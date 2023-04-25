https://ria.ru/20230425/lavrov-1867745387.html

Лавров надеется на здравый ум говорящих о неизбежной третьей мировой войне

Лавров надеется на здравый ум говорящих о неизбежной третьей мировой войне - РИА Новости, 25.04.2023

Лавров надеется на здравый ум говорящих о неизбежной третьей мировой войне

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что западные политики, говорящие о неизбежности третьей мировой войны при победе России на Украине, все-таки... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T22:40

2023-04-25T22:40

2023-04-25T22:40

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ООН, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что западные политики, говорящие о неизбежности третьей мировой войны при победе России на Украине, все-таки будут "в здравом уме" и проявят ответственность. Министр напомнил о словах политиков, которые говорили о третьей мировой войне. В частности, он привел заявление президента США Джо Байдена, сказавшего, что если Запад поможет Украине одержать победу, то будет предотвращена третья мировая война. По словам Лаврова, Лиз Трасс, будучи премьер-министром Британии заявила, что без колебаний нажмет на красную кнопку, а Франция напомнила, что и у нее есть ядерное оружие. Кроме того, отметил министр, какое-то время назад в Германии также посоветовали России не пугать ФРГ ядерной войной, в Берлине к ней готовы. "Это все было, когда мы вообще молчали про Третью мировую войну. Когда эту тему начинают поднимать, все сразу же показывают пальцем на Россию, что Россия ведет мир к третьей мировой войне. "У кого что болит, тот о том и говорит", у нас есть такая пословица. Я очень надеюсь, что все эти заявления "Если Украина проиграет, то не избежать третьей мировой войны" или наоборот, надеюсь очень, что те, кто их произносят, должны быть все-таки в здравом уме и проявлять ответственность", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.

https://ria.ru/20230425/lavrov-1867742317.html

https://ria.ru/20230425/bayden-1867629275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, джо байден, лиз трасс, оон