным противникам нельзя недооценивать Россию в вопросах применения ядерного оружия, отметил Медведев
.
Выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые", он напомнил, что в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания сказано, что ядерное оружие может быть применено в том случае, когда в отношении РФ осуществляется агрессия с применением других видов оружия, которые грозят самому существованию государства.
Штаты поставили России ядерный ультиматум
"Это по сути применение ядерного оружия в ответ на такие действия. И наши потенциальные противники этого недооценивать не должны. Поэтому все эти разговоры о том, что "русские никогда этого не сделают", или наоборот, "русские нас все время пугают применением ядерного оружия" - они ничего не стоят", - сказал он.
Медведев подчеркнул, что "если в твоих руках есть какое-то оружие... ты должен быть готов в определенной ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить".
"Поэтому все эти факторы не следует недооценивать нашим потенциальным противникам. Тем странам, которые сейчас мы вполне адекватно называем вражескими", - заключил он.
Перспектива ядерного взрыва растет с каждым днем, заявил Медведев