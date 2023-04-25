https://ria.ru/20230425/kosuli-1867697769.html
Алтайские пожарные спасли двух косуль
Алтайские пожарные спасли двух косуль - РИА Новости, 25.04.2023
Алтайские пожарные спасли двух косуль
В Алтайском крае пожарные спасли спасли косуль, борясь с возгоранием в лесу, сообщила пресс-служба регионального Минприроды. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:30
2023-04-25T18:30
2023-04-25T21:24
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БАРНАУЛ, 25 апр — РИА Новости. В Алтайском крае пожарные спасли спасли косуль, борясь с возгоранием в лесу, сообщила пресс-служба регионального Минприроды. "Пожарными <…> "Алтайлеса" ликвидирован лесной пожар в Знаменском лесничестве. Возгорание произошло в Хабарском районе в 6,5 километра от поселка Серп и Молот. <…> Пожар шел в сторону Хабарского района", — говорится в сообщении.Тушение осложнялось сильным порывистым ветром, который каждый час менял направление. Весенние разливы и многочисленные солонцы затрудняли продвижение техники к месту пожара, а также его опашку и локализацию. Из-за застрявших в грунте тракторов пожарным пришлось 4,5 километра идти пешком."Во время ликвидации пожара огнеборцы заметили двух косуль. Надышавшись дымом, животные были дезориентированы и метались по периметру пожара", — рассказали в Минприроды.Пожарные отпугнули косуль, направив их в безопасное место, животные благополучно покинули горящую территорию.Пожар остановили в километре от поселка Серп и Молот и в трех с половиной от поселка Курья. Предварительно, он возник из-за неосторожного обращения с огнем.Ранее сообщалось, что в Алтайском крае введен особый противопожарный режим со штрафами за разведение костров.
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867668135.html
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алтайский край, хабарский район
Хорошие новости, Алтайский край, Хабарский район
Алтайские пожарные спасли двух косуль
В Алтайском крае потушили природный пожар, специалисты спасли двух косуль
БАРНАУЛ, 25 апр — РИА Новости.
В Алтайском крае пожарные спасли спасли косуль, борясь с возгоранием в лесу, сообщила пресс-служба
регионального Минприроды.
"Пожарными <…> "Алтайлеса" ликвидирован лесной пожар в Знаменском лесничестве. Возгорание произошло в Хабарском районе
в 6,5 километра от поселка Серп и Молот. <…> Пожар шел в сторону Хабарского района", — говорится в сообщении.
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Тушение осложнялось сильным порывистым ветром, который каждый час менял направление. Весенние разливы и многочисленные солонцы затрудняли продвижение техники к месту пожара, а также его опашку и локализацию. Из-за застрявших в грунте тракторов пожарным пришлось 4,5 километра идти пешком.
"Во время ликвидации пожара огнеборцы заметили двух косуль. Надышавшись дымом, животные были дезориентированы и метались по периметру пожара", — рассказали в Минприроды.
Пожарные отпугнули косуль, направив их в безопасное место, животные благополучно покинули горящую территорию.
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Пожар остановили в километре от поселка Серп и Молот и в трех с половиной от поселка Курья. Предварительно, он возник из-за неосторожного обращения с огнем.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае введен особый противопожарный режим со штрафами за разведение костров.
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