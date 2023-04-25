https://ria.ru/20230425/izrail-1867738110.html

Лавров прокомментировал решение Израиля покинуть заседание СБ ООН

Лавров прокомментировал решение Израиля покинуть заседание СБ ООН - РИА Новости, 25.04.2023

Лавров прокомментировал решение Израиля покинуть заседание СБ ООН

Заседание Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке и вопросу Палестины не носило антиизраильский характер, а сама встреча была согласована заранее, заявил во... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T21:31

2023-04-25T21:31

2023-04-25T21:31

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ближний восток

сергей лавров

совет безопасности оон

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ООН, 25 апр - РИА Новости. Заседание Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке и вопросу Палестины не носило антиизраильский характер, а сама встреча была согласована заранее, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя решение делегации Израиля покинуть встречу. Кроме того, Лавров отметил, что график работы Совбеза обсуждался заранее, и никто не возразил против того, чтобы во вторник обсудить ближневосточные проблемы, включая проблему Палестины. "Если исключить все даты, которые каждая страна хотела бы оставить свободными, сами понимаете, очень мало останется рабочих дней", - подчеркнул Лавров. Ранее во вторник на заседании Совбеза, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, постпред Израия Гилад Эрдан и остальные члены делегации Израиля демонстративно покинули зал заседания. Во время своего выступления в Совбезе Эрдан отметил, что заседание проходит в День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора, а если Совбез "отказывается уважать их память", то он посвятит свою речь их памяти и "отказывается проводить этот священный день, слушая ложь и осуждение". Как заявил Эрдан РИА Новости, решение делегации Израиля покинуть заседание Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке под председательством главы российского МИД Сергея Лаврова также связано с крайней предвзятостью в отношении его страны внутри международной организации.

https://ria.ru/20230425/palestina-1867694426.html

израиль

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Наталья Макарова

в мире, израиль, ближний восток, сергей лавров, совет безопасности оон, оон