https://ria.ru/20230425/leopard-1867614487.html

СМИ: немецкие оборонные компании будут судиться из-за прав на Leopard 2

СМИ: немецкие оборонные компании будут судиться из-за прав на Leopard 2 - РИА Новости, 25.04.2023

СМИ: немецкие оборонные компании будут судиться из-за прав на Leopard 2

Немецкий оборонный концерн Krauss-Maffei Wegmann подал в суд на компанию Rheinmetall из-за заявлений ее руководства об интеллектуальных правах на танки Leopard... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:06

2023-04-25T15:06

2023-04-25T15:06

в мире

мюнхен

krauss-maffei wegmann

бундесвер германии

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ЦЮРИХ, 25 апр - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Krauss-Maffei Wegmann подал в суд на компанию Rheinmetall из-за заявлений ее руководства об интеллектуальных правах на танки Leopard 2, судебное заседание состоится в Мюнхене в начале мая, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Как сообщается, в марте глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью NZZ, что "права на Leopard 2A4 принадлежат Rheinmetall". Однако руководство компании Krauss-Maffei Wegmann считает, что танк Leopard 2 является ее продуктом и, следовательно, ее интеллектуальной собственностью. По информации газеты, компания Krauss-Maffei Wegmann потребовала от представителей Rheinmetall прекратить выступать с подобными заявлениями, но те отказались. "Тогда Krauss-Maffei Wegmann подала иск о судебном запрете в Окружной суд Мюнхена. Пресс-секретарь суда… сообщила, что Krauss-Maffei Wegmann оспаривает заявления, сделанные главой Rheinmetall Паппергером в интервью NZZ, как "неправдивые, вводящие в заблуждение и нарушающие ее права утверждения", - сообщает издание. По данным газеты, судебное заседание запланировано на 2 мая. Кроме того, в распоряжении NZZ оказался документ от 1995 года, выпущенный Федеральным управлением по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера, в котором сообщается, что интеллектуальная собственность на отдельные детали разработки принадлежит исключительно немецким промышленным компаниям. "В основном это касается корпуса и башни (Krauss-Maffei Wegmann), орудия (Rheinmetall), трансмиссии (Renk), двигателя (MTU) и цепи (Diehl). Однако в то время управление… сообщало, что интеллектуальная собственность на всю систему принадлежит Krauss-Maffei. Она также несет ответственность за систему в целом и следит за тем, чтобы не нарушались права третьих лиц" - сообщает газета со ссылкой на документ.

https://ria.ru/20230316/konflikt-1858350952.html

https://ria.ru/20230421/snaryady-1867019143.html

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в мире, мюнхен, krauss-maffei wegmann, бундесвер германии