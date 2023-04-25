https://ria.ru/20230425/medvedev-1867506411.html

Мир болен и находится на пороге новой мировой войны, заявил Медведев

Мир болен и находится на пороге новой мировой войны, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023

Мир болен и находится на пороге новой мировой войны, заявил Медведев

Современный мир болен и, вероятно, находится на пороге новой мировой войны, но ее можно избежать, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:16

2023-04-25T10:16

2023-04-25T15:14

в мире

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Современный мир болен и, вероятно, находится на пороге новой мировой войны, но ее можно избежать, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Мир болен. И вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является", — сказал он в ходе общения с участниками марафона "Знание".Медведев отметил при этом, что никогда империи не распадаются без последующих войн, а после распада СССР войны удавалось избежать почти 30 лет."Мировой войны можно избежать, но делать не буду прогнозы, прогнозы — дело неблагодарное", — добавил он.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, дмитрий медведев