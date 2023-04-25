https://ria.ru/20230425/lenta-1867512288.html
Старт акции "Георгиевская лента"
Старт акции "Георгиевская лента" - РИА Новости, 25.04.2023
Старт акции "Георгиевская лента"
В России стартует акция "Георгиевская лента". РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:37
2023-04-25T10:37
2023-04-25T10:37
россия
общество
георгиевская ленточка (акция)
георгиевская ленточка
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В России стартует акция "Георгиевская лента".
россия
РИА Новости
1
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Старт акции "Георгиевская лента" – 2023
LIVE: Старт акции "Георгиевская лента" – 2023
2023-04-25T10:37
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PT75M36S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, георгиевская ленточка (акция), георгиевская ленточка, видео
Россия, Общество, Георгиевская ленточка (акция), Георгиевская ленточка
Старт акции "Георгиевская лента"
В России стартует акция "Георгиевская лента".
2023-04-25T10:37
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PT75M36S
В России стартует акция "Георгиевская лента".