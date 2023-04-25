Лавров назвал подход Запада к реализации зерновой сделки несерьезным
Лавров назвал подход Запада, в том числе к реализации зерновой сделки, несерьезным
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ООН, 25 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал несерьезным подход Запада, в том числе США, по реализации зерновой сделки.
По его словам, ООН предпринимает усилия для того, чтобы решить вопрос с полноценной реализацией сделки, пытается договориться со странами, которые ввели санкции против России, затронувшие, в частности, Россельхозбанк. Банк был отключен от SWIFT, отметил министр, подчеркнув, что никто не собирается туда его возвращать, а взамен предлагают "разовые альтернативы".
"К трем американским банкам генеральный секретарь обратился с просьбой заменить SWIFT и помогать Россельхозбанку обслуживать экспортные операции. Несколько месяцев прошло. Действительно: один из банков любезно согласился одну операцию профинансировать. Но когда нам говорят, что давайте на этом принципе построим всю дальнейшую работу, это несерьезно. Либо вы хотите системно решать проблему нехватки продовольствия на мировых рынках, тогда нужно просто вернуть наш банк в систему SWIFT", - заявил министр на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что, если хотят, чтобы Россия и генсек ООН Антониу Гутерреш "бегали и умоляли одну или другую финансовую структуру в США, чтобы они проявили великодушие, это не может работать и не будет". По его словам, все нацелено на то, чтобы не позволить российскому зерну и удобрениям попасть на мировые рынки и поступать в те или иные страны. Это, добавил Лавров, затрудняет работу Всемирной продовольственной программы, которая помогает беднейшим странам.