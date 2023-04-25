https://ria.ru/20230425/medvedev-1867506411.html
Мир болен и находится на пороге новой мировой войны, заявил Медведев
Мир болен и находится на пороге новой мировой войны, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
Мир болен и находится на пороге новой мировой войны, заявил Медведев
Современный мир болен и, вероятно, находится на пороге новой мировой войны, но ее можно избежать, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:16
2023-04-25T10:16
2023-04-25T15:14
в мире
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Современный мир болен и, вероятно, находится на пороге новой мировой войны, но ее можно избежать, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Мир болен. И вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является", — сказал он в ходе общения с участниками марафона "Знание".Медведев отметил при этом, что никогда империи не распадаются без последующих войн, а после распада СССР войны удавалось избежать почти 30 лет."Мировой войны можно избежать, но делать не буду прогнозы, прогнозы — дело неблагодарное", — добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, дмитрий медведев
В мире, Россия, Дмитрий Медведев
Мир болен и находится на пороге новой мировой войны, заявил Медведев
Медведев: мир находится на пороге новой мировой войны, но ее еще можно избежать
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Современный мир болен и, вероятно, находится на пороге новой мировой войны, но ее можно избежать, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Мир болен. И вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является", — сказал он в ходе общения с участниками марафона "Знание".
Медведев
отметил при этом, что никогда империи не распадаются без последующих войн, а после распада СССР войны удавалось избежать почти 30 лет.
"Мировой войны можно избежать, но делать не буду прогнозы, прогнозы — дело неблагодарное", — добавил он.
Перспектива ядерного взрыва растет с каждым днем, заявил Медведев