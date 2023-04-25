Рейтинг@Mail.ru
Маск двумя словами отреагировал на статью об украинском наступлении - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 25.04.2023 (обновлено: 15:02 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/mask-1867480292.html
Маск двумя словами отреагировал на статью об украинском наступлении
Маск двумя словами отреагировал на статью об украинском наступлении - РИА Новости, 25.04.2023
Маск двумя словами отреагировал на статью об украинском наступлении
Американский миллиардер Илон Маск назвал "содержательной" статью издания Politico о том, что США готовятся к последствиям неудачного наступления Украины. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T03:39
2023-04-25T15:02
в мире
украина
сша
илон маск
джо байден
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_8a1da79e1d9b7b76e0c0587f4b2e4f0a.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал "содержательной" статью издания Politico о том, что США готовятся к последствиям неудачного наступления Украины.Как отмечалось в материале, администрация президента Джо Байдена опасается, что контрнаступление Украины в случае неудачи может привести к критике главы государства как внутри страны, так и за рубежом. Кроме того, в Белом доме опасаются, что возможные неудачи в ходе контрнаступления могут привести к недовольству не только внутри страны, но и со стороны зарубежных коллег.На статью в своем Twitter обратил внимание американский предприниматель и друг Маска Дэвид Сакс, который заметил, что в США еще недавно "уверяли, что победа (Киева. — Прим. ред.) гарантирована", а теперь "администрация беспокоится о провале"."Содержательная статья", — отметил Маск в своем комментарии на пост Сакса.Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1866595034.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a20241c9b5825ef6f07640020812a07e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, илон маск, джо байден, денис шмыгаль
В мире, Украина, США, Илон Маск, Джо Байден, Денис Шмыгаль
Маск двумя словами отреагировал на статью об украинском наступлении

Маск назвал содержательной статью Politico о подготовке США к последствиям провала ВСУ

© AP Photo / Susan WalshИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал "содержательной" статью издания Politico о том, что США готовятся к последствиям неудачного наступления Украины.
Как отмечалось в материале, администрация президента Джо Байдена опасается, что контрнаступление Украины в случае неудачи может привести к критике главы государства как внутри страны, так и за рубежом. Кроме того, в Белом доме опасаются, что возможные неудачи в ходе контрнаступления могут привести к недовольству не только внутри страны, но и со стороны зарубежных коллег.
На статью в своем Twitter обратил внимание американский предприниматель и друг Маска Дэвид Сакс, который заметил, что в США еще недавно "уверяли, что победа (Киева. — Прим. ред.) гарантирована", а теперь "администрация беспокоится о провале".
"Содержательная статья", — отметил Маск в своем комментарии на пост Сакса.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Шутки кончились. США предупредили Зеленского
24 апреля, 08:00
 
В миреУкраинаСШАИлон МаскДжо БайденДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала