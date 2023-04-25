https://ria.ru/20230425/lenoblast-1867531680.html

В двух районах Ленобласти повысят надежность электроснабжения

В двух районах Ленобласти повысят надежность электроснабжения - РИА Новости, 25.04.2023

В двух районах Ленобласти повысят надежность электроснабжения

Жителей двух крупных районов Ленинградской области – Всеволожского и Тосненского – в 2023 году ожидает масштабный объем работ по повышению уровня энергетической РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:19

2023-04-25T11:19

2023-04-25T11:19

ленинградская область

жкх

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Жителей двух крупных районов Ленинградской области – Всеволожского и Тосненского – в 2023 году ожидает масштабный объем работ по повышению уровня энергетической устойчивости, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в 2023 году энергетики взяли на себя обязательства по замене оборудования, строительству дополнительных опор, вводу новых мощностей, расчистке просек под линиями электропередачи. Так, "Россети Ленэнерго" и "ЛОЭСК" реализуют инвестпрограммы и повысят надежность электроснабжения жителей в Корабсельках, Верхних Осельках, Осельках, Нижних Осельках, Ульяновке и других."После завершения работ электроснабжение в населенных пунктах станет надежнее и безаварийнее. Также региональные власти рекомендовали сетевым организациям ускорить внедрение СМС-информирования о плановых отключениях электроснабжения и рассмотреть возможность отправки сообщений в мессенджерах", — пояснил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.В целом в регионе в 2022 году благодаря реализованным инвестпрограммам удалось снизить аварийность и повысить надежность электроснабжения в распределительных электрических сетях 6-10 кВ. Так, были проведены реконструкция и техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, линий электропередачи, расчистка и расширение просек линий электропередачи. Организации продолжают воплощать инвестпроекты по строительству и реконструкции объектов, напомнили в пресс-службе областной администрации.

https://ria.ru/20230406/lenoblast-1863399451.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх