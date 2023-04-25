https://ria.ru/20230425/lentochka-1867536840.html
Киселев рассказал о значении акции "Георгиевская ленточка"
Киселев рассказал о значении акции "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 25.04.2023
Киселев рассказал о значении акции "Георгиевская ленточка"
Сегодня акция "Георгиевская ленточка" обрела новое значение и смысл - наряду с уважением к памяти героев Великой Отечественной войны она стала символом борьбы с РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:33
2023-04-25T11:33
2023-04-25T11:33
общество
россия
дмитрий киселев
георгиевская ленточка
георгиевская ленточка (акция)
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Сегодня акция "Георгиевская ленточка" обрела новое значение и смысл - наряду с уважением к памяти героев Великой Отечественной войны она стала символом борьбы с нацизмом в ходе специальной военной операции на Украине, заявил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на старте акции. "За минувший год смысл и значение "Георгиевской ленточки" изменились. Если раньше это была память о той, уже давней, но очень важной для всей страны, для всего народа и для всего мира победе, то сегодня с Георгиевской лентой наши бойцы, наши герои повторяют подвиг наших отцов и дедов. Мы вновь боремся с нацизмом, вновь боремся с режимом, который делит людей на сорта", - сказал он. Россия с "Георгиевской ленточкой" "вновь вынуждена освобождать мир от этой нацистской заразы", продолжил Киселев. "Мы верим, что это новое значение "Георгиевской ленточки" и этой акции, которую мы запускаем сегодня, - большая поддержка для тех, кто на передовой, и для тех людей в новых регионах России и на территории Украины, которые сочувствуют высоким идеалам", - добавил он. "Георгиевская ленточка"Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Москве в преддверии Дня Победы. По традиции начало ей было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", где в 2005 году зародилось это уже ставшим народным движение. Символ уважения к исторической памяти победителей в Великой Отечественной войне, георгиевские ленты, с самого утра можно было получить у стен "России сегодня" на Зубовском бульваре, 4. Акция "Георгиевская ленточка" проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня". Во всех регионах России в 2023 году она проходит с 25 апреля по 9 мая. В день старта акции на Зубовском бульваре также откроется выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, героизм которых перекликается с героизмом их предков - солдат Великой Отечественной войны. Героев фотопроекта самых разных мирных профессий объединяет одно - время и необходимость защитить свою страну и ее граждан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий киселев, георгиевская ленточка, георгиевская ленточка (акция)
Общество, Россия, Дмитрий Киселев, Георгиевская ленточка, Георгиевская ленточка (акция)
Киселев рассказал о значении акции "Георгиевская ленточка"
Киселев: сегодня "Георгиевская ленточка" символизирует также борьбу с нацизмом на Украине
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Сегодня акция "Георгиевская ленточка" обрела новое значение и смысл - наряду с уважением к памяти героев Великой Отечественной войны она стала символом борьбы с нацизмом в ходе специальной военной операции на Украине, заявил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на старте акции.
"За минувший год смысл и значение "Георгиевской ленточки" изменились. Если раньше это была память о той, уже давней, но очень важной для всей страны, для всего народа и для всего мира победе, то сегодня с Георгиевской лентой наши бойцы, наши герои повторяют подвиг наших отцов и дедов. Мы вновь боремся с нацизмом, вновь боремся с режимом, который делит людей на сорта", - сказал он.
Россия
с "Георгиевской ленточкой" "вновь вынуждена освобождать мир от этой нацистской заразы", продолжил Киселев.
"Мы верим, что это новое значение "Георгиевской ленточки" и этой акции, которую мы запускаем сегодня, - большая поддержка для тех, кто на передовой, и для тех людей в новых регионах России и на территории Украины, которые сочувствуют высоким идеалам", - добавил он.
Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Москве
в преддверии Дня Победы. По традиции начало ей было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", где в 2005 году зародилось это уже ставшим народным движение.
Символ уважения к исторической памяти победителей в Великой Отечественной войне, георгиевские ленты, с самого утра можно было получить у стен "России сегодня" на Зубовском бульваре, 4. Акция "Георгиевская ленточка" проводится силами тысяч "Волонтеров Победы
" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня". Во всех регионах России в 2023 году она проходит с 25 апреля по 9 мая.
В день старта акции на Зубовском бульваре также откроется выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, героизм которых перекликается с героизмом их предков - солдат Великой Отечественной войны. Героев фотопроекта самых разных мирных профессий объединяет одно - время и необходимость защитить свою страну и ее граждан.
Акция "Георгиевская ленточка"