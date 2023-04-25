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Медведев считает, что у отношений России и Китая блестящее будущее - РИА Новости, 25.04.2023
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11:02 25.04.2023 (обновлено: 11:23 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/kitay-1867523097.html
Медведев считает, что у отношений России и Китая блестящее будущее
Медведев считает, что у отношений России и Китая блестящее будущее - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев считает, что у отношений России и Китая блестящее будущее
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что у отношений РФ и Китая блестящее будущее, они носят взаимовыгодный характер. РИА Новости, 25.04.2023
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россия
китай
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что у отношений РФ и Китая блестящее будущее, они носят взаимовыгодный характер."С Китаем нас связывают дружеские, особые отношения. Как принято называть, отношения стратегического партнерства. Поэтому я уверен, что у наших отношений с Китайской Народной Республикой блестящее будущее", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые".Он подчеркнул, что эти отношения носят взаимовыгодный характер и открыты для мира.
https://ria.ru/20230416/kitay-1865699522.html
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россия, китай, дмитрий медведев, политика
Россия, Китай, Дмитрий Медведев, Политика
Медведев считает, что у отношений России и Китая блестящее будущее

Медведев заявил, что отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что у отношений РФ и Китая блестящее будущее, они носят взаимовыгодный характер.
"С Китаем нас связывают дружеские, особые отношения. Как принято называть, отношения стратегического партнерства. Поэтому я уверен, что у наших отношений с Китайской Народной Республикой блестящее будущее", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые".
Он подчеркнул, что эти отношения носят взаимовыгодный характер и открыты для мира.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Министр обороны Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина
16 апреля, 20:42
 
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