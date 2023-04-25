https://ria.ru/20230425/luna-1867744514.html

ЦУП не смог подтвердить успешную посадку на Луне японского модуля Hakuto-R

ЦУП не смог подтвердить успешную посадку на Луне японского модуля Hakuto-R - РИА Новости, 26.04.2023

ЦУП не смог подтвердить успешную посадку на Луне японского модуля Hakuto-R

Центр управления полетами пока не смог подтвердить, удалось ли посадить на Луне японский модуль Hakuto-R, следует из трансляции из Токио на канале ispace в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-25T22:34

2023-04-25T22:34

2023-04-26T00:46

наука

космос - риа наука

луна

токио

центр управления полетами

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135155/11/1351551112_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_782c0aa1b64bd477d1a421e79eeb62a9.jpg

ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Центр управления полетами пока не смог подтвердить, удалось ли посадить на Луне японский модуль Hakuto-R, следует из трансляции из Токио на канале ispace в YouTube. "Возможно, мы не смогли выполнить прилунение", - отметил он. По данным центра, запланированное время посадки на Луне наступило в 1.40 26 апреля по токийскому времени (19.40 мск 25 апреля). Однако связи в тот момент не было, ЦУП пытается выяснить, успешно ли прилунился Hakuto-R в кратере Атлас в северно-восточном квадранте с видимой стороны Луны. Как отмечалось в сообщении ispace в Twitter, кратер Атлас был выбран в качествен основного места прилунения, так как "он соответствует техническим характеристикам для демонстрации технологий модуля, научно-исследовательским целям миссии MBR Space Centre, а также требованиям миссий других клиентов". Модуль должен стать первой частью лунного проекта Hakuto-R, который осуществляется частной компанией ispace.

https://ria.ru/20230418/luna-1866172219.html

https://ria.ru/20230412/luna-1864791259.html

луна

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, луна, токио, центр управления полетами