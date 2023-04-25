https://ria.ru/20230425/lavrov-1867742317.html
Лавров отреагировал на разговоры о третьей мировой войне
Лавров отреагировал на разговоры о третьей мировой войне - РИА Новости, 25.04.2023
Лавров отреагировал на разговоры о третьей мировой войне
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал вопросом "кому это нужно?" на разговоры о третьей мировой войне. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T22:09
2023-04-25T22:09
2023-04-25T22:09
россия
сергей лавров
в мире
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал вопросом "кому это нужно?" на разговоры о третьей мировой войне. "Мы живем на одной земле. Вот сейчас говорили про третью мировую войну. Ну кому это нужно?", - сказал министр в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20230425/bayden-1867629275.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, в мире
Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров отреагировал на разговоры о третьей мировой войне
Лавров отреагировал вопросом "кому это нужно?" на разговоры о третьей мировой войне