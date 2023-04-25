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Французы совершили самосуд над "Макроном" - РИА Новости, 25.04.2023
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19:02 25.04.2023 (обновлено: 19:35 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/makron-1867709068.html
Французы совершили самосуд над "Макроном"
Французы совершили самосуд над "Макроном" - РИА Новости, 25.04.2023
Французы совершили самосуд над "Макроном"
Противники пенсионные реформы, собравшиеся накануне во французском Гренобле, сожгли чучело президента Франции Эммануэля Макрона, сообщило Franceinfo. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T19:02
2023-04-25T19:35
в мире
гренобль
франция
эммануэль макрон
забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Противники пенсионные реформы, собравшиеся накануне во французском Гренобле, сожгли чучело президента Франции Эммануэля Макрона, сообщило Franceinfo.По данным департамента общественной безопасности Изера, которые приводятся в материале, демонстранты скандировали антимакроновские лозунги: "Людовик XVI, мы обезглавили его, Макрон, мы собираемся повторить".Позже вечером группа протестующих, некоторые из которых были в масках и капюшонах, вышли на улицы Гренобля с дымовыми шашками, но полиция заблокировала им путь в центр города.На прошлой неделе первый с момента окончательного принятия пенсионной реформы визит Макрона в регионы закончился провалом. Президента сопровождали свист и оскорбительные выкрики. Сотни граждан устроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по посуде, которую они принесли с собой на протест против визита Макрона. На строительном заводе, который посещал французский лидер, профсоюзы намеренно отключили электричество. На следующий день такой же прием ожидал президента в департаменте Эро, но там он отказался от общения с гражданами.
https://ria.ru/20230425/makron-1867647190.html
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в мире, гренобль, франция, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
В мире, Гренобль, Франция, Эммануэль Макрон, Забастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы
Французы совершили самосуд над "Макроном"

Во Франции протестующие против пенсионной реформы сожгли чучело Макрона

© Кадр видео, опубликованного на странице Auvergne-Rhône-Alpes Révoltée в соцсетиСожжение манекена с портретом Эммануэля Макрона в Гренобле
Сожжение манекена с портретом Эммануэля Макрона в Гренобле
© Кадр видео, опубликованного на странице Auvergne-Rhône-Alpes Révoltée в соцсети
Сожжение манекена с портретом Эммануэля Макрона в Гренобле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Противники пенсионные реформы, собравшиеся накануне во французском Гренобле, сожгли чучело президента Франции Эммануэля Макрона, сообщило Franceinfo.
«
"В центре города, на площади Нотр-Дам, собралось от 200 до 300 человек. Некоторые демонстранты, в частности, избили железным прутом манекен с фото Эммануэля Макрона, прежде чем сжечь его", — указано в материале.
По данным департамента общественной безопасности Изера, которые приводятся в материале, демонстранты скандировали антимакроновские лозунги: "Людовик XVI, мы обезглавили его, Макрон, мы собираемся повторить".
Позже вечером группа протестующих, некоторые из которых были в масках и капюшонах, вышли на улицы Гренобля с дымовыми шашками, но полиция заблокировала им путь в центр города.
На прошлой неделе первый с момента окончательного принятия пенсионной реформы визит Макрона в регионы закончился провалом. Президента сопровождали свист и оскорбительные выкрики. Сотни граждан устроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по посуде, которую они принесли с собой на протест против визита Макрона.
На строительном заводе, который посещал французский лидер, профсоюзы намеренно отключили электричество. На следующий день такой же прием ожидал президента в департаменте Эро, но там он отказался от общения с гражданами.
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