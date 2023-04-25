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Трамп прокомментировал уход ведущего Fox News Такера Карлсона - РИА Новости, 25.04.2023
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11:15 25.04.2023 (обновлено: 14:22 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/karlson-1867529393.html
Трамп прокомментировал уход ведущего Fox News Такера Карлсона
Трамп прокомментировал уход ведущего Fox News Такера Карлсона - РИА Новости, 25.04.2023
Трамп прокомментировал уход ведущего Fox News Такера Карлсона
Бывший президент США Дональд Трамп не исключил, что известного телеведущего Такера Карлсона могли уволить с телеканала Fox, однако добавил, что истинные причины РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:15
2023-04-25T14:22
в мире
сша
такер карлсон
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ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп не исключил, что известного телеведущего Такера Карлсона могли уволить с телеканала Fox, однако добавил, что истинные причины прекращения их сотрудничества ему не известны."Я шокирован, я удивлен. Он очень хороший человек и очень талантлив, и, как вы знаете, у него были очень высокие рейтинги. &lt;...&gt; Я не знаю, было это по собственному желанию или его кто-то уволил. &lt;...&gt; Может быть, он ушел потому, что ему не давали свободу действий", — сказал он телеканалу Newsmax.Накануне телекомпания Fox объявила об уходе Карлсона с телеканала по обоюдному согласию сторон.Ведущий известен своей критикой президента США Джо Байдена. В одном из своих последних шоу Карлсон призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, а демократов сравнивал с "ищущими трюфель свиньями" за их "жажду власти".
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в мире, сша, такер карлсон, дональд трамп
В мире, США, Такер Карлсон, Дональд Трамп
Трамп прокомментировал уход ведущего Fox News Такера Карлсона

Трамп не исключил, что американский ведущий Fox News Карлсон мог на самом деле быть уволен

© AP Photo / Richard DrewВедущий телеканала Fox News Такер Карлсон
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Richard Drew
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп не исключил, что известного телеведущего Такера Карлсона могли уволить с телеканала Fox, однако добавил, что истинные причины прекращения их сотрудничества ему не известны.
"Я шокирован, я удивлен. Он очень хороший человек и очень талантлив, и, как вы знаете, у него были очень высокие рейтинги. <...> Я не знаю, было это по собственному желанию или его кто-то уволил. <...> Может быть, он ушел потому, что ему не давали свободу действий", — сказал он телеканалу Newsmax.
Накануне телекомпания Fox объявила об уходе Карлсона с телеканала по обоюдному согласию сторон.
Ведущий известен своей критикой президента США Джо Байдена. В одном из своих последних шоу Карлсон призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, а демократов сравнивал с "ищущими трюфель свиньями" за их "жажду власти".
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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В миреСШАТакер КарлсонДональд Трамп
 
 
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