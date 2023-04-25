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В Судане боевики захватили лабораторию с образцами заболеваний - РИА Новости, 25.04.2023
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14:09 25.04.2023 (обновлено: 14:58 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/laboratoriya-1867595128.html
В Судане боевики захватили лабораторию с образцами заболеваний
В Судане боевики захватили лабораторию с образцами заболеваний - РИА Новости, 25.04.2023
В Судане боевики захватили лабораторию с образцами заболеваний
В Судане захватили биологическую лабораторию с образцами возбудителей опасных заболеваний, сообщил представитель ВОЗ в стране Нима Саид Абид. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:09
2023-04-25T14:58
в мире
судан
воз
столкновения в хартуме
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ДОХА, 25 апр — РИА Новости. В Судане захватили биологическую лабораторию с образцами возбудителей опасных заболеваний, сообщил представитель ВОЗ в стране Нима Саид Абид.Директор лаборатории рассказал организации, что одна из сторон конфликта превратила ее в военную базу."Это чрезвычайно опасно, потому что у нас в лаборатории есть образцы полиомиелита, образцы кори, образцы холеры", — заявил Нима Саид Абид.В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. По данным министра здравоохранения страны, число погибших в результате столкновений возросло до 600.Всемирная организация здравоохранения сообщила, что во время вооруженного конфликта погибли 459 человек, еще 4072 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 человек.
https://ria.ru/20230424/sudan-1867401991.html
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в мире, судан, воз, столкновения в хартуме
В мире, Судан, ВОЗ, Столкновения в Хартуме
В Судане боевики захватили лабораторию с образцами заболеваний

ВОЗ: в Судане боевики захватили центральную лабораторию с образцами заболеваний

© AFP 2023 / ABDELMONEIM SAYEDДым над столицей Судана
Дым над столицей Судана - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / ABDELMONEIM SAYED
Дым над столицей Судана. Архивное фото
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ДОХА, 25 апр — РИА Новости. В Судане захватили биологическую лабораторию с образцами возбудителей опасных заболеваний, сообщил представитель ВОЗ в стране Нима Саид Абид.
«

"Существует огромный биологический риск, связанный с захватом центральной лаборатории системы общественного здравоохранения", — подчеркнул он.

Директор лаборатории рассказал организации, что одна из сторон конфликта превратила ее в военную базу.

"Это чрезвычайно опасно, потому что у нас в лаборатории есть образцы полиомиелита, образцы кори, образцы холеры", — заявил Нима Саид Абид.
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Всемирная организация здравоохранения сообщила, что во время вооруженного конфликта погибли 459 человек, еще 4072 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 человек.
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