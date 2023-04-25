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Путин обратился к участникам конференции по демографической политике России - РИА Новости, 25.04.2023
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11:09 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/konferentsiya-1867526999.html
Путин обратился к участникам конференции по демографической политике России
Путин обратился к участникам конференции по демографической политике России - РИА Новости, 25.04.2023
Путин обратился к участникам конференции по демографической политике России
Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов, участников и гостей в Москве на первой всероссийской конференции "Демографическая политика... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:09
2023-04-25T11:09
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов, участников и гостей в Москве на первой всероссийской конференции "Демографическая политика современной России: как добиться роста вопреки прогнозам", отметив, что вопросы укрепления института семьи и патронажа, защиты материнства и детства имеют приоритетное значение для развития России. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "В центре вашего внимания – ключевые, стратегические темы: укрепление института семьи и патронажа, защита материнства и детства. Всё это – вопросы, имеющие приоритетное значение для развития нашего государства, требующие тесной координации всех уровней власти, науки, бизнеса, общественных и религиозных объединений, широкого применения современных управленческих и технологических возможностей", - говорится в тексте телеграммы. Президент России добавил, что в некоторых странах Запада сейчас неприкрыто уничтожаются традиционные, семейные ценности и звучат утверждения, что глобальный социальный и демографический кризис преодолеть невозможно. При этом, по словам Путина, Россия выбирает другой путь, продиктованный традициями и устоями страны, тысячелетним духовным, культурным, гуманистическим достоянием человечества. Глава государства напомнил, что Дмитрий Иванович Менделеев "сформулировал нашу главную национальную идею – приумножение народа России". Путин также выразил уверенность, что научное и ценностное наследие Менделеева, как и наследие других выдающихся патриотов Отечества, послужит совершенствованию государственной политики в сфере демографии. А предложенные участниками конференции инициативы и рекомендации позволят повысить эффективность шагов по поддержке семей с детьми.
https://ria.ru/20230410/demografiya-1864258470.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин обратился к участникам конференции по демографической политике России

Путин: укрепление института семьи имеет приоритетное значение для развития России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов, участников и гостей в Москве на первой всероссийской конференции "Демографическая политика современной России: как добиться роста вопреки прогнозам", отметив, что вопросы укрепления института семьи и патронажа, защиты материнства и детства имеют приоритетное значение для развития России.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"В центре вашего внимания – ключевые, стратегические темы: укрепление института семьи и патронажа, защита материнства и детства. Всё это – вопросы, имеющие приоритетное значение для развития нашего государства, требующие тесной координации всех уровней власти, науки, бизнеса, общественных и религиозных объединений, широкого применения современных управленческих и технологических возможностей", - говорится в тексте телеграммы.
Президент России добавил, что в некоторых странах Запада сейчас неприкрыто уничтожаются традиционные, семейные ценности и звучат утверждения, что глобальный социальный и демографический кризис преодолеть невозможно. При этом, по словам Путина, Россия выбирает другой путь, продиктованный традициями и устоями страны, тысячелетним духовным, культурным, гуманистическим достоянием человечества.
Глава государства напомнил, что Дмитрий Иванович Менделеев "сформулировал нашу главную национальную идею – приумножение народа России". Путин также выразил уверенность, что научное и ценностное наследие Менделеева, как и наследие других выдающихся патриотов Отечества, послужит совершенствованию государственной политики в сфере демографии. А предложенные участниками конференции инициативы и рекомендации позволят повысить эффективность шагов по поддержке семей с детьми.
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