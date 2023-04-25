https://ria.ru/20230425/kharris-1867570966.html

Харрис будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с Байденом

Харрис будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с Байденом - РИА Новости, 25.04.2023

Харрис будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с Байденом

Действующий вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет выдвигаться в качестве кандидата в вице-президенты в паре с Джо Байденом на выборах в 2024 году. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:11

2023-04-25T13:11

2023-04-25T13:16

камала харрис

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Действующий вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет выдвигаться в качестве кандидата в вице-президенты в паре с Джо Байденом на выборах в 2024 году.По ее словам, будучи американцами, они верят, что их "демократия будет настолько сильной, насколько будет стремление бороться за нее"."Поэтому Джо Байден и я выдвигаемся на переизбрание", - написала Харрис в Twitter.

https://ria.ru/20230425/mask-1867538305.html

сша

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Влада Копылова

камала харрис, в мире, сша, джо байден