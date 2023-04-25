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Мадуро назвал выступление Лаврова в ООН "призывом к новому человечеству"
Мадуро назвал выступление Лаврова в ООН "призывом к новому человечеству" - РИА Новости, 25.04.2023
Мадуро назвал выступление Лаврова в ООН "призывом к новому человечеству"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телеэфире назвал выступление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T02:56
2023-04-25T02:56
2023-04-25T05:24
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МЕХИКО, 25 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телеэфире назвал выступление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций "призывом к новому человечеству и к концу империализма", который разделяют во всем мире."Я слушал потрясающую речь министра иностранных дел Лаврова, которая, как мне кажется, с призывом к новому человечеству, к концу империализма выражает общее для человечества ощущение", — сказал Мадуро в эфире своей телевизионной программы Con Maduro+. Глава российской дипломатии Лавров, выступая на специальном заседании Совбеза ООН по теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава организации, говорил среди прочего об угрозе равноправной глобализации, исходящей от доминирования США, называя ООН и её устав угрозой глобальным амбициям Вашингтона.
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в мире, венесуэла, сергей лавров, оон, николас мадуро, сша, вашингтон (штат)
В мире, Венесуэла, Сергей Лавров, ООН, Николас Мадуро, США, Вашингтон (штат)
Мадуро назвал выступление Лаврова в ООН "призывом к новому человечеству"
Президент Венесуэлы Мадуро назвал выступление Лаврова "призывом к новому человечеству"