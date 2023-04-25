https://ria.ru/20230425/kremennaya-1867473092.html
ВСУ не пытаются наступать на Кременском участке, заявил российский боец
ВСУ не пытаются наступать на Кременском участке, заявил российский боец - РИА Новости, 25.04.2023
ВСУ не пытаются наступать на Кременском участке, заявил российский боец
Киев не предпринимает попыток к контрнаступлению на кременском участке фронта в Донбассе, в основном проводит разведку, используя диверсионно-разведывательные... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T00:19
2023-04-25T00:19
2023-04-25T00:19
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
кременная
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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Киев не предпринимает попыток к контрнаступлению на кременском участке фронта в Донбассе, в основном проводит разведку, используя диверсионно-разведывательные группы и БПЛА, рассказал РИА Новости командир батальона 6-го добровольческого отряда "Барс" с позывным "Шам". Ранее командир сообщил РИА Новости, что российские бойцы продолжают укреплять позиции на кременском участке фронта в Донбассе. "На данном участке обстановка - более менее спокойная. Только минометные и артобстрелы, а наступательных действий пока нет, но это и в связи с плохой погодой. Основная задача у нас – не допустить прорыва противника, ДРГ (диверсионно-разведывательные группы – ред.), в первую очередь", - рассказал "Шам". Он уточнил, что небольшие группы противника регулярно пытаются подойти к позициям РФ, проводя разведку на данном участке фронта. Также украинские войска активно используют беспилотники. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230408/razvedka-1864003394.html
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донбасс, россия, кременная, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Кременная, В мире
ВСУ не пытаются наступать на Кременском участке, заявил российский боец
Боец с позывным "Шам": Киев не предпринимает попыток к наступлению на Кременском участке