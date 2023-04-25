https://ria.ru/20230425/kuban-1867664698.html
Кубань может поставлять в Узбекистан IT- и сельхозпродукцию
Кубань может поставлять в Узбекистан IT- и сельхозпродукцию - РИА Новости, 25.04.2023
Кубань может поставлять в Узбекистан IT- и сельхозпродукцию
Краснодарский край может начать экспортировать в Узбекистан продукты IT-компаний и сельхозтовары, а также алкогольную продукцию, медицинские и туристические... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:05
2023-04-25T17:05
2023-04-25T17:05
краснодарский край
экономика
узбекистан
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 25 апр - РИА Новости. Краснодарский край может начать экспортировать в Узбекистан продукты IT-компаний и сельхозтовары, а также алкогольную продукцию, медицинские и туристические услуги в рамках развития межрегионального сотрудничества, сообщил заместитель губернатора региона Александр Руппель. Руппель в ходе встречи с торговым представителем России в Узбекистане Константином Злыгостевым на выставке "Иннопром: Центральная Азия" в Ташкенте рассказал, что торговый оборот между Кубанью и республикой вырос почти в два раза за 2022 год. "Кубань может также экспортировать медицинские и туристические услуги, продукты IT-компаний, а также сельхозтовары и алкогольную продукцию", - передает пресс-служба краевой администрации слова Руппеля. По его словам, Краснодарский край намерен организовать бизнес-миссии как на своей территории, так и в Узбекистан, и развивать дальнейшее сотрудничество с Андижанской областью и не только. Например, перспективны экономические связи с Ферганской областью республики, на её территории расположен нефтеперерабатывающий завод, промышленность Кубани может предложить нефтегазовое оборудование. В Ташкентской и Самаркандской областях развито машиностроение и приборостроение, химпром и производство строительных материалов, что также представляет интерес для сотрудничества в сфере промышленности. "Развитие межрегионального сотрудничества на сегодняшний день является одним из наиболее приоритетных направлений взаимодействия России и Узбекистана... Российская продукция пользуется доверием среди узбекских участников рынка и, по их оценкам, обладает сбалансированным соотношением цена-качество", – отметил Злыгостев. В 2022 году основу экспорта в Узбекистан составили масло, жир животного или растительного происхождения, топливо. Импортировали текстильные изделия, овощи, фрукты и орехи. При этом доля Республики Узбекистан в совокупном объеме экспорта Краснодарского края остается невысокой и "открывает простор для дальнейшего роста", добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230424/byudzhetirovanie-1867418853.html
https://ria.ru/20221208/proizvodstvo-1837313530.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, узбекистан, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Экономика, Узбекистан, Краснодарский край, Россия
Кубань может поставлять в Узбекистан IT- и сельхозпродукцию
Кубань может поставлять в Узбекистан IT- и сельхозпродукцию в рамках сотрудничества
КРАСНОДАР, 25 апр - РИА Новости. Краснодарский край может начать экспортировать в Узбекистан продукты IT-компаний и сельхозтовары, а также алкогольную продукцию, медицинские и туристические услуги в рамках развития межрегионального сотрудничества, сообщил заместитель губернатора региона Александр Руппель.
Руппель в ходе встречи с торговым представителем России
в Узбекистане Константином Злыгостевым на выставке "Иннопром: Центральная Азия" в Ташкенте
рассказал, что торговый оборот между Кубанью и республикой вырос почти в два раза за 2022 год.
"Кубань может также экспортировать медицинские и туристические услуги, продукты IT-компаний, а также сельхозтовары и алкогольную продукцию", - передает пресс-служба краевой администрации слова Руппеля.
По его словам, Краснодарский край намерен организовать бизнес-миссии как на своей территории, так и в Узбекистан, и развивать дальнейшее сотрудничество с Андижанской областью
и не только. Например, перспективны экономические связи с Ферганской областью
республики, на её территории расположен нефтеперерабатывающий завод, промышленность Кубани может предложить нефтегазовое оборудование. В Ташкентской и Самаркандской областях
развито машиностроение и приборостроение, химпром и производство строительных материалов, что также представляет интерес для сотрудничества в сфере промышленности.
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"Развитие межрегионального сотрудничества на сегодняшний день является одним из наиболее приоритетных направлений взаимодействия России и Узбекистана... Российская продукция пользуется доверием среди узбекских участников рынка и, по их оценкам, обладает сбалансированным соотношением цена-качество", – отметил Злыгостев.
В 2022 году основу экспорта в Узбекистан составили масло, жир животного или растительного происхождения, топливо. Импортировали текстильные изделия, овощи, фрукты и орехи. При этом доля Республики Узбекистан в совокупном объеме экспорта Краснодарского края остается невысокой и "открывает простор для дальнейшего роста", добавляют в пресс-службе.
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