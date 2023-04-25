США могут отправить военный контингент в Порт-Судан, пишут СМИ
CBS News: США могут отправить военный контингент в Порт-Судан для эвакуации американцев
© AP Photo / Marwan AliСудан
© AP Photo / Marwan Ali
Судан. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. США рассматривают возможность отправки военного контингента в Порт-Судан, чтобы безопасно эвакуировать американцев, желающих покинуть Судан, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников.
"США рассматривают возможность отправки военного контингента в Порт-Судан для координации отъезда американских граждан, желающих покинуть Судан", - сообщили американские официальные лица CBS News.
Отмечается, что американские военные уже запускают разведывательные беспилотники вблизи маршрута эвакуации для выявления потенциальных угроз, однако координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил телеканалу, что "сейчас небезопасно для еще одной попытки эвакуации".
Телеканал заявляет, что американское судно снабжения направляется в Красное море, в котором уже находится один эсминец ВМС США.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.