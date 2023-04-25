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Лидер Италии возложил венок к могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 25.04.2023
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16:27 25.04.2023 (обновлено: 16:29 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/mattarella-1867640037.html
Лидер Италии возложил венок к могиле Неизвестного солдата
Лидер Италии возложил венок к могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 25.04.2023
Лидер Италии возложил венок к могиле Неизвестного солдата
Президент Италии Серджо Маттарелла возложил венок к монументу "Алтарь Отечества" в Риме в день 78-ой годовщины Освобождения от нацистской оккупации и фашистской РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:27
2023-04-25T16:29
в мире
италия
серджо маттарелла
джорджа мелони
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла возложил венок к монументу "Алтарь Отечества" в Риме в день 78-ой годовщины Освобождения от нацистской оккупации и фашистской диктатуры, сообщает газета Sole 24 Ore. Как сообщается, Маттарелла возложил венок к могиле Неизвестного солдата, в церемонии также приняли участие председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, председатели итальянского Сената и Палаты депутатов. По завершении церемонии глава государства отправился в итальянский город Кунео, где возложил венок к монументу, сооруженному в память о павших бойцах движения Сопротивления. Телеканал Rainews24 отметил, что в преддверии праздника Освобождения Маттарелла напомнил об идеалах независимости и свободы, которые позволили освободить Италию от нацистско-фашистского угнетения, а также высоко оценил "приверженность и решимость ассоциаций (партизан – ред.) в сохранении памяти о периоде, который является одним из самых драматических в истории Италии, в значительной степени способствуя тому, чтобы люди знали и не забывали тех, кто боролся за защиту идеалов независимости и свободы, которые позволили освободить Италию от нацистско-фашистского угнетения". Волну критики вызвали действия нескольких итальянских политиков в этот день. В частности, по данным телеканала Sky News, Иньяцио Ла Русса, председатель Сената республики и второе лицо в Италии после президента, после торжественной церемонии в Риме отправился в Чехию на встречу председателей парламентов стран-членов Европейского Союза. Вместе с ним в Прагу поехал и Лоренцо Фонтана, председатель нижней палаты Италии. Планируется, что политики возложат венок к памятнику Яну Палаху. "Есть другие 364 дня в году, когда можно это сделать", - заявил председатель Национальной ассоциации итальянских партизан Джанфранко Пальяруло. В апреле 1945 года на севере Италии началось вооруженное восстание, в результате которого, а также боевых действий войск антигитлеровской коалиции страна вскоре была освобождена от немецкой оккупации и фашизма. 25 апреля бойцы движения Сопротивления, среди которых были и советские граждане, бежавшие из фашистских лагерей, освободили Милан и Турин. Именно этот день в 1946 году был впервые отмечен как национальный праздник. С 1949 года 25 апреля официально объявлено национальным праздником Освобождения, который отмечается на всей территории страны.
https://ria.ru/20230425/italiya-1867571523.html
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в мире, италия, серджо маттарелла, джорджа мелони, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Италия, Серджо Маттарелла, Джорджа Мелони, Вторая мировая война (1939-1945)
Лидер Италии возложил венок к могиле Неизвестного солдата

Лидер Италии возложил венок к могиле Неизвестного солдата в день Освобождения от нацизма

© Фото : Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica/Francesco AmmendolaПрезидент Италии Серджо Маттарелла во время церемонии возложения венка могиле Неизвестного Солдата в Риме
Президент Италии Серджо Маттарелла во время церемонии возложения венка могиле Неизвестного Солдата в Риме - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica/Francesco Ammendola
Президент Италии Серджо Маттарелла во время церемонии возложения венка могиле Неизвестного Солдата в Риме
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла возложил венок к монументу "Алтарь Отечества" в Риме в день 78-ой годовщины Освобождения от нацистской оккупации и фашистской диктатуры, сообщает газета Sole 24 Ore.
Как сообщается, Маттарелла возложил венок к могиле Неизвестного солдата, в церемонии также приняли участие председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, председатели итальянского Сената и Палаты депутатов. По завершении церемонии глава государства отправился в итальянский город Кунео, где возложил венок к монументу, сооруженному в память о павших бойцах движения Сопротивления.
Телеканал Rainews24 отметил, что в преддверии праздника Освобождения Маттарелла напомнил об идеалах независимости и свободы, которые позволили освободить Италию от нацистско-фашистского угнетения, а также высоко оценил "приверженность и решимость ассоциаций (партизан – ред.) в сохранении памяти о периоде, который является одним из самых драматических в истории Италии, в значительной степени способствуя тому, чтобы люди знали и не забывали тех, кто боролся за защиту идеалов независимости и свободы, которые позволили освободить Италию от нацистско-фашистского угнетения".
Волну критики вызвали действия нескольких итальянских политиков в этот день. В частности, по данным телеканала Sky News, Иньяцио Ла Русса, председатель Сената республики и второе лицо в Италии после президента, после торжественной церемонии в Риме отправился в Чехию на встречу председателей парламентов стран-членов Европейского Союза. Вместе с ним в Прагу поехал и Лоренцо Фонтана, председатель нижней палаты Италии. Планируется, что политики возложат венок к памятнику Яну Палаху.
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"Есть другие 364 дня в году, когда можно это сделать", - заявил председатель Национальной ассоциации итальянских партизан Джанфранко Пальяруло.
В апреле 1945 года на севере Италии началось вооруженное восстание, в результате которого, а также боевых действий войск антигитлеровской коалиции страна вскоре была освобождена от немецкой оккупации и фашизма. 25 апреля бойцы движения Сопротивления, среди которых были и советские граждане, бежавшие из фашистских лагерей, освободили Милан и Турин. Именно этот день в 1946 году был впервые отмечен как национальный праздник. С 1949 года 25 апреля официально объявлено национальным праздником Освобождения, который отмечается на всей территории страны.
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