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Курс рубля снизился к доллару и евро

Курс рубля снизился к доллару и евро - РИА Новости, 25.04.2023

Курс рубля снизился к доллару и евро

Рубль во вторник немного снижается к доллару и евро, но повышается к юаню, оставаясь в "боковике", следует из данных торгов и комментариев экспертов. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:18

2023-04-25T16:18

2023-04-25T16:19

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль во вторник немного снижается к доллару и евро, но повышается к юаню, оставаясь в "боковике", следует из данных торгов и комментариев экспертов. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.06 мск повышался на 27 копеек, до 81,60 рубля, евро - на 14 копеек, до 89,87 рубля, юаня терял 2 копейки, до 11,75 рубля свидетельствуют данные Московской биржи. Объем торгов юанями составлял 71,2 миллиарда рублей против 53,8 миллиардов по евро и 70,6 миллиарда по доллару. Доллар при этом повышался к рублю на 0,3%, юань снижался на 0,2%, евро прибавлял 0,2%. Рубль в боковике Курс российской валюты во вторник днем слегка теряет против доллара и евро, но повышается к юаню, отыгрывая ослабление китайской валюты на форексе, где доллар растет на 0,3%, до 6,92 иены. Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США поддерживают курс американской валюты. Таким образом, в целом рубль торгуется в боковике к основным валютам на Московской бирже. "Российский рубль продолжает консолидироваться в узком диапазоне 81–82,5 по отношению к доллару. На данном этапе национальную валюту поддерживает стабильность цен на нефтяном рынке, а также приближающийся пик налоговых выплат апреля", - комментирует Иван Капустянский из УК "Первая". Стоимость нефти падает на 1,3% до 81,4 доллара за баррель сорта Brent. Основными факторами для рынков остаются заседания крупных мировых центробанков, которые, как ожидается, продолжат повышать ставки, что является сдерживающим фактором для мировой экономики и спроса на нефть. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышается на 0,2% - до 101,5 пункта, что сигнализирует о подавленном спросе на риск на глобальных рынках. Прогнозы Давление на рубль окажет окончание налогового периода апреля, лишающее рынок дополнительного предложения на продажу экспортерами иностранной валюты, предполагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Начиная со следующей недели рубль потеряет поддержку со стороны продаж валюты экспортерами, поэтому в случае снижения нефтяных котировок не исключено ослабление рубля, считает Капустянский. Между тем, Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" полагает, что в связи с фактором налогового периода курс доллара в ближайшие дни все еще может опуститься к 81 рублю.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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