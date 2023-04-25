Лавров назвал логику Запада о переговорах Москвы с Киевом шизофренической
Лавров назвал шизофренией заявления о переговорах России и Украины после наступления ВСУ
ООН, 25 апр — РИА Новости. Заявления Запада о переговорах Москвы и Киева только после успешного контрнаступления Украины — это шизофрения, заявил глава МИД Сергей Лавров.
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"Наши цели (на Украине. — Прим. ред.) мы очень ясно и честно изложили. А вот какая цель у США, у НАТО, у Евросоюза? Накачивать Украину вооружениями. И <...> появилась эта смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину, (Владимира) Зеленского начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика", — сказал он на пресс-конференции в Организации Объединенных Наций.
Россия стремится к тому, чтобы с территории Украины не исходили угрозы безопасности, которые накапливались там долгие годы, уточнил дипломат. По его словам, по урегулированию конфликта нет какого-то графика.
"Надо просто работать над реализацией своих законных прав, делать это честно, объясняя мотивы, которыми ты руководствуешься, что мы и сделали в отношении наших действий в рамках специальной военной операции и что мы хотели бы также в порядке взаимности услышать от наших западных коллег: какие цели они-то преследуют в том же Ираке, Ливии и других местах, где они пытаются проявлять какую-то активность", — уточнил Лавров.
"Надо просто работать над реализацией своих законных прав, делать это честно, объясняя мотивы, которыми ты руководствуешься, что мы и сделали в отношении наших действий в рамках специальной военной операции и что мы хотели бы также в порядке взаимности услышать от наших западных коллег: какие цели они-то преследуют в том же Ираке, Ливии и других местах, где они пытаются проявлять какую-то активность", — уточнил Лавров.
Глава российской дипломатии призвал западные страны не раскалывать мировое сообщество и не ставить себя выше других.
В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. При этом министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что контрнаступление можно ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.