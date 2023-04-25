https://ria.ru/20230425/kontserty-1867402353.html

"Галя, у нас отмена!" Концерты каких звезд отказались проводить в России

"Галя, у нас отмена!" Концерты каких звезд отказались проводить в России - РИА Новости, 25.04.2023

"Галя, у нас отмена!" Концерты каких звезд отказались проводить в России

Артистам, поддержавшим Украину, отказывают в организации концертов. О том, кого из певцов и музыкантов "отменили" в России или сделают это в ближайшее время, —... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T08:00

2023-04-25T08:00

2023-04-25T08:32

шоубиз

украина

ани лорак

валерий меладзе

ночные снайперы

диана арбенина

генеральная прокуратура рф

анжелика варум (мария варум)

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Галина Кузнецова. Артистам, поддержавшим Украину, отказывают в организации концертов. О том, кого из певцов и музыкантов "отменили" в России или сделают это в ближайшее время, — в материале РИА Новости.Jah Khalib — "потерял дорогу" в Россию?В одном из хитов — песне "Медина" — рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) произносит такие слова: "Одинокий странник потерял свою дорогу. Время потеряло часовые пояса". И хотя это прозвучало в 2018-м, музыкант словно напророчил себе проблемы в будущем.Почти сразу после начала спецоперации рэпер публично поддержал Украину на странице в соцсети. Но продолжил концертную деятельность в России. Так, 23 и 25 апреля планировал выступить в Москве и Санкт-Петербурге. Однако столкнулся с волной хейта. Пользователи Сети, блогеры и представители власти потребовали отменить шоу Мамедова — и добились этого. Рэпер потом оправдывался: написал в соцсети, что все новости о нем — ложь и в Россию он всегда прилетает "с добрыми намерениями". Однако большинство слушателей пока не готовы принять музыканта. И коллеги опасаются с ним работать. Например, Дима Билан — с ним Мамедов должен был выступить 6 мая в Дубае. Недавно Яна Рудковская заявила, что вместо Jah Khalib с Биланом на сцену выйдет рэпер Баста (Василий Вакуленко)."Ночные снайперы" и Диана Арбенина — не боится и стоит на своем?Улан-Удэ, Чебоксары, Пятигорск, Казань — не полный список городов, где отменили концерты рок-группы "Ночные снайперы" из-за позиции лидера коллектива Дианы Арбениной.Рокерша еще в 2014-м не поддержала присоединение Крыма, а затем дала понять, что против спецоперации. Ранее в беседе с журналистами певица говорила, что ни при каких обстоятельствах не поедет в Донбасс.При этом громких лозунгов и призывов она не делала, из России бежать не собиралась. Исполнительница решила радовать слушателей и запланировала концертный тур. Однако принимать ее отказались. Концертные площадки начали массово сообщать об отменах шоу.Вскоре Арбенина вышла на связь с поклонниками в Сети и процитировала строки из своей песни "Гавань". "Не бойся и стой на своем. Мы вместе все переживем", — написала она.Позже певица анонсировала онлайн-концерт, который состоялся 10 апреля. На нем фронтвумен "Ночных снайперов" заявила, что города "побоялись" проводить ее выступления, что кажется ей странным. Арбенина пообещала поклонникам приехать и увидеться. Анжелика Варум — ведет бизнес и выступает?После начала спецоперации певица поддержала тренд на "черные квадраты" и громко заявила: "Мы семимильными шагами движемся прямиком в ад". Кто "мы" — до сих пор неясно, так как супруга Леонида Агутина продолжила выступать в России.По данным некоторых СМИ, перед Новым годом артистку заметили на корпоративе в одном из столичных клубов Москвы. Писали, что за выступление она получила около 20 тысяч евро (примерно два миллиона рублей по текущему курсу).Собирается Варум выйти на сцену и в Crocus City Hall 29 апреля, из-за чего активисты уже написали обращения губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой отменить шоу. Однако пока такое решение не принято, билеты продают.Варум продолжает вести в России бизнес, причем успешно — вместе с братом участвует в управлении винзаводом в Краснодарском крае.Ани Лорак — ни на чьей стороне?Украинская певица решила молчать, за что ее стали критиковать, а затем и отменять концерты, запланированные в России. Так, артистку не приняли площадки в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре.Как отметил Евгений Наумов, мэр Краснодара, Лорак запретили выступить в краевом центре, поскольку власти и организаторы шоу не уверены в том, что "вырученные с продажи билетов деньги не пойдут на закупку снарядов и боеприпасов для тех, кто воюет против России".Заявление градоначальника впервые заставило исполнительницу высказаться. Ани Лорак пришла в студию журналистки Алены Жигаловой, где опровергла информацию о том, что оказывала поддержку армии Украины.По словам артистки, она живет творчеством, далека от политики и просто хочет петь. Доказательством тому стал новый студийный альбом певицы под названием "Остров".Песни о любви, проникновенный вокал — все в стиле Ани Лорак, за исключением камуфляжной куртки, в которой исполнительница появилась в тизере к сборнику. Короткий ролик артистка разместила на странице в соцсети и вместе со словами поздравлений в связи с релизом получила войну хейта."Зачем такая куртка? В этом бойцы защищают страну!" — писали в комментариях. "Я видела эту вещь давно. Она (Лорак. — Прим. ред.) не подумала, что сейчас куртка неактуальна. Прокол получился", — заступались поклонники.Валерий Меладзе — "повсюду иностранец"?"Как новый год встретишь, так его и проведешь" — это прямо про Валерия Меладзе в последние месяцы.В первых числах января в СМИ появились новости о том, что артист поддержал известный украинский лозунг на зарубежном корпоративе. Это сразу навлекло массу хейта и негатива.Исполнитель хитов "Небеса" и "Красиво" сразу попытался оправдаться — разместил видеообращение в телеграм-канале. Меладзе сказал, что мечтает о "согласии" между "братскими народами" — не более того.Однако вскоре столкнулся с отменой концертов в некоторых сибирских городах, а затем в Ростове-на-Дону. Позже к этой истории подключились общественники.Так, в марте Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией попросил Генпрокуратуру проверить певца "на причастность к финансированию" ВСУ. В ведомстве пока не дали ответ по поводу обращения активиста.Сам Меладзе ушел в тень: новые песни не выпускает, концерты не афиширует, в соцсетях появляется редко, где живет — неизвестно. В начале апреля Валерия заметили на отдыхе в Куршевеле, где украинские журналисты просили его дать комментарий об СВО. Меладзе вежливо отказывался, но репортеры не отставали. В результате супруга певца Альбина Джанабаева молча увела его от назойливых папарацци.

https://ria.ru/20230418/kontsert-1865946686.html

https://ria.ru/20230423/bilan-1867178664.html

https://ria.ru/20230407/arbenina-1863834179.html

https://ria.ru/20211006/varum-1753357126.html

https://ria.ru/20230406/lorak-1863530396.html

https://ria.ru/20230421/lorak-1866919648.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230103/meladze-1842944686.html

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