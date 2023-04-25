https://ria.ru/20230425/lada-1867503805.html
"АвтоВАЗ" рассматривает возможность сборки новой Lada Vesta в Узбекистане
"АвтоВАЗ" рассматривает возможность сборки новой Lada Vesta в Узбекистане - РИА Новости, 25.04.2023
"АвтоВАЗ" рассматривает возможность сборки новой Lada Vesta в Узбекистане
"АвтоВАЗ" рассматривает возможность возобновления сборки автомобилей в Узбекистане, более того - на конвейер завода партнера может встать новая Lada Vesta,... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:02
2023-04-25T10:02
2023-04-25T11:18
авто
узбекистан
максим соколов
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассматривает возможность возобновления сборки автомобилей в Узбекистане, более того - на конвейер завода партнера может встать новая Lada Vesta, сказал президент компании Максим Соколов. "Уже сейчас мы совместно с нашим партнером рассматриваем активно ближайшие планы по восстановлению сборки наших автомобилей. Причем, это будет флагманская модель - модель Lada Vesta нового поколения", - сказал он в ходе пленарной сессии на "Иннопроме" в Ташкенте.Соколов также отметил, что у компании есть планы по углублению локализации производства автомобилей в Узбекистане. В частности, рассматривается возможность наладить сварку и окраску."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230405/avtovaz-1863100226.html
узбекистан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, узбекистан, максим соколов, автоваз, lada vesta
Авто, Узбекистан, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" рассматривает возможность сборки новой Lada Vesta в Узбекистане
Президент "АвтоВАЗа" Соколов: новую Lada Vesta могут начать собирать в Узбекистане
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассматривает возможность возобновления сборки автомобилей в Узбекистане, более того - на конвейер завода партнера может встать новая Lada Vesta, сказал президент компании Максим Соколов.
"Уже сейчас мы совместно с нашим партнером рассматриваем активно ближайшие планы по восстановлению сборки наших автомобилей. Причем, это будет флагманская модель - модель Lada Vesta нового поколения", - сказал он в ходе пленарной сессии на "Иннопроме" в Ташкенте
.
Соколов также отметил, что у компании есть планы по углублению локализации производства автомобилей в Узбекистане. В частности, рассматривается возможность наладить сварку и окраску.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
Продажи "АвтоВАЗа" в России в марте выросли на 90 процентов