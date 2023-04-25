https://ria.ru/20230425/kitay-1867523097.html

Медведев считает, что у отношений России и Китая блестящее будущее

Медведев считает, что у отношений России и Китая блестящее будущее - РИА Новости, 25.04.2023

Медведев считает, что у отношений России и Китая блестящее будущее

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что у отношений РФ и Китая блестящее будущее, они носят взаимовыгодный характер. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:02

2023-04-25T11:02

2023-04-25T11:23

россия

китай

дмитрий медведев

политика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что у отношений РФ и Китая блестящее будущее, они носят взаимовыгодный характер."С Китаем нас связывают дружеские, особые отношения. Как принято называть, отношения стратегического партнерства. Поэтому я уверен, что у наших отношений с Китайской Народной Республикой блестящее будущее", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые".Он подчеркнул, что эти отношения носят взаимовыгодный характер и открыты для мира.

https://ria.ru/20230416/kitay-1865699522.html

россия

китай

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Кирилл Волков

россия, китай, дмитрий медведев, политика