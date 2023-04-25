https://ria.ru/20230425/malyariya-1867474244.html
Вероятность заразиться малярией в России равна нулю, считает вирусолог
Вероятность заразиться малярией в России равна нулю, считает вирусолог - РИА Новости, 25.04.2023
Вероятность заразиться малярией в России равна нулю, считает вирусолог
Вероятность заражения малярией в России в настоящее время равна нулю, очаг может возникнуть только если в стране окажется заболевший, заявил директор Института... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T00:57
2023-04-25T00:57
2023-04-25T00:57
россия
александр лукашев
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вероятность заражения малярией в России в настоящее время равна нулю, очаг может возникнуть только если в стране окажется заболевший, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Минздрава России Александр Лукашев. Всемирный День борьбы с малярией отмечается 25 апреля. "Очаг малярии может возникнуть, только если в стране окажется заболевший. Сейчас вероятность того, что в России можно заразиться этой болезнью, равна нулю. Даже если вы уверены, что вас укусил малярийный комар, беспокоиться не стоит. Конечно, при условии, что это происходит в России", - сказал Лукашев журналистам. Он отметил, что если человек выезжает в страны, где малярия эндемична, есть вариант использовать специальные препараты для профилактики этой болезни, но перед применением важно проконсультироваться со специалистом. Препараты, применяемые для профилактики малярии, достаточно токсичны, имеют неприятные и опасные побочные эффекты, их не назначают всем туристам подряд, пояснил специалист. По его словам, рекомендации зависят от длительности пребывания в тропической стране и от того, в какой именно стране планируется пребывание и даже в каком ее районе. Если у человека, который недавно вернулся из страны, эндемичной по малярии, внезапно поднялась температура, ему немедленно нужно обратиться к врачу, пояснил Лукашев. Без лечения тропическая малярия может быстро привести к летальному исходу, подчеркнул он.
https://ria.ru/20230329/malyariya-1861462466.html
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россия, александр лукашев, общество
Россия, Александр Лукашев, Общество
Вероятность заразиться малярией в России равна нулю, считает вирусолог
Вирусолог Лукашев: вероятность заражения малярией в России в настоящее время равна нулю
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вероятность заражения малярией в России в настоящее время равна нулю, очаг может возникнуть только если в стране окажется заболевший, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Минздрава России Александр Лукашев.
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Всемирный День борьбы с малярией отмечается 25 апреля.
"Очаг малярии может возникнуть, только если в стране окажется заболевший. Сейчас вероятность того, что в России можно заразиться этой болезнью, равна нулю. Даже если вы уверены, что вас укусил малярийный комар, беспокоиться не стоит. Конечно, при условии, что это происходит в России", - сказал Лукашев журналистам.
Он отметил, что если человек выезжает в страны, где малярия эндемична, есть вариант использовать специальные препараты для профилактики этой болезни, но перед применением важно проконсультироваться со специалистом.
Препараты, применяемые для профилактики малярии, достаточно токсичны, имеют неприятные и опасные побочные эффекты, их не назначают всем туристам подряд, пояснил специалист. По его словам, рекомендации зависят от длительности пребывания в тропической стране и от того, в какой именно стране планируется пребывание и даже в каком ее районе.
Если у человека, который недавно вернулся из страны, эндемичной по малярии, внезапно поднялась температура, ему немедленно нужно обратиться к врачу, пояснил Лукашев. Без лечения тропическая малярия может быстро привести к летальному исходу, подчеркнул он.
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