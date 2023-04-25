https://ria.ru/20230425/koronavirus-1867533877.html

В Москве за сутки госпитализировали 152 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 152 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 25.04.2023

В Москве за сутки госпитализировали 152 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 569 случаев COVID-19, девять человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:24

2023-04-25T11:24

2023-04-25T11:24

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

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коронавирусы

распространение коронавируса

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 569 случаев COVID-19, девять человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне выявили 593 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 502 484 случая коронавируса, выздоровели 3 312 635 человек, умерли 48 659 человек.

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, распространение коронавируса, россия