https://ria.ru/20230425/krym-1867583105.html

Аксенов хочет сократить маршрут дороги из Херсонской области на Кубань

Аксенов хочет сократить маршрут дороги из Херсонской области на Кубань - РИА Новости, 25.04.2023

Аксенов хочет сократить маршрут дороги из Херсонской области на Кубань

Дорогу из Херсонской области на Кубань через территорию Крыма планируется модернизировать, чтобы сократить "плечо" для транзитных грузов и транспорта, сообщил... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:40

2023-04-25T13:40

2023-04-25T14:42

херсонская область

джанкой

керчь

марат хуснуллин

сергей аксенов (политик)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Дорогу из Херсонской области на Кубань через территорию Крыма планируется модернизировать, чтобы сократить "плечо" для транзитных грузов и транспорта, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Для упрощения логистики планируется расширить и модернизировать трассу Керчь – Феодосия – Джанкой, что позволит освободить центр полуострова от грузового транспорта и сократит время доставки грузов", - сказал журналистам Аксенов.По словам главы республики, дорога позволит сократить существующий маршрут из Херсонской области в Краснодарский край. Обсуждается объем средств для ее ремонта и модернизации, а также количество полос. Сейчас существующая дорога имеет по одной полосе в каждом направлении. Ранее Аксенов сообщил, что в правительстве России обсуждаются планы строительства дороги по косе Арабатская стрелка, которая соединит Геническ и восток Крыма.\Коса "Арабатская стрелка" находится на северо-востоке Крымского полуострова, соединяя Херсонскую область в районе Геническа и восточную часть Крыма в районе города Щелкино. Существующая дорога от Керчи в Джанкой и далее в Херсонскую область проходит вдоль русла Северо-Крымского канала через Ленинский, Советский, Нижнегорский районы.

https://ria.ru/20230411/kherson-1864382466.html

https://ria.ru/20230411/simferopol-1864438414.html

херсонская область

джанкой

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , джанкой, керчь, марат хуснуллин, сергей аксенов (политик), общество