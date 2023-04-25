Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал логику Запада о переговорах Москвы с Киевом шизофренической - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 25.04.2023 (обновлено: 22:50 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/lavrov-1867735919.html
Лавров назвал логику Запада о переговорах Москвы с Киевом шизофренической
Лавров назвал логику Запада о переговорах Москвы с Киевом шизофренической - РИА Новости, 25.04.2023
Лавров назвал логику Запада о переговорах Москвы с Киевом шизофренической
Заявления Запада о переговорах Москвы и Киева только после успешного контрнаступления Украины — это шизофрения, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T21:08
2023-04-25T22:50
в мире
украина
москва
киев
сергей лавров
нато
оон
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867742891_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b2e3376a1653a9d08ace502c3d5f33a.jpg
ООН, 25 апр — РИА Новости. Заявления Запада о переговорах Москвы и Киева только после успешного контрнаступления Украины — это шизофрения, заявил глава МИД Сергей Лавров.Россия стремится к тому, чтобы с территории Украины не исходили угрозы безопасности, которые накапливались там долгие годы, уточнил дипломат. По его словам, по урегулированию конфликта нет какого-то графика."Надо просто работать над реализацией своих законных прав, делать это честно, объясняя мотивы, которыми ты руководствуешься, что мы и сделали в отношении наших действий в рамках специальной военной операции и что мы хотели бы также в порядке взаимности услышать от наших западных коллег: какие цели они-то преследуют в том же Ираке, Ливии и других местах, где они пытаются проявлять какую-то активность", — уточнил Лавров.Глава российской дипломатии призвал западные страны не раскалывать мировое сообщество и не ставить себя выше других.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. При этом министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что контрнаступление можно ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230424/kiev-1867415205.html
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html
украина
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Какая-то шизофреническая логика". Лавров о заявлениях Запада про переговоры Москвы и Киева
"Наши цели (на Украине. — Прим. ред.) мы очень ясно и честно изложили. А вот какая цель у США, у НАТО, у Евросоюза? Накачивать Украину вооружениями, и сейчас появилась эта смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление, и потом попросим Украину, (Владимира) Зеленского начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика", — сказал он на пресс-конференции в Организации Объединенных Наций.
2023-04-25T21:08
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867742891_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fcdbea0ecd90d04683d439abafd1a62c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, киев, сергей лавров, нато, оон, денис шмыгаль, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Москва, Киев, Сергей Лавров, НАТО, ООН, Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Лавров назвал логику Запада о переговорах Москвы с Киевом шизофренической

Лавров назвал шизофренией заявления о переговорах России и Украины после наступления ВСУ

Читать ria.ru в
ООН, 25 апр — РИА Новости. Заявления Запада о переговорах Москвы и Киева только после успешного контрнаступления Украины — это шизофрения, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«

"Наши цели (на Украине. — Прим. ред.) мы очень ясно и честно изложили. А вот какая цель у США, у НАТО, у Евросоюза? Накачивать Украину вооружениями. И <...> появилась эта смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину, (Владимира) Зеленского начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика", — сказал он на пресс-конференции в Организации Объединенных Наций.

Россия стремится к тому, чтобы с территории Украины не исходили угрозы безопасности, которые накапливались там долгие годы, уточнил дипломат. По его словам, по урегулированию конфликта нет какого-то графика.

"Надо просто работать над реализацией своих законных прав, делать это честно, объясняя мотивы, которыми ты руководствуешься, что мы и сделали в отношении наших действий в рамках специальной военной операции и что мы хотели бы также в порядке взаимности услышать от наших западных коллег: какие цели они-то преследуют в том же Ираке, Ливии и других местах, где они пытаются проявлять какую-то активность", — уточнил Лавров.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Мир вновь подошел к опасной черте: главные заявления Лаврова в Совбезе ООН
24 апреля, 17:45
Глава российской дипломатии призвал западные страны не раскалывать мировое сообщество и не ставить себя выше других.
В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. При этом министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что контрнаступление можно ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
"Завышенные ожидания". Запад готовят к провалу контрнаступа
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваКиевСергей ЛавровНАТОООНДенис ШмыгальДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала