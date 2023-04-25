Лавров надеется на здравый ум говорящих о неизбежной третьей мировой войне
Лавров надеется, что говорящие о неизбежной третьей мировой войне проявят ответственность
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ООН, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что западные политики, говорящие о неизбежности третьей мировой войны при победе России на Украине, все-таки будут "в здравом уме" и проявят ответственность.
Министр напомнил о словах политиков, которые говорили о третьей мировой войне. В частности, он привел заявление президента США Джо Байдена, сказавшего, что если Запад поможет Украине одержать победу, то будет предотвращена третья мировая война.
По словам Лаврова, Лиз Трасс, будучи премьер-министром Британии заявила, что без колебаний нажмет на красную кнопку, а Франция напомнила, что и у нее есть ядерное оружие. Кроме того, отметил министр, какое-то время назад в Германии также посоветовали России не пугать ФРГ ядерной войной, в Берлине к ней готовы.
"Это все было, когда мы вообще молчали про Третью мировую войну. Когда эту тему начинают поднимать, все сразу же показывают пальцем на Россию, что Россия ведет мир к третьей мировой войне. "У кого что болит, тот о том и говорит", у нас есть такая пословица. Я очень надеюсь, что все эти заявления "Если Украина проиграет, то не избежать третьей мировой войны" или наоборот, надеюсь очень, что те, кто их произносят, должны быть все-таки в здравом уме и проявлять ответственность", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.