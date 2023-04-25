https://ria.ru/20230425/lavrov-1867742317.html

Лавров отреагировал на разговоры о третьей мировой войне

Лавров отреагировал на разговоры о третьей мировой войне - РИА Новости, 25.04.2023

Лавров отреагировал на разговоры о третьей мировой войне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал вопросом "кому это нужно?" на разговоры о третьей мировой войне. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T22:09

2023-04-25T22:09

2023-04-25T22:09

россия

сергей лавров

в мире

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ООН, 25 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал вопросом "кому это нужно?" на разговоры о третьей мировой войне. "Мы живем на одной земле. Вот сейчас говорили про третью мировую войну. Ну кому это нужно?", - сказал министр в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20230425/bayden-1867629275.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей лавров, в мире