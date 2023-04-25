https://ria.ru/20230425/kurs-1867487944.html

Курс евро впервые с марта 2022 года поднялся выше 95 рублей

Курс евро впервые с марта 2022 года поднялся выше 95 рублей - РИА Новости, 25.04.2023

Курс евро впервые с марта 2022 года поднялся выше 95 рублей

Курс рубля в начале торгов вторника мало меняется к доллару и юаню, при этом снижается к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T07:25

2023-04-25T07:25

2023-04-25T07:28

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника мало меняется к доллару и юаню, при этом снижается к евро, следует из данных Московской биржи.Европейская валюта в первые минуты торгов максимально подскакивала до 95,83 рубля – максимума с 29 марта 2022 года, а затем вернулась к уровню ниже 90 рублей. Курс американской валюты к текущему моменту составляет 81,34 рубля, китайской - 11,78 рубля.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск повышается на 1 копейку - до 81,34 рубля, юаня – на 1 копейку, до 11,78 рубля, евро растет на 24 копейки - до 89,97 рубля.

https://ria.ru/20230407/kurs-1863728515.html

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экономика, московская биржа