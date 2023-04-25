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ЦУП не смог подтвердить успешную посадку на Луне японского модуля Hakuto-R - РИА Новости, 26.04.2023
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Наука
 
22:34 25.04.2023 (обновлено: 00:46 26.04.2023)
https://ria.ru/20230425/luna-1867744514.html
ЦУП не смог подтвердить успешную посадку на Луне японского модуля Hakuto-R
ЦУП не смог подтвердить успешную посадку на Луне японского модуля Hakuto-R - РИА Новости, 26.04.2023
ЦУП не смог подтвердить успешную посадку на Луне японского модуля Hakuto-R
Центр управления полетами пока не смог подтвердить, удалось ли посадить на Луне японский модуль Hakuto-R, следует из трансляции из Токио на канале ispace в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-25T22:34
2023-04-26T00:46
наука
космос - риа наука
луна
токио
центр управления полетами
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ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Центр управления полетами пока не смог подтвердить, удалось ли посадить на Луне японский модуль Hakuto-R, следует из трансляции из Токио на канале ispace в YouTube. "Возможно, мы не смогли выполнить прилунение", - отметил он. По данным центра, запланированное время посадки на Луне наступило в 1.40 26 апреля по токийскому времени (19.40 мск 25 апреля). Однако связи в тот момент не было, ЦУП пытается выяснить, успешно ли прилунился Hakuto-R в кратере Атлас в северно-восточном квадранте с видимой стороны Луны. Как отмечалось в сообщении ispace в Twitter, кратер Атлас был выбран в качествен основного места прилунения, так как "он соответствует техническим характеристикам для демонстрации технологий модуля, научно-исследовательским целям миссии MBR Space Centre, а также требованиям миссий других клиентов". Модуль должен стать первой частью лунного проекта Hakuto-R, который осуществляется частной компанией ispace.
https://ria.ru/20230418/luna-1866172219.html
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космос - риа наука, луна, токио, центр управления полетами
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Токио, Центр управления полетами
ЦУП не смог подтвердить успешную посадку на Луне японского модуля Hakuto-R

ispace: попытка посадки японского модуля HAKUTO-R на Луну не признана удачной

© Flickr / bartoЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Flickr / barto
Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Центр управления полетами пока не смог подтвердить, удалось ли посадить на Луне японский модуль Hakuto-R, следует из трансляции из Токио на канале ispace в YouTube.
«
"В настоящий момент мы не можем подтвердить успешное прилунение на лунной поверхности", - заявил представитель центра. По его словам, инженеры выясняют статус модуля, однако связь с ним не восстановлена.
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"Возможно, мы не смогли выполнить прилунение", - отметил он.
По данным центра, запланированное время посадки на Луне наступило в 1.40 26 апреля по токийскому времени (19.40 мск 25 апреля). Однако связи в тот момент не было, ЦУП пытается выяснить, успешно ли прилунился Hakuto-R в кратере Атлас в северно-восточном квадранте с видимой стороны Луны.
Как отмечалось в сообщении ispace в Twitter, кратер Атлас был выбран в качествен основного места прилунения, так как "он соответствует техническим характеристикам для демонстрации технологий модуля, научно-исследовательским целям миссии MBR Space Centre, а также требованиям миссий других клиентов". Модуль должен стать первой частью лунного проекта Hakuto-R, который осуществляется частной компанией ispace.
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