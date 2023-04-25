https://ria.ru/20230425/lada-1867503805.html

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность сборки новой Lada Vesta в Узбекистане

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность сборки новой Lada Vesta в Узбекистане - РИА Новости, 25.04.2023

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность сборки новой Lada Vesta в Узбекистане

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность возобновления сборки автомобилей в Узбекистане, более того - на конвейер завода партнера может встать новая Lada Vesta,... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:02

2023-04-25T10:02

2023-04-25T11:18

авто

узбекистан

максим соколов

автоваз

lada vesta

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассматривает возможность возобновления сборки автомобилей в Узбекистане, более того - на конвейер завода партнера может встать новая Lada Vesta, сказал президент компании Максим Соколов. "Уже сейчас мы совместно с нашим партнером рассматриваем активно ближайшие планы по восстановлению сборки наших автомобилей. Причем, это будет флагманская модель - модель Lada Vesta нового поколения", - сказал он в ходе пленарной сессии на "Иннопроме" в Ташкенте.Соколов также отметил, что у компании есть планы по углублению локализации производства автомобилей в Узбекистане. В частности, рассматривается возможность наладить сварку и окраску."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230405/avtovaz-1863100226.html

узбекистан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, узбекистан, максим соколов, автоваз, lada vesta