https://ria.ru/20230425/kanada-1867486473.html

В Канаде пожалели о попытке наказать Россию

В Канаде пожалели о попытке наказать Россию - РИА Новости, 25.04.2023

В Канаде пожалели о попытке наказать Россию

Закрытие российского воздушного пространства ударило по канадским авиакомпаниям, говорится в статье, опубликованной на портале CTV News. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T06:59

2023-04-25T06:59

2023-04-25T15:07

в мире

россия

канада

air canada

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Закрытие российского воздушного пространства ударило по канадским авиакомпаниям, говорится в статье, опубликованной на портале CTV News.Из-за необходимости облетать Россию, которая закрыла свое воздушное пространство в ответ на аналогичные меры против российских авиакомпаний, канадские перевозчики сталкиваются с увеличением времени полетов и затрат на топливо, что влечет за собой рост стоимости "и без того дорогих" билетов для пассажиров."Оптимальный маршрут полетов между Канадой и Юго-Восточной Азией и всем, что находится между ними, предполагает пролет через часть воздушного пространства России", — признал бывший операционный директор Air Canada Дункан Ди. По словам аналитика Хелен Беккер, для североамериканских авиакомпаний "это определенно проблема".По данным компании Cirium, стоимость билета Air Canada в одну сторону из Ванкувера в Гонконг выросла в период с января 2019-го по январь 2023 года на 41%, из Торонто в Дели — на 47%. В то же время средняя стоимость перелета из Ванкувера в Гонконг за этот же период снизилась на 22%, из Торонто в Дели — выросла на 25%. "Эти маршруты используются перевозчиками, в число которых входят China Airlines, Cathay Pacific и Air India — все они не попадают под запрет на использование воздушного пространства России и имеют более низкую стоимость полета", — говорится в статье.Как отметил бывший пилот и генеральный директор компании Aero Consulting Experts Росс Аймер, такая ситуация ставит Air Canada и другие попавшие под запрет авиакомпании "в невыгодное конкурентное положение". "Западные авиакомпании, которые не летают над российской территорией, находятся в невыгодном финансовом положении", — посетовал он.По словам пресс-секретаря Air Canada Питера Фитцпатрика, из-за российских мер многие маршруты авиакомпании в Азию, Индию и на Ближний Восток были "частично изменены", а некоторые из них, такие как Ванкувер — Дели, приостановлены. При этом в Air Canada заявили, что (вероятно, западные. — Прим. ред.) правительства должны "обеспечить равные условия игры, которые обеспечивают честную конкуренцию и равные возможности для всех перевозчиков".После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов, Москва ответила на это зеркально. По данным газеты The New York Times, американские авиакомпании, потерявшие возможность летать над Россией, призвали конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через российское воздушное пространство.

https://ria.ru/20230423/kipr-1867216318.html

https://ria.ru/20230423/sanktsii-1866955430.html

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в мире, россия, канада, air canada, санкции в отношении россии