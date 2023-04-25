Рейтинг@Mail.ru
Мир болен и находится на пороге новой мировой войны, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 25.04.2023 (обновлено: 15:14 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/medvedev-1867506411.html
Мир болен и находится на пороге новой мировой войны, заявил Медведев
Мир болен и находится на пороге новой мировой войны, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
Мир болен и находится на пороге новой мировой войны, заявил Медведев
Современный мир болен и, вероятно, находится на пороге новой мировой войны, но ее можно избежать, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:16
2023-04-25T15:14
в мире
россия
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Современный мир болен и, вероятно, находится на пороге новой мировой войны, но ее можно избежать, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Мир болен. И вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является", — сказал он в ходе общения с участниками марафона "Знание".Медведев отметил при этом, что никогда империи не распадаются без последующих войн, а после распада СССР войны удавалось избежать почти 30 лет."Мировой войны можно избежать, но делать не буду прогнозы, прогнозы — дело неблагодарное", — добавил он.
https://ria.ru/20230425/vzryv-1867508112.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_1895b894f3503c9ee5bac053e407aba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий медведев
В мире, Россия, Дмитрий Медведев
Мир болен и находится на пороге новой мировой войны, заявил Медведев

Медведев: мир находится на пороге новой мировой войны, но ее еще можно избежать

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Современный мир болен и, вероятно, находится на пороге новой мировой войны, но ее можно избежать, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Мир болен. И вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является", — сказал он в ходе общения с участниками марафона "Знание".
Медведев отметил при этом, что никогда империи не распадаются без последующих войн, а после распада СССР войны удавалось избежать почти 30 лет.
"Мировой войны можно избежать, но делать не буду прогнозы, прогнозы — дело неблагодарное", — добавил он.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Перспектива ядерного взрыва растет с каждым днем, заявил Медведев
Вчера, 10:26
 
В миреРоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала