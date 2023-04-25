Рейтинг@Mail.ru
Мадуро назвал выступление Лаврова в ООН "призывом к новому человечеству" - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 25.04.2023 (обновлено: 05:24 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/maduro-1867478752.html
Мадуро назвал выступление Лаврова в ООН "призывом к новому человечеству"
Мадуро назвал выступление Лаврова в ООН "призывом к новому человечеству" - РИА Новости, 25.04.2023
Мадуро назвал выступление Лаврова в ООН "призывом к новому человечеству"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телеэфире назвал выступление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T02:56
2023-04-25T05:24
в мире
венесуэла
сергей лавров
оон
николас мадуро
сша
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866245452_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_9e1b98476ec3d72696778cd6d7e8ee9a.jpg
МЕХИКО, 25 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телеэфире назвал выступление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций "призывом к новому человечеству и к концу империализма", который разделяют во всем мире."Я слушал потрясающую речь министра иностранных дел Лаврова, которая, как мне кажется, с призывом к новому человечеству, к концу империализма выражает общее для человечества ощущение", — сказал Мадуро в эфире своей телевизионной программы Con Maduro+. Глава российской дипломатии Лавров, выступая на специальном заседании Совбеза ООН по теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава организации, говорил среди прочего об угрозе равноправной глобализации, исходящей от доминирования США, называя ООН и её устав угрозой глобальным амбициям Вашингтона.
https://ria.ru/20200207/1564423579.html
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866245452_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_3d5f86f8190782db4f617cfb50f648c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сергей лавров, оон, николас мадуро, сша, вашингтон (штат)
В мире, Венесуэла, Сергей Лавров, ООН, Николас Мадуро, США, Вашингтон (штат)
Мадуро назвал выступление Лаврова в ООН "призывом к новому человечеству"

Президент Венесуэлы Мадуро назвал выступление Лаврова "призывом к новому человечеству"

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Венесуэлы Николас Мадуро
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 25 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телеэфире назвал выступление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций "призывом к новому человечеству и к концу империализма", который разделяют во всем мире.
"Я слушал потрясающую речь министра иностранных дел Лаврова, которая, как мне кажется, с призывом к новому человечеству, к концу империализма выражает общее для человечества ощущение", — сказал Мадуро в эфире своей телевизионной программы Con Maduro+.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 07.02.2020
Лавров рассказал об отношении Мадуро к вопросу нацдиалога в Венесуэле
7 февраля 2020, 22:49
Глава российской дипломатии Лавров, выступая на специальном заседании Совбеза ООН по теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава организации, говорил среди прочего об угрозе равноправной глобализации, исходящей от доминирования США, называя ООН и её устав угрозой глобальным амбициям Вашингтона.
 
В миреВенесуэлаСергей ЛавровООННиколас МадуроСШАВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала