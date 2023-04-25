https://ria.ru/20230425/lentochka-1867536840.html

Киселев рассказал о значении акции "Георгиевская ленточка"

Киселев рассказал о значении акции "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 25.04.2023

Киселев рассказал о значении акции "Георгиевская ленточка"

Сегодня акция "Георгиевская ленточка" обрела новое значение и смысл - наряду с уважением к памяти героев Великой Отечественной войны она стала символом борьбы с РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:33

2023-04-25T11:33

2023-04-25T11:33

общество

россия

дмитрий киселев

георгиевская ленточка

георгиевская ленточка (акция)

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Сегодня акция "Георгиевская ленточка" обрела новое значение и смысл - наряду с уважением к памяти героев Великой Отечественной войны она стала символом борьбы с нацизмом в ходе специальной военной операции на Украине, заявил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на старте акции. "За минувший год смысл и значение "Георгиевской ленточки" изменились. Если раньше это была память о той, уже давней, но очень важной для всей страны, для всего народа и для всего мира победе, то сегодня с Георгиевской лентой наши бойцы, наши герои повторяют подвиг наших отцов и дедов. Мы вновь боремся с нацизмом, вновь боремся с режимом, который делит людей на сорта", - сказал он. Россия с "Георгиевской ленточкой" "вновь вынуждена освобождать мир от этой нацистской заразы", продолжил Киселев. "Мы верим, что это новое значение "Георгиевской ленточки" и этой акции, которую мы запускаем сегодня, - большая поддержка для тех, кто на передовой, и для тех людей в новых регионах России и на территории Украины, которые сочувствуют высоким идеалам", - добавил он. "Георгиевская ленточка"Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Москве в преддверии Дня Победы. По традиции начало ей было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", где в 2005 году зародилось это уже ставшим народным движение. Символ уважения к исторической памяти победителей в Великой Отечественной войне, георгиевские ленты, с самого утра можно было получить у стен "России сегодня" на Зубовском бульваре, 4. Акция "Георгиевская ленточка" проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня". Во всех регионах России в 2023 году она проходит с 25 апреля по 9 мая. В день старта акции на Зубовском бульваре также откроется выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, героизм которых перекликается с героизмом их предков - солдат Великой Отечественной войны. Героев фотопроекта самых разных мирных профессий объединяет одно - время и необходимость защитить свою страну и ее граждан.

https://ria.ru/20230425/aktsiya-1867511887.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, дмитрий киселев, георгиевская ленточка, георгиевская ленточка (акция)