https://ria.ru/20230425/laboratoriya-1867595128.html
В Судане боевики захватили лабораторию с образцами заболеваний
В Судане боевики захватили лабораторию с образцами заболеваний - РИА Новости, 25.04.2023
В Судане боевики захватили лабораторию с образцами заболеваний
В Судане захватили биологическую лабораторию с образцами возбудителей опасных заболеваний, сообщил представитель ВОЗ в стране Нима Саид Абид. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:09
2023-04-25T14:09
2023-04-25T14:58
в мире
судан
воз
столкновения в хартуме
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ДОХА, 25 апр — РИА Новости. В Судане захватили биологическую лабораторию с образцами возбудителей опасных заболеваний, сообщил представитель ВОЗ в стране Нима Саид Абид.Директор лаборатории рассказал организации, что одна из сторон конфликта превратила ее в военную базу."Это чрезвычайно опасно, потому что у нас в лаборатории есть образцы полиомиелита, образцы кори, образцы холеры", — заявил Нима Саид Абид.В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. По данным министра здравоохранения страны, число погибших в результате столкновений возросло до 600.Всемирная организация здравоохранения сообщила, что во время вооруженного конфликта погибли 459 человек, еще 4072 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 человек.
https://ria.ru/20230424/sudan-1867401991.html
https://ria.ru/20230425/evakuatsiya-1867554791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, воз, столкновения в хартуме
В мире, Судан, ВОЗ, Столкновения в Хартуме
В Судане боевики захватили лабораторию с образцами заболеваний
ВОЗ: в Судане боевики захватили центральную лабораторию с образцами заболеваний
ДОХА, 25 апр — РИА Новости. В Судане захватили биологическую лабораторию с образцами возбудителей опасных заболеваний, сообщил представитель ВОЗ в стране Нима Саид Абид.
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"Существует огромный биологический риск, связанный с захватом центральной лаборатории системы общественного здравоохранения", — подчеркнул он.
Директор лаборатории рассказал организации, что одна из сторон конфликта превратила ее в военную базу.
"Это чрезвычайно опасно, потому что у нас в лаборатории есть образцы полиомиелита, образцы кори, образцы холеры", — заявил Нима Саид Абид.
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В Судане
с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. По данным министра здравоохранения страны, число погибших в результате столкновений возросло до 600.
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что во время вооруженного конфликта погибли 459 человек, еще 4072 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 человек.
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