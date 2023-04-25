https://ria.ru/20230425/laboratoriya-1867595128.html

В Судане боевики захватили лабораторию с образцами заболеваний

В Судане боевики захватили лабораторию с образцами заболеваний - РИА Новости, 25.04.2023

В Судане боевики захватили лабораторию с образцами заболеваний

В Судане захватили биологическую лабораторию с образцами возбудителей опасных заболеваний, сообщил представитель ВОЗ в стране Нима Саид Абид. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:09

2023-04-25T14:09

2023-04-25T14:58

в мире

судан

воз

столкновения в хартуме

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ДОХА, 25 апр — РИА Новости. В Судане захватили биологическую лабораторию с образцами возбудителей опасных заболеваний, сообщил представитель ВОЗ в стране Нима Саид Абид.Директор лаборатории рассказал организации, что одна из сторон конфликта превратила ее в военную базу."Это чрезвычайно опасно, потому что у нас в лаборатории есть образцы полиомиелита, образцы кори, образцы холеры", — заявил Нима Саид Абид.В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. По данным министра здравоохранения страны, число погибших в результате столкновений возросло до 600.Всемирная организация здравоохранения сообщила, что во время вооруженного конфликта погибли 459 человек, еще 4072 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 человек.

https://ria.ru/20230424/sudan-1867401991.html

https://ria.ru/20230425/evakuatsiya-1867554791.html

судан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, судан, воз, столкновения в хартуме