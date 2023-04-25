https://ria.ru/20230425/lavrov-1867735919.html

Лавров назвал логику Запада о переговорах Москвы с Киевом шизофренической

Лавров назвал логику Запада о переговорах Москвы с Киевом шизофренической - РИА Новости, 25.04.2023

Лавров назвал логику Запада о переговорах Москвы с Киевом шизофренической

Заявления Запада о переговорах Москвы и Киева только после успешного контрнаступления Украины — это шизофрения, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T21:08

2023-04-25T21:08

2023-04-25T22:50

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оон

специальная военная операция на украине

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ООН, 25 апр — РИА Новости. Заявления Запада о переговорах Москвы и Киева только после успешного контрнаступления Украины — это шизофрения, заявил глава МИД Сергей Лавров.Россия стремится к тому, чтобы с территории Украины не исходили угрозы безопасности, которые накапливались там долгие годы, уточнил дипломат. По его словам, по урегулированию конфликта нет какого-то графика."Надо просто работать над реализацией своих законных прав, делать это честно, объясняя мотивы, которыми ты руководствуешься, что мы и сделали в отношении наших действий в рамках специальной военной операции и что мы хотели бы также в порядке взаимности услышать от наших западных коллег: какие цели они-то преследуют в том же Ираке, Ливии и других местах, где они пытаются проявлять какую-то активность", — уточнил Лавров.Глава российской дипломатии призвал западные страны не раскалывать мировое сообщество и не ставить себя выше других.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. При этом министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что контрнаступление можно ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230424/kiev-1867415205.html

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html

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москва

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Наталья Макарова

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"Какая-то шизофреническая логика". Лавров о заявлениях Запада про переговоры Москвы и Киева "Наши цели (на Украине. — Прим. ред.) мы очень ясно и честно изложили. А вот какая цель у США, у НАТО, у Евросоюза? Накачивать Украину вооружениями, и сейчас появилась эта смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление, и потом попросим Украину, (Владимира) Зеленского начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика", — сказал он на пресс-конференции в Организации Объединенных Наций. 2023-04-25T21:08 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, москва, киев, сергей лавров, нато, оон, денис шмыгаль, дмитрий песков, вооруженные силы украины