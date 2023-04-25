Красную площадь закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая
Красную площадь закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки ко Дню Победы
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПокровский собор (храм Василия Блаженного) и мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Покровский собор (храм Василия Блаженного) и мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Красную площадь в Москве закроют на две недели для подготовки ко Дню Победы, сообщили в отделе по связям с общественностью Федеральной службы охраны.
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"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения", — говорится в пресс-релизе.
Доступ на Красную площадь частично ограничили еще в минувшие выходные. Началось строительство трибун для зрителей парада Победы по обе стороны Мавзолея Ленина.
По периметру ГУМа и Исторического музея появились декоративные конструкции.
Как сообщил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году отмечается не круглая дата, поэтому специальных приглашений иностранным гостям не рассылали. Однако на 8-9 мая запланирован визит в Москву президента Киргизии Садыра Жапарова, который решил посетить парад.
В некоторых регионах России массовые мероприятия 9 мая отменили по соображениям безопасности, но парад Победы на Красной площади состоится, отметил Песков.