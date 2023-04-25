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Аксенов хочет сократить маршрут дороги из Херсонской области на Кубань - РИА Новости, 25.04.2023
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13:40 25.04.2023 (обновлено: 14:42 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/krym-1867583105.html
Аксенов хочет сократить маршрут дороги из Херсонской области на Кубань
Аксенов хочет сократить маршрут дороги из Херсонской области на Кубань - РИА Новости, 25.04.2023
Аксенов хочет сократить маршрут дороги из Херсонской области на Кубань
Дорогу из Херсонской области на Кубань через территорию Крыма планируется модернизировать, чтобы сократить "плечо" для транзитных грузов и транспорта, сообщил... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:40
2023-04-25T14:42
херсонская область
джанкой
керчь
марат хуснуллин
сергей аксенов (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Дорогу из Херсонской области на Кубань через территорию Крыма планируется модернизировать, чтобы сократить "плечо" для транзитных грузов и транспорта, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Для упрощения логистики планируется расширить и модернизировать трассу Керчь – Феодосия – Джанкой, что позволит освободить центр полуострова от грузового транспорта и сократит время доставки грузов", - сказал журналистам Аксенов.По словам главы республики, дорога позволит сократить существующий маршрут из Херсонской области в Краснодарский край. Обсуждается объем средств для ее ремонта и модернизации, а также количество полос. Сейчас существующая дорога имеет по одной полосе в каждом направлении. Ранее Аксенов сообщил, что в правительстве России обсуждаются планы строительства дороги по косе Арабатская стрелка, которая соединит Геническ и восток Крыма.\Коса "Арабатская стрелка" находится на северо-востоке Крымского полуострова, соединяя Херсонскую область в районе Геническа и восточную часть Крыма в районе города Щелкино. Существующая дорога от Керчи в Джанкой и далее в Херсонскую область проходит вдоль русла Северо-Крымского канала через Ленинский, Советский, Нижнегорский районы.
https://ria.ru/20230411/kherson-1864382466.html
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херсонская область
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херсонская область , джанкой, керчь, марат хуснуллин, сергей аксенов (политик), общество
Херсонская область , Джанкой, Керчь, Марат Хуснуллин, Сергей Аксенов (политик), Общество
Аксенов хочет сократить маршрут дороги из Херсонской области на Кубань

Глава Крыма Аксенов сообщил о планах сократить маршрут из Херсонской области на Кубань

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Дорогу из Херсонской области на Кубань через территорию Крыма планируется модернизировать, чтобы сократить "плечо" для транзитных грузов и транспорта, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Для упрощения логистики планируется расширить и модернизировать трассу КерчьФеодосияДжанкой, что позволит освободить центр полуострова от грузового транспорта и сократит время доставки грузов", - сказал журналистам Аксенов.
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По словам главы республики, дорога позволит сократить существующий маршрут из Херсонской области в Краснодарский край. Обсуждается объем средств для ее ремонта и модернизации, а также количество полос. Сейчас существующая дорога имеет по одной полосе в каждом направлении.
«
"Эта дорога сократит маршрут. Сейчас практически все потоки идут на Симферополь, а затем уходят на Джанкой и Армянск. А зачем через центр полуострова гнать транспорт? Сократим логистику, основные дороги Крыма разгрузим", - отметил Аксенов.
Ранее Аксенов сообщил, что в правительстве России обсуждаются планы строительства дороги по косе Арабатская стрелка, которая соединит Геническ и восток Крыма.\
Коса "Арабатская стрелка" находится на северо-востоке Крымского полуострова, соединяя Херсонскую область в районе Геническа и восточную часть Крыма в районе города Щелкино. Существующая дорога от Керчи в Джанкой и далее в Херсонскую область проходит вдоль русла Северо-Крымского канала через Ленинский, Советский, Нижнегорский районы.
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Херсонская областьДжанкойКерчьМарат ХуснуллинСергей Аксенов (политик)Общество
 
 
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