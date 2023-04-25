https://ria.ru/20230425/krasnaya-1867547329.html

Красную площадь закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая

Красную площадь закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая - РИА Новости, 25.04.2023

Красную площадь закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая

Красную площадь в Москве закроют на две недели для подготовки ко Дню Победы, сообщили в отделе по связям с общественностью Федеральной службы охраны. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:11

2023-04-25T12:11

2023-04-25T13:22

общество

россия

москва

федеральная служба охраны рф (фсо россии)

день победы

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Красную площадь в Москве закроют на две недели для подготовки ко Дню Победы, сообщили в отделе по связям с общественностью Федеральной службы охраны.Доступ на Красную площадь частично ограничили еще в минувшие выходные. Началось строительство трибун для зрителей парада Победы по обе стороны Мавзолея Ленина.По периметру ГУМа и Исторического музея появились декоративные конструкции.Как сообщил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году отмечается не круглая дата, поэтому специальных приглашений иностранным гостям не рассылали. Однако на 8-9 мая запланирован визит в Москву президента Киргизии Садыра Жапарова, который решил посетить парад.В некоторых регионах России массовые мероприятия 9 мая отменили по соображениям безопасности, но парад Победы на Красной площади состоится, отметил Песков.

https://ria.ru/20230421/kreml-1866855776.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, москва, федеральная служба охраны рф (фсо россии), день победы