Глава СЖР прокомментировал уход Такера Карлсона с Fox News
Глава СЖР: если Такер Карлсон примет предложение "Соловьев.Live", это будет сенсация
© AP Photo / Richard DrewВедущий Такер Карлсон
© AP Photo / Richard Drew
Ведущий Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Если американский телеведущий Такер Карлсон примет предложение о работе российского проекта "Соловьев.Live", это станет сенсацией, заявил глава СЖР Владимир Соловьев.
Накануне телеканал Fox News сообщил, что телеведущий Такер Карлсон уходит с телеканала. Сам Fox News заявил, что решение об уходе было обоюдным для ведущего и телеканала. О дальнейших планах Карлсона не сообщается. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила работу в России американскому телеведущему.
"Если бы он вдруг согласился работать в российских СМИ - это было бы сенсацией, подобные примеры были, на RT достаточно долго вел программу Ларри Кинг, хотя подвергался давлению и угрозам... Конечно, сомневаюсь что Карлсон решит работать в российских средствах массовой информации. Он был оппозиционно настроен к демократам, выступал в поддержку Трампа и республиканцев, но это не значит, что он выступал в поддержку России", - сказал РИА Новости Соловьев.
По его словам, Карлсон был популярен не только в США, но и в РФ, его активно цитировали во многих российских программах.
"Если есть такие варианты, если есть такие возможности - известных западных журналистов пригласить на нашу строну, это всегда дает очень сильный эффект информационный. Это взгляд с разных сторон", - заключил глава СЖР.
Карлсон известен своей критикой президента США Джо Байдена. В одном из своих последних шоу Карлсон призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, а демократов сравнивал с "ищущими трюфель свиньями" за их жажду власти.