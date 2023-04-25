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Курс евро впервые с марта 2022 года поднялся выше 95 рублей - РИА Новости, 25.04.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
07:25 25.04.2023 (обновлено: 07:28 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/kurs-1867487944.html
Курс евро впервые с марта 2022 года поднялся выше 95 рублей
Курс евро впервые с марта 2022 года поднялся выше 95 рублей - РИА Новости, 25.04.2023
Курс евро впервые с марта 2022 года поднялся выше 95 рублей
Курс рубля в начале торгов вторника мало меняется к доллару и юаню, при этом снижается к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T07:25
2023-04-25T07:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника мало меняется к доллару и юаню, при этом снижается к евро, следует из данных Московской биржи.Европейская валюта в первые минуты торгов максимально подскакивала до 95,83 рубля – максимума с 29 марта 2022 года, а затем вернулась к уровню ниже 90 рублей. Курс американской валюты к текущему моменту составляет 81,34 рубля, китайской - 11,78 рубля.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск повышается на 1 копейку - до 81,34 рубля, юаня – на 1 копейку, до 11,78 рубля, евро растет на 24 копейки - до 89,97 рубля.
https://ria.ru/20230407/kurs-1863728515.html
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс евро впервые с марта 2022 года поднялся выше 95 рублей

Курс евро впервые с марта 2022 года поднялся выше 95 рублей, затем упал до 89,83

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСимвол евро на табло пункта обмена валют
Символ евро на табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Символ евро на табло пункта обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника мало меняется к доллару и юаню, при этом снижается к евро, следует из данных Московской биржи.
Европейская валюта в первые минуты торгов максимально подскакивала до 95,83 рубля – максимума с 29 марта 2022 года, а затем вернулась к уровню ниже 90 рублей. Курс американской валюты к текущему моменту составляет 81,34 рубля, китайской - 11,78 рубля.
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Курс евро поднялся выше 91 рубля
7 апреля, 12:55
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск повышается на 1 копейку - до 81,34 рубля, юаня – на 1 копейку, до 11,78 рубля, евро растет на 24 копейки - до 89,97 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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