https://ria.ru/20230425/kontingent-1867617710.html

США могут отправить военный контингент в Порт-Судан, пишут СМИ

США могут отправить военный контингент в Порт-Судан, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2023

США могут отправить военный контингент в Порт-Судан, пишут СМИ

США рассматривают возможность отправки военного контингента в Порт-Судан, чтобы безопасно эвакуировать американцев, желающих покинуть Судан, сообщает телеканал... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:20

2023-04-25T15:20

2023-04-25T15:20

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судан

порт-судан

сша

пентагон

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. США рассматривают возможность отправки военного контингента в Порт-Судан, чтобы безопасно эвакуировать американцев, желающих покинуть Судан, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников. "США рассматривают возможность отправки военного контингента в Порт-Судан для координации отъезда американских граждан, желающих покинуть Судан", - сообщили американские официальные лица CBS News. Телеканал передает, что войска станут частью усилий Пентагона по созданию наземного маршрута протяженностью более 805 километров между Хартумом и Порт-Суданом для выезда нескольких тысяч американцев, остающихся в Судане. Однако окончательное решение об отправке военных еще не было приятно. Отмечается, что американские военные уже запускают разведывательные беспилотники вблизи маршрута эвакуации для выявления потенциальных угроз, однако координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил телеканалу, что "сейчас небезопасно для еще одной попытки эвакуации". Телеканал заявляет, что американское судно снабжения направляется в Красное море, в котором уже находится один эсминец ВМС США. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230425/evakuatsiya-1867554791.html

https://ria.ru/20230425/laboratoriya-1867595128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, судан, порт-судан, сша, пентагон