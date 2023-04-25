https://ria.ru/20230425/karlson-1867529393.html
Трамп прокомментировал уход ведущего Fox News Такера Карлсона
Трамп прокомментировал уход ведущего Fox News Такера Карлсона - РИА Новости, 25.04.2023
Трамп прокомментировал уход ведущего Fox News Такера Карлсона
Бывший президент США Дональд Трамп не исключил, что известного телеведущего Такера Карлсона могли уволить с телеканала Fox, однако добавил, что истинные причины РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:15
2023-04-25T11:15
2023-04-25T14:22
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ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп не исключил, что известного телеведущего Такера Карлсона могли уволить с телеканала Fox, однако добавил, что истинные причины прекращения их сотрудничества ему не известны."Я шокирован, я удивлен. Он очень хороший человек и очень талантлив, и, как вы знаете, у него были очень высокие рейтинги. <...> Я не знаю, было это по собственному желанию или его кто-то уволил. <...> Может быть, он ушел потому, что ему не давали свободу действий", — сказал он телеканалу Newsmax.Накануне телекомпания Fox объявила об уходе Карлсона с телеканала по обоюдному согласию сторон.Ведущий известен своей критикой президента США Джо Байдена. В одном из своих последних шоу Карлсон призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, а демократов сравнивал с "ищущими трюфель свиньями" за их "жажду власти".
https://ria.ru/20230424/televeduschiy-1867467100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, такер карлсон, дональд трамп
В мире, США, Такер Карлсон, Дональд Трамп
Трамп прокомментировал уход ведущего Fox News Такера Карлсона
Трамп не исключил, что американский ведущий Fox News Карлсон мог на самом деле быть уволен