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США могут отправить военный контингент в Порт-Судан, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2023
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15:20 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/kontingent-1867617710.html
США могут отправить военный контингент в Порт-Судан, пишут СМИ
США могут отправить военный контингент в Порт-Судан, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2023
США могут отправить военный контингент в Порт-Судан, пишут СМИ
США рассматривают возможность отправки военного контингента в Порт-Судан, чтобы безопасно эвакуировать американцев, желающих покинуть Судан, сообщает телеканал... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:20
2023-04-25T15:20
в мире
судан
порт-судан
сша
пентагон
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. США рассматривают возможность отправки военного контингента в Порт-Судан, чтобы безопасно эвакуировать американцев, желающих покинуть Судан, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников. "США рассматривают возможность отправки военного контингента в Порт-Судан для координации отъезда американских граждан, желающих покинуть Судан", - сообщили американские официальные лица CBS News. Телеканал передает, что войска станут частью усилий Пентагона по созданию наземного маршрута протяженностью более 805 километров между Хартумом и Порт-Суданом для выезда нескольких тысяч американцев, остающихся в Судане. Однако окончательное решение об отправке военных еще не было приятно. Отмечается, что американские военные уже запускают разведывательные беспилотники вблизи маршрута эвакуации для выявления потенциальных угроз, однако координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил телеканалу, что "сейчас небезопасно для еще одной попытки эвакуации". Телеканал заявляет, что американское судно снабжения направляется в Красное море, в котором уже находится один эсминец ВМС США. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230425/evakuatsiya-1867554791.html
https://ria.ru/20230425/laboratoriya-1867595128.html
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в мире, судан, порт-судан, сша, пентагон
В мире, Судан, Порт-Судан, США, Пентагон
США могут отправить военный контингент в Порт-Судан, пишут СМИ

CBS News: США могут отправить военный контингент в Порт-Судан для эвакуации американцев

© AP Photo / Marwan AliСудан
Судан - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Судан. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. США рассматривают возможность отправки военного контингента в Порт-Судан, чтобы безопасно эвакуировать американцев, желающих покинуть Судан, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников.
"США рассматривают возможность отправки военного контингента в Порт-Судан для координации отъезда американских граждан, желающих покинуть Судан", - сообщили американские официальные лица CBS News.
Телеканал передает, что войска станут частью усилий Пентагона по созданию наземного маршрута протяженностью более 805 километров между Хартумом и Порт-Суданом для выезда нескольких тысяч американцев, остающихся в Судане. Однако окончательное решение об отправке военных еще не было приятно.
Отмечается, что американские военные уже запускают разведывательные беспилотники вблизи маршрута эвакуации для выявления потенциальных угроз, однако координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил телеканалу, что "сейчас небезопасно для еще одной попытки эвакуации".
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Телеканал заявляет, что американское судно снабжения направляется в Красное море, в котором уже находится один эсминец ВМС США.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
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