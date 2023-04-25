https://ria.ru/20230425/karlson-1867577494.html

Глава СЖР прокомментировал уход Такера Карлсона с Fox News

Глава СЖР прокомментировал уход Такера Карлсона с Fox News - РИА Новости, 25.04.2023

Глава СЖР прокомментировал уход Такера Карлсона с Fox News

Если американский телеведущий Такер Карлсон примет предложение о работе российского проекта "Соловьев.Live", это станет сенсацией, заявил глава СЖР Владимир... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:27

2023-04-25T13:27

2023-04-25T13:27

россия

сша

такер карлсон

владимир соловьев (телеведущий)

ларри кинг

союз журналистов россии

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Если американский телеведущий Такер Карлсон примет предложение о работе российского проекта "Соловьев.Live", это станет сенсацией, заявил глава СЖР Владимир Соловьев. Накануне телеканал Fox News сообщил, что телеведущий Такер Карлсон уходит с телеканала. Сам Fox News заявил, что решение об уходе было обоюдным для ведущего и телеканала. О дальнейших планах Карлсона не сообщается. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила работу в России американскому телеведущему. "Если бы он вдруг согласился работать в российских СМИ - это было бы сенсацией, подобные примеры были, на RT достаточно долго вел программу Ларри Кинг, хотя подвергался давлению и угрозам... Конечно, сомневаюсь что Карлсон решит работать в российских средствах массовой информации. Он был оппозиционно настроен к демократам, выступал в поддержку Трампа и республиканцев, но это не значит, что он выступал в поддержку России", - сказал РИА Новости Соловьев. По его словам, Карлсон был популярен не только в США, но и в РФ, его активно цитировали во многих российских программах. "Если есть такие варианты, если есть такие возможности - известных западных журналистов пригласить на нашу строну, это всегда дает очень сильный эффект информационный. Это взгляд с разных сторон", - заключил глава СЖР. Карлсон известен своей критикой президента США Джо Байдена. В одном из своих последних шоу Карлсон призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, а демократов сравнивал с "ищущими трюфель свиньями" за их жажду власти.

https://ria.ru/20230424/televeduschiy-1867467100.html

https://ria.ru/20230424/lemon-1867449073.html

россия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, такер карлсон, владимир соловьев (телеведущий), ларри кинг, союз журналистов россии