https://ria.ru/20230425/krym-1867583105.html
Аксенов хочет сократить маршрут дороги из Херсонской области на Кубань
Аксенов хочет сократить маршрут дороги из Херсонской области на Кубань - РИА Новости, 25.04.2023
Аксенов хочет сократить маршрут дороги из Херсонской области на Кубань
Дорогу из Херсонской области на Кубань через территорию Крыма планируется модернизировать, чтобы сократить "плечо" для транзитных грузов и транспорта, сообщил... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:40
2023-04-25T13:40
2023-04-25T14:42
херсонская область
джанкой
керчь
марат хуснуллин
сергей аксенов (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Дорогу из Херсонской области на Кубань через территорию Крыма планируется модернизировать, чтобы сократить "плечо" для транзитных грузов и транспорта, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Для упрощения логистики планируется расширить и модернизировать трассу Керчь – Феодосия – Джанкой, что позволит освободить центр полуострова от грузового транспорта и сократит время доставки грузов", - сказал журналистам Аксенов.По словам главы республики, дорога позволит сократить существующий маршрут из Херсонской области в Краснодарский край. Обсуждается объем средств для ее ремонта и модернизации, а также количество полос. Сейчас существующая дорога имеет по одной полосе в каждом направлении. Ранее Аксенов сообщил, что в правительстве России обсуждаются планы строительства дороги по косе Арабатская стрелка, которая соединит Геническ и восток Крыма.\Коса "Арабатская стрелка" находится на северо-востоке Крымского полуострова, соединяя Херсонскую область в районе Геническа и восточную часть Крыма в районе города Щелкино. Существующая дорога от Керчи в Джанкой и далее в Херсонскую область проходит вдоль русла Северо-Крымского канала через Ленинский, Советский, Нижнегорский районы.
https://ria.ru/20230411/kherson-1864382466.html
https://ria.ru/20230411/simferopol-1864438414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , джанкой, керчь, марат хуснуллин, сергей аксенов (политик), общество
Херсонская область , Джанкой, Керчь, Марат Хуснуллин, Сергей Аксенов (политик), Общество
Аксенов хочет сократить маршрут дороги из Херсонской области на Кубань
Глава Крыма Аксенов сообщил о планах сократить маршрут из Херсонской области на Кубань