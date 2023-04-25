https://ria.ru/20230425/kitay-1867523097.html
Медведев считает, что у отношений России и Китая блестящее будущее
Медведев считает, что у отношений России и Китая блестящее будущее - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев считает, что у отношений России и Китая блестящее будущее
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что у отношений РФ и Китая блестящее будущее, они носят взаимовыгодный характер. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:02
2023-04-25T11:02
2023-04-25T11:23
россия
китай
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что у отношений РФ и Китая блестящее будущее, они носят взаимовыгодный характер."С Китаем нас связывают дружеские, особые отношения. Как принято называть, отношения стратегического партнерства. Поэтому я уверен, что у наших отношений с Китайской Народной Республикой блестящее будущее", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые".Он подчеркнул, что эти отношения носят взаимовыгодный характер и открыты для мира.
https://ria.ru/20230416/kitay-1865699522.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, дмитрий медведев, политика
Россия, Китай, Дмитрий Медведев, Политика
Медведев считает, что у отношений России и Китая блестящее будущее
Медведев заявил, что отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что у отношений РФ и Китая блестящее будущее, они носят взаимовыгодный характер.
"С Китаем нас связывают дружеские, особые отношения. Как принято называть, отношения стратегического партнерства. Поэтому я уверен, что у наших отношений с Китайской Народной Республикой блестящее будущее", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые".
Он подчеркнул, что эти отношения носят взаимовыгодный характер и открыты для мира.
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