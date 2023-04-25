https://ria.ru/20230425/karlson-1867529393.html

Трамп прокомментировал уход ведущего Fox News Такера Карлсона

Трамп прокомментировал уход ведущего Fox News Такера Карлсона - РИА Новости, 25.04.2023

Трамп прокомментировал уход ведущего Fox News Такера Карлсона

Бывший президент США Дональд Трамп не исключил, что известного телеведущего Такера Карлсона могли уволить с телеканала Fox, однако добавил, что истинные причины РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:15

2023-04-25T11:15

2023-04-25T14:22

в мире

сша

такер карлсон

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп не исключил, что известного телеведущего Такера Карлсона могли уволить с телеканала Fox, однако добавил, что истинные причины прекращения их сотрудничества ему не известны."Я шокирован, я удивлен. Он очень хороший человек и очень талантлив, и, как вы знаете, у него были очень высокие рейтинги. <...> Я не знаю, было это по собственному желанию или его кто-то уволил. <...> Может быть, он ушел потому, что ему не давали свободу действий", — сказал он телеканалу Newsmax.Накануне телекомпания Fox объявила об уходе Карлсона с телеканала по обоюдному согласию сторон.Ведущий известен своей критикой президента США Джо Байдена. В одном из своих последних шоу Карлсон призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, а демократов сравнивал с "ищущими трюфель свиньями" за их "жажду власти".

https://ria.ru/20230424/televeduschiy-1867467100.html

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Влада Копылова

в мире, сша, такер карлсон, дональд трамп