https://ria.ru/20230425/mattarella-1867640037.html

Лидер Италии возложил венок к могиле Неизвестного солдата

Лидер Италии возложил венок к могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 25.04.2023

Лидер Италии возложил венок к могиле Неизвестного солдата

Президент Италии Серджо Маттарелла возложил венок к монументу "Алтарь Отечества" в Риме в день 78-ой годовщины Освобождения от нацистской оккупации и фашистской РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:27

2023-04-25T16:27

2023-04-25T16:29

в мире

италия

серджо маттарелла

джорджа мелони

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла возложил венок к монументу "Алтарь Отечества" в Риме в день 78-ой годовщины Освобождения от нацистской оккупации и фашистской диктатуры, сообщает газета Sole 24 Ore. Как сообщается, Маттарелла возложил венок к могиле Неизвестного солдата, в церемонии также приняли участие председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, председатели итальянского Сената и Палаты депутатов. По завершении церемонии глава государства отправился в итальянский город Кунео, где возложил венок к монументу, сооруженному в память о павших бойцах движения Сопротивления. Телеканал Rainews24 отметил, что в преддверии праздника Освобождения Маттарелла напомнил об идеалах независимости и свободы, которые позволили освободить Италию от нацистско-фашистского угнетения, а также высоко оценил "приверженность и решимость ассоциаций (партизан – ред.) в сохранении памяти о периоде, который является одним из самых драматических в истории Италии, в значительной степени способствуя тому, чтобы люди знали и не забывали тех, кто боролся за защиту идеалов независимости и свободы, которые позволили освободить Италию от нацистско-фашистского угнетения". Волну критики вызвали действия нескольких итальянских политиков в этот день. В частности, по данным телеканала Sky News, Иньяцио Ла Русса, председатель Сената республики и второе лицо в Италии после президента, после торжественной церемонии в Риме отправился в Чехию на встречу председателей парламентов стран-членов Европейского Союза. Вместе с ним в Прагу поехал и Лоренцо Фонтана, председатель нижней палаты Италии. Планируется, что политики возложат венок к памятнику Яну Палаху. "Есть другие 364 дня в году, когда можно это сделать", - заявил председатель Национальной ассоциации итальянских партизан Джанфранко Пальяруло. В апреле 1945 года на севере Италии началось вооруженное восстание, в результате которого, а также боевых действий войск антигитлеровской коалиции страна вскоре была освобождена от немецкой оккупации и фашизма. 25 апреля бойцы движения Сопротивления, среди которых были и советские граждане, бежавшие из фашистских лагерей, освободили Милан и Турин. Именно этот день в 1946 году был впервые отмечен как национальный праздник. С 1949 года 25 апреля официально объявлено национальным праздником Освобождения, который отмечается на всей территории страны.

https://ria.ru/20230425/italiya-1867571523.html

https://ria.ru/20230425/vatikan-1867426925.html

италия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, италия, серджо маттарелла, джорджа мелони, вторая мировая война (1939-1945)