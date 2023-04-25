https://ria.ru/20230425/kamerun-1867665490.html
В Камеруне открылся Центр открытого образования на русском языке
В Камеруне открылся Центр открытого образования на русском языке - РИА Новости, 25.04.2023
В Камеруне открылся Центр открытого образования на русском языке
Открытие "Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку" под эгидой Российского университета дружбы народов (РУДН) состоялось в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:08
2023-04-25T17:08
2023-04-25T17:08
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рудн
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Открытие "Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку" под эгидой Российского университета дружбы народов (РУДН) состоялось в Камеруне во вторник, рассказала РИА Новости заместитель директора по информационному продвижению Института русского языка РУДН Юлия Березина. "Сегодня 25 апреля состоялось открытие "центра открытого образования" на русском языке и обучения русскому языку в Республике Камерун", - сказала Березина. Собеседница агентства подчеркнула важность мероприятия в свете возрастающего обоюдного интереса стран Африки и России, отметив, что подобные инициативы являются очень важными для продвижения русского языка и культуры на африканском континенте и в мире в целом. "И здесь важно понимать, что открытие таких центров будет способствовать объединению русскоговорящих людей в странах Африки", - добавила Березина. Замдиректора также отметила, что на площадке состоялось подписание соглашения сотрудничества между камерунской организацией социальной поддержки туризма и образования и институтом русского языка РУДН. По словам Березиной, на открытии присутствовали и выступали с речью заместитель руководителя Федерального агентства по делам содружества независимых государств и соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству (русские дома за рубежом) Павел Шевцов, заместитель директора института русского языка РУДН Светлана Ельникова, и руководитель Организации социальной поддержки туризма и образования в Республике Камерун Симон Дюпон.
https://ria.ru/20191022/1560055694.html
https://ria.ru/20230421/yazyk-1866993531.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камерун, африка, россия, рудн, в мире
Камерун, Африка, Россия, РУДН, В мире
В Камеруне открылся Центр открытого образования на русском языке
В Камеруне открылся Центр открытого образования на русском языке под эгидой РУДН
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Открытие "Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку" под эгидой Российского университета дружбы народов (РУДН) состоялось в Камеруне во вторник, рассказала РИА Новости заместитель директора по информационному продвижению Института русского языка РУДН Юлия Березина.
"Сегодня 25 апреля состоялось открытие "центра открытого образования" на русском языке и обучения русскому языку в Республике Камерун", - сказала Березина.
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Собеседница агентства подчеркнула важность мероприятия в свете возрастающего обоюдного интереса стран Африки
и России
, отметив, что подобные инициативы являются очень важными для продвижения русского языка и культуры на африканском континенте и в мире в целом.
"И здесь важно понимать, что открытие таких центров будет способствовать объединению русскоговорящих людей в странах Африки", - добавила Березина.
Замдиректора также отметила, что на площадке состоялось подписание соглашения сотрудничества между камерунской организацией социальной поддержки туризма и образования и институтом русского языка РУДН.
По словам Березиной, на открытии присутствовали и выступали с речью заместитель руководителя Федерального агентства по делам содружества независимых государств и соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству (русские дома за рубежом) Павел Шевцов, заместитель директора института русского языка РУДН Светлана Ельникова, и руководитель Организации социальной поддержки туризма и образования в Республике Камерун Симон Дюпон.
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