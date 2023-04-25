https://ria.ru/20230425/makron-1867647190.html
В Луар-и-Шер прошел протест против приезда Макрона
В Луар-и-Шер прошел протест против приезда Макрона - РИА Новости, 25.04.2023
В Луар-и-Шер прошел протест против приезда Макрона
Префектура департамента Луар-и-Шер в регионе Центр–Долина Луары запретила манифестации в день визита президента Франции Эммануэля Макрона, однако люди все равно РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:39
2023-04-25T16:39
2023-04-25T16:39
в мире
франция
эммануэль макрон
забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
протесты
пенсия
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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Префектура департамента Луар-и-Шер в регионе Центр–Долина Луары запретила манифестации в день визита президента Франции Эммануэля Макрона, однако люди все равно вышли на протест и заняли железнодорожные пути, передает радиостанция Franceinfo. Макрон уже в третий раз после окончательного принятия пенсионной реформы отправился в регионы. На этот раз он посещает госпиталь в коммуне Вандом в департаменте Луар-и-Шер в сопровождении министра здравоохранения Франсуа Брона. В день визита президента префектура департамента опубликовала декрет, запрещающий "проезд кортежей, марши и собрания", а также "использование звуковых устройств". Однако несколько сотен человек все равно собрались на протест. Они принесли кастрюли и ложки и начали создавать шум. Часть манифестантов заняла железнодорожные пути на вокзале коммуны. Полиция была вынуждена оттеснить протестующих. Также власти города привезли к госпиталю, который посещает Макрон, мобильный электрогенератор на случай, если профсоюзы вновь решат отключить электричество в здании, как это делалось в ходе двух предыдущих визитов главы страны. Как сообщила радиостанция, ряд ассоциаций по защите прав граждан подал жалобу на префектуру в административный суд Орлеана из-за ограничений префектуры на проведение манифестаций. На прошлой неделе Макрон находился с рабочими визитами в регионах. Президента сопровождали свист и оскорбительные выкрики. Сотни граждан утроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест против визита президента. Профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) дважды отключал свет в зданиях, когда туда приезжал Макрон. Префектура департамента Эро, который посещал президент, также выпустила декрет о запрете "переносных звуковых устройств", и полиция стала отбирать у протестующих кухонные принадлежности, что вызвало полемику в обществе. В итоге префектура сообщила, что стражи правопорядка "неправильно поняли" распоряжение, а "кастрюли на манифестациях не запрещены". Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную.
https://ria.ru/20230425/frantsiya-1867479894.html
https://ria.ru/20230423/makron-1867226421.html
https://ria.ru/20230424/makron-1867247373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы, протесты, пенсия
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Забастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы, Протесты, Пенсия
В Луар-и-Шер прошел протест против приезда Макрона
Французы протестуют против приезда Макрона в Луар-и-Шер, несмотря на запрет префектуры
ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости.
Префектура департамента Луар-и-Шер в регионе Центр–Долина Луары запретила манифестации в день визита президента Франции Эммануэля Макрона, однако люди все равно вышли на протест и заняли железнодорожные пути, передает радиостанция Franceinfo
.
Макрон уже в третий раз после окончательного принятия пенсионной реформы отправился в регионы. На этот раз он посещает госпиталь в коммуне Вандом в департаменте Луар-и-Шер в сопровождении министра здравоохранения Франсуа Брона.
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В день визита президента префектура департамента опубликовала декрет, запрещающий "проезд кортежей, марши и собрания", а также "использование звуковых устройств".
Однако несколько сотен человек все равно собрались на протест. Они принесли кастрюли и ложки и начали создавать шум. Часть манифестантов заняла железнодорожные пути на вокзале коммуны. Полиция была вынуждена оттеснить протестующих.
Также власти города привезли к госпиталю, который посещает Макрон, мобильный электрогенератор на случай, если профсоюзы вновь решат отключить электричество в здании, как это делалось в ходе двух предыдущих визитов главы страны.
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Как сообщила радиостанция, ряд ассоциаций по защите прав граждан подал жалобу на префектуру в административный суд Орлеана из-за ограничений префектуры на проведение манифестаций.
На прошлой неделе Макрон находился с рабочими визитами в регионах. Президента сопровождали свист и оскорбительные выкрики. Сотни граждан утроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест против визита президента. Профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) дважды отключал свет в зданиях, когда туда приезжал Макрон.
Префектура департамента Эро, который посещал президент, также выпустила декрет о запрете "переносных звуковых устройств", и полиция стала отбирать у протестующих кухонные принадлежности, что вызвало полемику в обществе. В итоге префектура сообщила, что стражи правопорядка "неправильно поняли" распоряжение, а "кастрюли на манифестациях не запрещены".
Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную.
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