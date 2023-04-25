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Харрис будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с Байденом - РИА Новости, 25.04.2023
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13:11 25.04.2023 (обновлено: 13:16 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/kharris-1867570966.html
Харрис будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с Байденом
Харрис будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с Байденом - РИА Новости, 25.04.2023
Харрис будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с Байденом
Действующий вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет выдвигаться в качестве кандидата в вице-президенты в паре с Джо Байденом на выборах в 2024 году. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:11
2023-04-25T13:16
камала харрис
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Действующий вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет выдвигаться в качестве кандидата в вице-президенты в паре с Джо Байденом на выборах в 2024 году.По ее словам, будучи американцами, они верят, что их "демократия будет настолько сильной, насколько будет стремление бороться за нее"."Поэтому Джо Байден и я выдвигаемся на переизбрание", - написала Харрис в Twitter.
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камала харрис, в мире, сша, джо байден
Камала Харрис, В мире, США, Джо Байден
Харрис будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с Байденом

Камала Харрис будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с Байденом в 2024 году

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Действующий вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет выдвигаться в качестве кандидата в вице-президенты в паре с Джо Байденом на выборах в 2024 году.
По ее словам, будучи американцами, они верят, что их "демократия будет настолько сильной, насколько будет стремление бороться за нее".
"Поэтому Джо Байден и я выдвигаемся на переизбрание", - написала Харрис в Twitter.
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Камала ХаррисВ миреСШАДжо Байден
 
 
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