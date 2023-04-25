https://ria.ru/20230425/khischeniya-1867704396.html

Источник: в петербуржской школе выявили хищения с помощью "мертвых душ"

Источник: в петербуржской школе выявили хищения с помощью "мертвых душ" - РИА Новости, 25.04.2023

Источник: в петербуржской школе выявили хищения с помощью "мертвых душ"

В одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга выявили схему хищения бюджетных средств, предназначенных для выплаты зарплаты персоналу, который на самом... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:47

2023-04-25T18:47

2023-04-25T18:47

происшествия

калининский район

санкт-петербург

россия

мошенничество

школа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. В одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга выявили схему хищения бюджетных средств, предназначенных для выплаты зарплаты персоналу, который на самом деле отсутствовал, таким образом руководству образовательного учреждения удалось присвоить более 28 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По его словам, фиктивно трудоустраивались родственники или близкие знакомые работников школы. "По оперативным данным, организовала противоправную схему директор школы. Ей помогали три заместителя, в том числе по финансам и административно-хозяйственной работе, специалист по кадрам, завхозы обоих зданий школы, в прямом подчинении которых находились фиктивно трудоустроенные лица", - добавил источник. По его информации, таких "мертвых душ" было 8 человек. Кроме того, уточнил собеседник РИА Новостей, в участии в этой схеме подозревают представителя регионального законодательного органа, курирующего Калининский район по линии образования и социальным вопросам. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Официальным комментарием по данному факту ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти РИА Новости на данный момент не располагает.

https://ria.ru/20221230/sud-1842528227.html

калининский район

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, калининский район, санкт-петербург, россия, мошенничество, школа