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Маск двумя словами отреагировал на статью об украинском наступлении

Маск двумя словами отреагировал на статью об украинском наступлении - РИА Новости, 25.04.2023

Маск двумя словами отреагировал на статью об украинском наступлении

Американский миллиардер Илон Маск назвал "содержательной" статью издания Politico о том, что США готовятся к последствиям неудачного наступления Украины. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T03:39

2023-04-25T03:39

2023-04-25T15:02

в мире

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сша

илон маск

джо байден

денис шмыгаль

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал "содержательной" статью издания Politico о том, что США готовятся к последствиям неудачного наступления Украины.Как отмечалось в материале, администрация президента Джо Байдена опасается, что контрнаступление Украины в случае неудачи может привести к критике главы государства как внутри страны, так и за рубежом. Кроме того, в Белом доме опасаются, что возможные неудачи в ходе контрнаступления могут привести к недовольству не только внутри страны, но и со стороны зарубежных коллег.На статью в своем Twitter обратил внимание американский предприниматель и друг Маска Дэвид Сакс, который заметил, что в США еще недавно "уверяли, что победа (Киева. — Прим. ред.) гарантирована", а теперь "администрация беспокоится о провале"."Содержательная статья", — отметил Маск в своем комментарии на пост Сакса.Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.

https://ria.ru/20230424/ukraina-1866595034.html

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в мире, украина, сша, илон маск, джо байден, денис шмыгаль