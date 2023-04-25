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Источник: в петербуржской школе выявили хищения с помощью "мертвых душ" - РИА Новости, 25.04.2023
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18:47 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/khischeniya-1867704396.html
Источник: в петербуржской школе выявили хищения с помощью "мертвых душ"
Источник: в петербуржской школе выявили хищения с помощью "мертвых душ" - РИА Новости, 25.04.2023
Источник: в петербуржской школе выявили хищения с помощью "мертвых душ"
В одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга выявили схему хищения бюджетных средств, предназначенных для выплаты зарплаты персоналу, который на самом... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:47
2023-04-25T18:47
происшествия
калининский район
санкт-петербург
россия
мошенничество
школа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. В одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга выявили схему хищения бюджетных средств, предназначенных для выплаты зарплаты персоналу, который на самом деле отсутствовал, таким образом руководству образовательного учреждения удалось присвоить более 28 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По его словам, фиктивно трудоустраивались родственники или близкие знакомые работников школы. "По оперативным данным, организовала противоправную схему директор школы. Ей помогали три заместителя, в том числе по финансам и административно-хозяйственной работе, специалист по кадрам, завхозы обоих зданий школы, в прямом подчинении которых находились фиктивно трудоустроенные лица", - добавил источник. По его информации, таких "мертвых душ" было 8 человек. Кроме того, уточнил собеседник РИА Новостей, в участии в этой схеме подозревают представителя регионального законодательного органа, курирующего Калининский район по линии образования и социальным вопросам. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Официальным комментарием по данному факту ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти РИА Новости на данный момент не располагает.
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калининский район
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происшествия, калининский район, санкт-петербург, россия, мошенничество, школа
Происшествия, Калининский район, Санкт-Петербург, Россия, Мошенничество, Школа
Источник: в петербуржской школе выявили хищения с помощью "мертвых душ"

В петербуржской школе выявили схему хищения бюджетных средств с помощью "мертвых душ"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. В одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга выявили схему хищения бюджетных средств, предназначенных для выплаты зарплаты персоналу, который на самом деле отсутствовал, таким образом руководству образовательного учреждения удалось присвоить более 28 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
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"Эта схема действовала с 2011 года: выплачивалась зарплата сотрудникам, которые фактически не работали в образовательном учреждении, являясь так называемыми "мертвыми душами". Сумма ущерба превысила 28 миллионов рублей", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, фиктивно трудоустраивались родственники или близкие знакомые работников школы. "По оперативным данным, организовала противоправную схему директор школы. Ей помогали три заместителя, в том числе по финансам и административно-хозяйственной работе, специалист по кадрам, завхозы обоих зданий школы, в прямом подчинении которых находились фиктивно трудоустроенные лица", - добавил источник. По его информации, таких "мертвых душ" было 8 человек.
Кроме того, уточнил собеседник РИА Новостей, в участии в этой схеме подозревают представителя регионального законодательного органа, курирующего Калининский район по линии образования и социальным вопросам.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Официальным комментарием по данному факту ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти РИА Новости на данный момент не располагает.
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ПроисшествияКалининский районСанкт-ПетербургРоссияМошенничествоШкола
 
 
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