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Красную площадь закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая - РИА Новости, 25.04.2023
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12:11 25.04.2023 (обновлено: 13:22 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/krasnaya-1867547329.html
Красную площадь закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая
Красную площадь закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая - РИА Новости, 25.04.2023
Красную площадь закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая
Красную площадь в Москве закроют на две недели для подготовки ко Дню Победы, сообщили в отделе по связям с общественностью Федеральной службы охраны. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:11
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общество
россия
москва
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
день победы
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Красную площадь в Москве закроют на две недели для подготовки ко Дню Победы, сообщили в отделе по связям с общественностью Федеральной службы охраны.Доступ на Красную площадь частично ограничили еще в минувшие выходные. Началось строительство трибун для зрителей парада Победы по обе стороны Мавзолея Ленина.По периметру ГУМа и Исторического музея появились декоративные конструкции.Как сообщил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году отмечается не круглая дата, поэтому специальных приглашений иностранным гостям не рассылали. Однако на 8-9 мая запланирован визит в Москву президента Киргизии Садыра Жапарова, который решил посетить парад.В некоторых регионах России массовые мероприятия 9 мая отменили по соображениям безопасности, но парад Победы на Красной площади состоится, отметил Песков.
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общество, россия, москва, федеральная служба охраны рф (фсо россии), день победы
Общество, Россия, Москва, Федеральная служба охраны РФ (ФСО России), День Победы
Красную площадь закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая

Красную площадь закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки ко Дню Победы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПокровский собор (храм Василия Блаженного) и мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Покровский собор (храм Василия Блаженного) и мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Покровский собор (храм Василия Блаженного) и мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Красную площадь в Москве закроют на две недели для подготовки ко Дню Победы, сообщили в отделе по связям с общественностью Федеральной службы охраны.
«
"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения", — говорится в пресс-релизе.
Доступ на Красную площадь частично ограничили еще в минувшие выходные. Началось строительство трибун для зрителей парада Победы по обе стороны Мавзолея Ленина.
По периметру ГУМа и Исторического музея появились декоративные конструкции.
Как сообщил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году отмечается не круглая дата, поэтому специальных приглашений иностранным гостям не рассылали. Однако на 8-9 мая запланирован визит в Москву президента Киргизии Садыра Жапарова, который решил посетить парад.
В некоторых регионах России массовые мероприятия 9 мая отменили по соображениям безопасности, но парад Победы на Красной площади состоится, отметил Песков.
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ОбществоРоссияМоскваФедеральная служба охраны РФ (ФСО России)День Победы
 
 
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