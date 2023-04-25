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Лавров надеется на здравый ум говорящих о неизбежной третьей мировой войне - РИА Новости, 25.04.2023
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22:40 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/lavrov-1867745387.html
Лавров надеется на здравый ум говорящих о неизбежной третьей мировой войне
Лавров надеется на здравый ум говорящих о неизбежной третьей мировой войне - РИА Новости, 25.04.2023
Лавров надеется на здравый ум говорящих о неизбежной третьей мировой войне
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что западные политики, говорящие о неизбежности третьей мировой войны при победе России на Украине, все-таки... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T22:40
2023-04-25T22:40
в мире
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что западные политики, говорящие о неизбежности третьей мировой войны при победе России на Украине, все-таки будут "в здравом уме" и проявят ответственность. Министр напомнил о словах политиков, которые говорили о третьей мировой войне. В частности, он привел заявление президента США Джо Байдена, сказавшего, что если Запад поможет Украине одержать победу, то будет предотвращена третья мировая война. По словам Лаврова, Лиз Трасс, будучи премьер-министром Британии заявила, что без колебаний нажмет на красную кнопку, а Франция напомнила, что и у нее есть ядерное оружие. Кроме того, отметил министр, какое-то время назад в Германии также посоветовали России не пугать ФРГ ядерной войной, в Берлине к ней готовы. "Это все было, когда мы вообще молчали про Третью мировую войну. Когда эту тему начинают поднимать, все сразу же показывают пальцем на Россию, что Россия ведет мир к третьей мировой войне. "У кого что болит, тот о том и говорит", у нас есть такая пословица. Я очень надеюсь, что все эти заявления "Если Украина проиграет, то не избежать третьей мировой войны" или наоборот, надеюсь очень, что те, кто их произносят, должны быть все-таки в здравом уме и проявлять ответственность", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.
https://ria.ru/20230425/lavrov-1867742317.html
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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, джо байден, лиз трасс, оон
В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Джо Байден, Лиз Трасс, ООН
Лавров надеется на здравый ум говорящих о неизбежной третьей мировой войне

Лавров надеется, что говорящие о неизбежной третьей мировой войне проявят ответственность

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что западные политики, говорящие о неизбежности третьей мировой войны при победе России на Украине, все-таки будут "в здравом уме" и проявят ответственность.
Министр напомнил о словах политиков, которые говорили о третьей мировой войне. В частности, он привел заявление президента США Джо Байдена, сказавшего, что если Запад поможет Украине одержать победу, то будет предотвращена третья мировая война.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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По словам Лаврова, Лиз Трасс, будучи премьер-министром Британии заявила, что без колебаний нажмет на красную кнопку, а Франция напомнила, что и у нее есть ядерное оружие. Кроме того, отметил министр, какое-то время назад в Германии также посоветовали России не пугать ФРГ ядерной войной, в Берлине к ней готовы.
"Это все было, когда мы вообще молчали про Третью мировую войну. Когда эту тему начинают поднимать, все сразу же показывают пальцем на Россию, что Россия ведет мир к третьей мировой войне. "У кого что болит, тот о том и говорит", у нас есть такая пословица. Я очень надеюсь, что все эти заявления "Если Украина проиграет, то не избежать третьей мировой войны" или наоборот, надеюсь очень, что те, кто их произносят, должны быть все-таки в здравом уме и проявлять ответственность", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.
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