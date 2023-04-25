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Лавров прокомментировал решение Израиля покинуть заседание СБ ООН - РИА Новости, 25.04.2023
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21:31 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/izrail-1867738110.html
Лавров прокомментировал решение Израиля покинуть заседание СБ ООН
Лавров прокомментировал решение Израиля покинуть заседание СБ ООН - РИА Новости, 25.04.2023
Лавров прокомментировал решение Израиля покинуть заседание СБ ООН
Заседание Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке и вопросу Палестины не носило антиизраильский характер, а сама встреча была согласована заранее, заявил во... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T21:31
2023-04-25T21:31
в мире
израиль
ближний восток
сергей лавров
совет безопасности оон
оон
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Заседание Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке и вопросу Палестины не носило антиизраильский характер, а сама встреча была согласована заранее, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя решение делегации Израиля покинуть встречу. Кроме того, Лавров отметил, что график работы Совбеза обсуждался заранее, и никто не возразил против того, чтобы во вторник обсудить ближневосточные проблемы, включая проблему Палестины. "Если исключить все даты, которые каждая страна хотела бы оставить свободными, сами понимаете, очень мало останется рабочих дней", - подчеркнул Лавров. Ранее во вторник на заседании Совбеза, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, постпред Израия Гилад Эрдан и остальные члены делегации Израиля демонстративно покинули зал заседания. Во время своего выступления в Совбезе Эрдан отметил, что заседание проходит в День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора, а если Совбез "отказывается уважать их память", то он посвятит свою речь их памяти и "отказывается проводить этот священный день, слушая ложь и осуждение". Как заявил Эрдан РИА Новости, решение делегации Израиля покинуть заседание Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке под председательством главы российского МИД Сергея Лаврова также связано с крайней предвзятостью в отношении его страны внутри международной организации.
https://ria.ru/20230425/palestina-1867694426.html
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в мире, израиль, ближний восток, сергей лавров, совет безопасности оон, оон
В мире, Израиль, Ближний Восток, Сергей Лавров, Совет Безопасности ООН, ООН
Лавров прокомментировал решение Израиля покинуть заседание СБ ООН

Лавров о решении Израиля покинуть заседание СБ ООН: мероприятие не было антиизраильским

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке
Заседание Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Заседание Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке и вопросу Палестины не носило антиизраильский характер, а сама встреча была согласована заранее, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя решение делегации Израиля покинуть встречу.
«
"Представитель Израиля сказал, что он не может участвовать в антиизраильском действии в такой день. Действо не было антиизраильским. Заседание проводилось на основе пункта повестки дня Совета безопасности, который на этой повестке дня стоит десятилетия, и палестинский вопрос - это самый застарелый вопрос, не решаемый совершенно никак и никем", - сообщил он журналистам.
Кроме того, Лавров отметил, что график работы Совбеза обсуждался заранее, и никто не возразил против того, чтобы во вторник обсудить ближневосточные проблемы, включая проблему Палестины.
"Если исключить все даты, которые каждая страна хотела бы оставить свободными, сами понимаете, очень мало останется рабочих дней", - подчеркнул Лавров.
Ранее во вторник на заседании Совбеза, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, постпред Израия Гилад Эрдан и остальные члены делегации Израиля демонстративно покинули зал заседания. Во время своего выступления в Совбезе Эрдан отметил, что заседание проходит в День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора, а если Совбез "отказывается уважать их память", то он посвятит свою речь их памяти и "отказывается проводить этот священный день, слушая ложь и осуждение".
Как заявил Эрдан РИА Новости, решение делегации Израиля покинуть заседание Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке под председательством главы российского МИД Сергея Лаврова также связано с крайней предвзятостью в отношении его страны внутри международной организации.
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