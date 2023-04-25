https://ria.ru/20230425/kamerun-1867665490.html

В Камеруне открылся Центр открытого образования на русском языке

В Камеруне открылся Центр открытого образования на русском языке - РИА Новости, 25.04.2023

В Камеруне открылся Центр открытого образования на русском языке

Открытие "Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку" под эгидой Российского университета дружбы народов (РУДН) состоялось в... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:08

2023-04-25T17:08

2023-04-25T17:08

камерун

африка

россия

рудн

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Открытие "Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку" под эгидой Российского университета дружбы народов (РУДН) состоялось в Камеруне во вторник, рассказала РИА Новости заместитель директора по информационному продвижению Института русского языка РУДН Юлия Березина. "Сегодня 25 апреля состоялось открытие "центра открытого образования" на русском языке и обучения русскому языку в Республике Камерун", - сказала Березина. Собеседница агентства подчеркнула важность мероприятия в свете возрастающего обоюдного интереса стран Африки и России, отметив, что подобные инициативы являются очень важными для продвижения русского языка и культуры на африканском континенте и в мире в целом. "И здесь важно понимать, что открытие таких центров будет способствовать объединению русскоговорящих людей в странах Африки", - добавила Березина. Замдиректора также отметила, что на площадке состоялось подписание соглашения сотрудничества между камерунской организацией социальной поддержки туризма и образования и институтом русского языка РУДН. По словам Березиной, на открытии присутствовали и выступали с речью заместитель руководителя Федерального агентства по делам содружества независимых государств и соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству (русские дома за рубежом) Павел Шевцов, заместитель директора института русского языка РУДН Светлана Ельникова, и руководитель Организации социальной поддержки туризма и образования в Республике Камерун Симон Дюпон.

https://ria.ru/20191022/1560055694.html

https://ria.ru/20230421/yazyk-1866993531.html

камерун

африка

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камерун, африка, россия, рудн, в мире