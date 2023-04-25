https://ria.ru/20230425/kvantorium-1867686045.html

Нижегородская область передала Бухаре детский мобильный "Кванториум"

Нижегородская область передала Бухаре детский мобильный "Кванториум" - РИА Новости, 25.04.2023

Нижегородская область передала Бухаре детский мобильный "Кванториум"

Нижегородская область передала Бухарской области Узбекистана детский технопарк "Кванториум", сообщает пресс-служба правительства российского региона. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:59

2023-04-25T17:59

2023-04-25T17:59

нижегородская область

нижегородская область

бухара

кванториум

бухарская область

россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Нижегородская область передала Бухарской области Узбекистана детский технопарк "Кванториум", сообщает пресс-служба правительства российского региона. Вручение ключей состоялось в ходе Международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" 25 апреля. Новый "Кванториум" был передан Бухаре по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. "Прошлым летом жители Бухарской области уже ознакомились с возможностями нижегородского "Кванториума": тогда более 2400 детей и около 900 педагогов стали участниками образовательных мастер-классов наших специалистов. Такое сотрудничество – отличный пример экспорта нижегородских образовательных технологий. Уверен, что с помощью нашего мобильного технопарка обучение в школах Бухары станет еще более познавательным и интересным", – цитирует пресс-служба слова Никитина. Ключи от "Кванториума" заместителю хокима (главы) Бухарской области Республики Узбекистан Ризо Асадову вручил глава нижегородской делегации на "Иннопроме. Центральная Азия", заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. "Детский передвижной технопарк предназначен для организации учебного процесса с применением высоких технологий в школах и колледжах, располагающихся в отдаленных от городских центров, труднодоступных и сельских районах. Оснащение "Кванториума" позволяет вести занятия по конструированию, моделированию, промышленному дизайну, роботостроению, информационным технологиям, в том числе с использованием виртуальной реальности, а также реализовывать обучающие программы в инженерии. Проект также полезен для развития профессиональных компетенций педагогов информатики и информационных технологий", – приводятся в сообщении слова Саносяна. Мобильный комплекс на базе автомобиля "ГАЗель Next Citiline" выполнен из композитных материалов, не подверженных коррозии и отличающихся стойкостью к воздействию УФ-излучения. В салоне "Кванториума" предусмотрены системы автономного энергообеспечения, отопления и кондиционирования.

https://ria.ru/20230424/politika-1867419167.html

https://ria.ru/20230417/golosovanie-1865907730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нижегородская область, бухара, кванториум, бухарская область, россия, глеб никитин