https://ria.ru/20230425/makron-1867647190.html

В Луар-и-Шер прошел протест против приезда Макрона

В Луар-и-Шер прошел протест против приезда Макрона - РИА Новости, 25.04.2023

В Луар-и-Шер прошел протест против приезда Макрона

Префектура департамента Луар-и-Шер в регионе Центр–Долина Луары запретила манифестации в день визита президента Франции Эммануэля Макрона, однако люди все равно РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:39

2023-04-25T16:39

2023-04-25T16:39

в мире

франция

эммануэль макрон

забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы

протесты

пенсия

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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Префектура департамента Луар-и-Шер в регионе Центр–Долина Луары запретила манифестации в день визита президента Франции Эммануэля Макрона, однако люди все равно вышли на протест и заняли железнодорожные пути, передает радиостанция Franceinfo. Макрон уже в третий раз после окончательного принятия пенсионной реформы отправился в регионы. На этот раз он посещает госпиталь в коммуне Вандом в департаменте Луар-и-Шер в сопровождении министра здравоохранения Франсуа Брона. В день визита президента префектура департамента опубликовала декрет, запрещающий "проезд кортежей, марши и собрания", а также "использование звуковых устройств". Однако несколько сотен человек все равно собрались на протест. Они принесли кастрюли и ложки и начали создавать шум. Часть манифестантов заняла железнодорожные пути на вокзале коммуны. Полиция была вынуждена оттеснить протестующих. Также власти города привезли к госпиталю, который посещает Макрон, мобильный электрогенератор на случай, если профсоюзы вновь решат отключить электричество в здании, как это делалось в ходе двух предыдущих визитов главы страны. Как сообщила радиостанция, ряд ассоциаций по защите прав граждан подал жалобу на префектуру в административный суд Орлеана из-за ограничений префектуры на проведение манифестаций. На прошлой неделе Макрон находился с рабочими визитами в регионах. Президента сопровождали свист и оскорбительные выкрики. Сотни граждан утроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест против визита президента. Профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) дважды отключал свет в зданиях, когда туда приезжал Макрон. Префектура департамента Эро, который посещал президент, также выпустила декрет о запрете "переносных звуковых устройств", и полиция стала отбирать у протестующих кухонные принадлежности, что вызвало полемику в обществе. В итоге префектура сообщила, что стражи правопорядка "неправильно поняли" распоряжение, а "кастрюли на манифестациях не запрещены". Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную.

https://ria.ru/20230425/frantsiya-1867479894.html

https://ria.ru/20230423/makron-1867226421.html

https://ria.ru/20230424/makron-1867247373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы, протесты, пенсия