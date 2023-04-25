https://ria.ru/20230425/kharris-1867570966.html
Харрис будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с Байденом
Харрис будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с Байденом - РИА Новости, 25.04.2023
Харрис будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с Байденом
Действующий вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет выдвигаться в качестве кандидата в вице-президенты в паре с Джо Байденом на выборах в 2024 году. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:11
2023-04-25T13:11
2023-04-25T13:16
камала харрис
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Действующий вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет выдвигаться в качестве кандидата в вице-президенты в паре с Джо Байденом на выборах в 2024 году.По ее словам, будучи американцами, они верят, что их "демократия будет настолько сильной, насколько будет стремление бороться за нее"."Поэтому Джо Байден и я выдвигаемся на переизбрание", - написала Харрис в Twitter.
https://ria.ru/20230425/mask-1867538305.html
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камала харрис, в мире, сша, джо байден
Камала Харрис, В мире, США, Джо Байден
Харрис будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с Байденом
Камала Харрис будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с Байденом в 2024 году