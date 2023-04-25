https://ria.ru/20230425/luna-1867744514.html
ЦУП не смог подтвердить успешную посадку на Луне японского модуля Hakuto-R
ЦУП не смог подтвердить успешную посадку на Луне японского модуля Hakuto-R - РИА Новости, 26.04.2023
ЦУП не смог подтвердить успешную посадку на Луне японского модуля Hakuto-R
Центр управления полетами пока не смог подтвердить, удалось ли посадить на Луне японский модуль Hakuto-R, следует из трансляции из Токио на канале ispace в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-25T22:34
2023-04-25T22:34
2023-04-26T00:46
наука
космос - риа наука
луна
токио
центр управления полетами
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135155/11/1351551112_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_782c0aa1b64bd477d1a421e79eeb62a9.jpg
ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Центр управления полетами пока не смог подтвердить, удалось ли посадить на Луне японский модуль Hakuto-R, следует из трансляции из Токио на канале ispace в YouTube. "Возможно, мы не смогли выполнить прилунение", - отметил он. По данным центра, запланированное время посадки на Луне наступило в 1.40 26 апреля по токийскому времени (19.40 мск 25 апреля). Однако связи в тот момент не было, ЦУП пытается выяснить, успешно ли прилунился Hakuto-R в кратере Атлас в северно-восточном квадранте с видимой стороны Луны. Как отмечалось в сообщении ispace в Twitter, кратер Атлас был выбран в качествен основного места прилунения, так как "он соответствует техническим характеристикам для демонстрации технологий модуля, научно-исследовательским целям миссии MBR Space Centre, а также требованиям миссий других клиентов". Модуль должен стать первой частью лунного проекта Hakuto-R, который осуществляется частной компанией ispace.
https://ria.ru/20230418/luna-1866172219.html
https://ria.ru/20230412/luna-1864791259.html
луна
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135155/11/1351551112_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_309e748a2f829eede1a098d00a0feacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, луна, токио, центр управления полетами
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Токио, Центр управления полетами
ЦУП не смог подтвердить успешную посадку на Луне японского модуля Hakuto-R
ispace: попытка посадки японского модуля HAKUTO-R на Луну не признана удачной
ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Центр управления полетами пока не смог подтвердить, удалось ли посадить на Луне японский модуль Hakuto-R, следует из трансляции из Токио на канале ispace в YouTube.
«
"В настоящий момент мы не можем подтвердить успешное прилунение на лунной поверхности", - заявил представитель центра. По его словам, инженеры выясняют статус модуля, однако связь с ним не восстановлена.
Астронавт НАСА призвал активнее работать с Россией и КНР по освоению Луны
"Возможно, мы не смогли выполнить прилунение", - отметил он.
По данным центра, запланированное время посадки на Луне наступило в 1.40 26 апреля по токийскому времени (19.40 мск 25 апреля). Однако связи в тот момент не было, ЦУП
пытается выяснить, успешно ли прилунился Hakuto-R в кратере Атлас в северно-восточном квадранте с видимой стороны Луны.
Как отмечалось в сообщении ispace в Twitter, кратер Атлас был выбран в качествен основного места прилунения, так как "он соответствует техническим характеристикам для демонстрации технологий модуля, научно-исследовательским целям миссии MBR Space Centre, а также требованиям миссий других клиентов". Модуль должен стать первой частью лунного проекта Hakuto-R, который осуществляется частной компанией ispace.
Космонавт Скрипочка объяснил, зачем нужно освоение Луны