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Глава СЖР прокомментировал уход Такера Карлсона с Fox News - РИА Новости, 25.04.2023
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13:27 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/karlson-1867577494.html
Глава СЖР прокомментировал уход Такера Карлсона с Fox News
Глава СЖР прокомментировал уход Такера Карлсона с Fox News - РИА Новости, 25.04.2023
Глава СЖР прокомментировал уход Такера Карлсона с Fox News
Если американский телеведущий Такер Карлсон примет предложение о работе российского проекта "Соловьев.Live", это станет сенсацией, заявил глава СЖР Владимир... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:27
2023-04-25T13:27
россия
сша
такер карлсон
владимир соловьев (телеведущий)
ларри кинг
союз журналистов россии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Если американский телеведущий Такер Карлсон примет предложение о работе российского проекта "Соловьев.Live", это станет сенсацией, заявил глава СЖР Владимир Соловьев. Накануне телеканал Fox News сообщил, что телеведущий Такер Карлсон уходит с телеканала. Сам Fox News заявил, что решение об уходе было обоюдным для ведущего и телеканала. О дальнейших планах Карлсона не сообщается. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила работу в России американскому телеведущему. "Если бы он вдруг согласился работать в российских СМИ - это было бы сенсацией, подобные примеры были, на RT достаточно долго вел программу Ларри Кинг, хотя подвергался давлению и угрозам... Конечно, сомневаюсь что Карлсон решит работать в российских средствах массовой информации. Он был оппозиционно настроен к демократам, выступал в поддержку Трампа и республиканцев, но это не значит, что он выступал в поддержку России", - сказал РИА Новости Соловьев. По его словам, Карлсон был популярен не только в США, но и в РФ, его активно цитировали во многих российских программах. "Если есть такие варианты, если есть такие возможности - известных западных журналистов пригласить на нашу строну, это всегда дает очень сильный эффект информационный. Это взгляд с разных сторон", - заключил глава СЖР. Карлсон известен своей критикой президента США Джо Байдена. В одном из своих последних шоу Карлсон призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, а демократов сравнивал с "ищущими трюфель свиньями" за их жажду власти.
https://ria.ru/20230424/televeduschiy-1867467100.html
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россия, сша, такер карлсон, владимир соловьев (телеведущий), ларри кинг, союз журналистов россии
Россия, США, Такер Карлсон, Владимир Соловьев (телеведущий), Ларри Кинг, Союз журналистов России
Глава СЖР прокомментировал уход Такера Карлсона с Fox News

Глава СЖР: если Такер Карлсон примет предложение "Соловьев.Live", это будет сенсация

© AP Photo / Richard DrewВедущий Такер Карлсон
Ведущий Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Richard Drew
Ведущий Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Если американский телеведущий Такер Карлсон примет предложение о работе российского проекта "Соловьев.Live", это станет сенсацией, заявил глава СЖР Владимир Соловьев.
Накануне телеканал Fox News сообщил, что телеведущий Такер Карлсон уходит с телеканала. Сам Fox News заявил, что решение об уходе было обоюдным для ведущего и телеканала. О дальнейших планах Карлсона не сообщается. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила работу в России американскому телеведущему.
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Цензура обреченных: Такера Карлсона убрали из телеэфира
24 апреля, 23:16
"Если бы он вдруг согласился работать в российских СМИ - это было бы сенсацией, подобные примеры были, на RT достаточно долго вел программу Ларри Кинг, хотя подвергался давлению и угрозам... Конечно, сомневаюсь что Карлсон решит работать в российских средствах массовой информации. Он был оппозиционно настроен к демократам, выступал в поддержку Трампа и республиканцев, но это не значит, что он выступал в поддержку России", - сказал РИА Новости Соловьев.
По его словам, Карлсон был популярен не только в США, но и в РФ, его активно цитировали во многих российских программах.
"Если есть такие варианты, если есть такие возможности - известных западных журналистов пригласить на нашу строну, это всегда дает очень сильный эффект информационный. Это взгляд с разных сторон", - заключил глава СЖР.
Карлсон известен своей критикой президента США Джо Байдена. В одном из своих последних шоу Карлсон призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, а демократов сравнивал с "ищущими трюфель свиньями" за их жажду власти.
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РоссияСШАТакер КарлсонВладимир Соловьев (телеведущий)Ларри КингСоюз журналистов России
 
 
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