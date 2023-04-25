https://ria.ru/20230425/kuban-1867664698.html

Кубань может поставлять в Узбекистан IT- и сельхозпродукцию

Кубань может поставлять в Узбекистан IT- и сельхозпродукцию - РИА Новости, 25.04.2023

Кубань может поставлять в Узбекистан IT- и сельхозпродукцию

Краснодарский край может начать экспортировать в Узбекистан продукты IT-компаний и сельхозтовары, а также алкогольную продукцию, медицинские и туристические... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:05

2023-04-25T17:05

2023-04-25T17:05

краснодарский край

экономика

узбекистан

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 25 апр - РИА Новости. Краснодарский край может начать экспортировать в Узбекистан продукты IT-компаний и сельхозтовары, а также алкогольную продукцию, медицинские и туристические услуги в рамках развития межрегионального сотрудничества, сообщил заместитель губернатора региона Александр Руппель. Руппель в ходе встречи с торговым представителем России в Узбекистане Константином Злыгостевым на выставке "Иннопром: Центральная Азия" в Ташкенте рассказал, что торговый оборот между Кубанью и республикой вырос почти в два раза за 2022 год. "Кубань может также экспортировать медицинские и туристические услуги, продукты IT-компаний, а также сельхозтовары и алкогольную продукцию", - передает пресс-служба краевой администрации слова Руппеля. По его словам, Краснодарский край намерен организовать бизнес-миссии как на своей территории, так и в Узбекистан, и развивать дальнейшее сотрудничество с Андижанской областью и не только. Например, перспективны экономические связи с Ферганской областью республики, на её территории расположен нефтеперерабатывающий завод, промышленность Кубани может предложить нефтегазовое оборудование. В Ташкентской и Самаркандской областях развито машиностроение и приборостроение, химпром и производство строительных материалов, что также представляет интерес для сотрудничества в сфере промышленности. "Развитие межрегионального сотрудничества на сегодняшний день является одним из наиболее приоритетных направлений взаимодействия России и Узбекистана... Российская продукция пользуется доверием среди узбекских участников рынка и, по их оценкам, обладает сбалансированным соотношением цена-качество", – отметил Злыгостев. В 2022 году основу экспорта в Узбекистан составили масло, жир животного или растительного происхождения, топливо. Импортировали текстильные изделия, овощи, фрукты и орехи. При этом доля Республики Узбекистан в совокупном объеме экспорта Краснодарского края остается невысокой и "открывает простор для дальнейшего роста", добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230424/byudzhetirovanie-1867418853.html

https://ria.ru/20221208/proizvodstvo-1837313530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, узбекистан, краснодарский край, россия