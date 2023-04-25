https://ria.ru/20230425/kadry-1867553840.html
В Кузбассе будут готовить кадры для сибирской сцены Мариинского театра
В Кузбассе будут готовить кадры для сибирской сцены Мариинского театра - РИА Новости, 25.04.2023
В Кузбассе будут готовить кадры для сибирской сцены Мариинского театра
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев договорились о подготовке кадров для сибирской... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:39
2023-04-25T12:39
2023-04-25T13:15
кемеровская область
россия
санкт-петербург
сергей цивилев
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мариинский театр
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КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев договорились о подготовке кадров для сибирской сцены Мариинского театра, сообщает правительство Кузбасса. В рамках XXII Московского Пасхального фестиваля в государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова выступил всемирно известный симфонический оркестр под управлением народного артиста РФ, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Также маэстро Валерий Гергиев по приглашению губернатора Кузбасса ознакомился с ходом строительства Театра оперы и балета (в рамках музейно-театрального комплекса), который станет сибирской сценой Государственного академического Мариинского театра и филиала Российского государственного института сценических искусств, входящего в состав культурно-образовательного комплекса. "Кузбасс и Валерия Абисаловича Гергиева связывает крепкая дружба. Он поддержал строительство у нас Театра оперы и балета – филиала Государственного академического Мариинского театра, где будут выступать выдающие артисты и набираться опыта талантливые ребята не только из Кузбасса, но и со всей Сибири", – цитирует пресс-служба Цивилева. Гергиев отметил, что в Кузбассе все объекты Сибирского комплекса искусств под постоянным вниманием главы региона. "Это дело государственной важности, и Сергей Евгеньевич Цивилев давно уже наладил процесс контроля. Здесь будут готовить специалистов для всего сибирского региона, сейчас проводим серьезную работу, чтобы обеспечить для учеников все возможности. Мы объединяем все усилия, потому что в одиночку никто не справится. Одна из наших задач – чтобы от этого выигрывал не только Кузбасс, но и соседние регионы. Мы ведь будем готовить артистов балета, театра, хора, музыкантов, сценографов, режиссеров, технических специалистов", – приводятся в сообщении слова Гергиева. Глава Кузбасса предложил уже этой осенью оформить создание сибирской сцены Мариинского театра юридически – еще до того, как будет завершено возведение здания. Валерий Гергиев поддержал инициативу. Он добавил, что симфонический оркестр Мариинского театра вновь посетит Кузбасс в октябре-ноябре 2023 года в рамках юбилейных мероприятий в честь 80-летия Филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова. Отмечается, что планируется совместный концерт Губернаторского симфонического оркестра филармонии и симфонического оркестра Мариинского театра с участием студентов творческих специальностей. Также планируется выступление кузбасского оркестра в Государственном академическом Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230405/sheregesh-1862854669.html
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кемеровская область, россия, санкт-петербург, сергей цивилев, валерий гергиев, мариинский театр
Кемеровская область, Россия, Санкт-Петербург, Сергей Цивилев, Валерий Гергиев, Мариинский театр
В Кузбассе будут готовить кадры для сибирской сцены Мариинского театра
В Кузбассе договорились о подготовке кадров для сибирской сцены Мариинского театра
КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев договорились о подготовке кадров для сибирской сцены Мариинского театра, сообщает правительство Кузбасса.
В рамках XXII Московского Пасхального фестиваля в государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова выступил всемирно известный симфонический оркестр под управлением народного артиста РФ
, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Также маэстро Валерий Гергиев по приглашению губернатора Кузбасса ознакомился с ходом строительства Театра оперы и балета (в рамках музейно-театрального комплекса), который станет сибирской сценой Государственного академического Мариинского театра и филиала Российского государственного института сценических искусств, входящего в состав культурно-образовательного комплекса.
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"Кузбасс и Валерия Абисаловича Гергиева связывает крепкая дружба. Он поддержал строительство у нас Театра оперы и балета – филиала Государственного академического Мариинского театра, где будут выступать выдающие артисты и набираться опыта талантливые ребята не только из Кузбасса, но и со всей Сибири", – цитирует пресс-служба Цивилева.
Гергиев отметил, что в Кузбассе все объекты Сибирского комплекса искусств под постоянным вниманием главы региона. "Это дело государственной важности, и Сергей Евгеньевич Цивилев давно уже наладил процесс контроля. Здесь будут готовить специалистов для всего сибирского региона, сейчас проводим серьезную работу, чтобы обеспечить для учеников все возможности. Мы объединяем все усилия, потому что в одиночку никто не справится. Одна из наших задач – чтобы от этого выигрывал не только Кузбасс, но и соседние регионы. Мы ведь будем готовить артистов балета, театра, хора, музыкантов, сценографов, режиссеров, технических специалистов", – приводятся в сообщении слова Гергиева.
Глава Кузбасса предложил уже этой осенью оформить создание сибирской сцены Мариинского театра юридически – еще до того, как будет завершено возведение здания. Валерий Гергиев поддержал инициативу. Он добавил, что симфонический оркестр Мариинского театра вновь посетит Кузбасс в октябре-ноябре 2023 года в рамках юбилейных мероприятий в честь 80-летия Филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова.
Отмечается, что планируется совместный концерт Губернаторского симфонического оркестра филармонии и симфонического оркестра Мариинского театра с участием студентов творческих специальностей. Также планируется выступление кузбасского оркестра в Государственном академическом Мариинском театре в Санкт-Петербурге
.
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