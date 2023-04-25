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Мелони утверждает, что Италии из-за СВО на Украине угрожает опасность - РИА Новости, 25.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 25.04.2023 (обновлено: 13:31 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/italiya-1867571523.html
Мелони утверждает, что Италии из-за СВО на Украине угрожает опасность
Мелони утверждает, что Италии из-за СВО на Украине угрожает опасность - РИА Новости, 25.04.2023
Мелони утверждает, что Италии из-за СВО на Украине угрожает опасность
С началом российской военной операции на Украине свобода Италии оказалась в конкретной опасности, указала в связи с отмечаемой во вторник на Апеннинах 78-й... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:12
2023-04-25T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
италия
джорджа мелони
украина
ситуация в днр и лнр
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РИМ, 25 апр – РИА Новости. С началом российской военной операции на Украине свобода Италии оказалась в конкретной опасности, указала в связи с отмечаемой во вторник на Апеннинах 78-й годовщиной Освобождения от нацистской оккупации и фашизма премьер-министр Джорджа Мелони. В современном мире автократии противостоят демократиям, и существует реальная опасность подрыва "международного порядка, который либеральные демократии подготовили и построили после окончания Второй мировой войны и распада Советского Союза", отмечается в письме, которое глава правительства направила по случаю национального праздника в редакцию газеты Corriere della Sera. "В этой новой биполярности Италия сделала свой выбор, и этот выбор ясен. Мы на стороне свободы и демократии без "если" и "но", и это лучший способ актуализировать послание 25 апреля. Потому что с российским вторжением на Украину наша свобода вновь оказалась в конкретной опасности", - подчеркнула Мелони. В своем письме премьер-министр напомнила также о резолюции "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы", которую Европарламент принял в сентябре 2019 года. В этом документе утверждалось, что подписанный в августе 1939 года Договор о ненападении между Германией и СССР "поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны". Мелони указала, что полностью разделяет положения этой резолюции, а евродепутаты от ее партии "Братья Италии" вместе с представителями других правоцентристских сил без колебаний проголосовали за этот документ. "Это резолюция, которая приобретает еще большее значение в современном контексте перед лицом героического сопротивления украинского народа в защиту своей свободы и независимости от российского вторжения", - подчеркнула она. В апреле 1945 года на севере Италии началось вооруженное восстание, в результате которого, а также боевых действий войск антигитлеровской коалиции страна вскоре была освобождена от немецкой оккупации и фашизма. 25 апреля бойцы движения Сопротивления, среди которых были и советские граждане, бежавшие из фашистских лагерей, освободили Милан и Турин. Именно этот день в 1946 году был впервые отмечен как национальный праздник. С 1949 года 25 апреля официально объявлено национальным праздником Освобождения, который отмечается на всей территории страны. Во вторник утром президент Италии Серджо Маттарелла по многолетней традиции возглавил краткую торжественную церемонию у Алтаря Отечества в центре Рима, в которой приняли участие Мелони и другие члены высшего руководства страны.
https://ria.ru/20230421/ukraina-1866875436.html
https://ria.ru/20230422/ukraina-1867067901.html
https://ria.ru/20230226/italiya-1854296561.html
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в мире, италия, джорджа мелони, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Италия, Джорджа Мелони, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мелони утверждает, что Италии из-за СВО на Украине угрожает опасность

Мелони утверждает, что с началом спецоперации России свобода Италии оказалась в опасности

© AP Photo / Leon Neal/PoolПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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РИМ, 25 апр – РИА Новости. С началом российской военной операции на Украине свобода Италии оказалась в конкретной опасности, указала в связи с отмечаемой во вторник на Апеннинах 78-й годовщиной Освобождения от нацистской оккупации и фашизма премьер-министр Джорджа Мелони.
В современном мире автократии противостоят демократиям, и существует реальная опасность подрыва "международного порядка, который либеральные демократии подготовили и построили после окончания Второй мировой войны и распада Советского Союза", отмечается в письме, которое глава правительства направила по случаю национального праздника в редакцию газеты Corriere della Sera.
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"В этой новой биполярности Италия сделала свой выбор, и этот выбор ясен. Мы на стороне свободы и демократии без "если" и "но", и это лучший способ актуализировать послание 25 апреля. Потому что с российским вторжением на Украину наша свобода вновь оказалась в конкретной опасности", - подчеркнула Мелони.
В своем письме премьер-министр напомнила также о резолюции "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы", которую Европарламент принял в сентябре 2019 года. В этом документе утверждалось, что подписанный в августе 1939 года Договор о ненападении между Германией и СССР "поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны".
Мелони указала, что полностью разделяет положения этой резолюции, а евродепутаты от ее партии "Братья Италии" вместе с представителями других правоцентристских сил без колебаний проголосовали за этот документ. "Это резолюция, которая приобретает еще большее значение в современном контексте перед лицом героического сопротивления украинского народа в защиту своей свободы и независимости от российского вторжения", - подчеркнула она.
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В апреле 1945 года на севере Италии началось вооруженное восстание, в результате которого, а также боевых действий войск антигитлеровской коалиции страна вскоре была освобождена от немецкой оккупации и фашизма. 25 апреля бойцы движения Сопротивления, среди которых были и советские граждане, бежавшие из фашистских лагерей, освободили Милан и Турин. Именно этот день в 1946 году был впервые отмечен как национальный праздник. С 1949 года 25 апреля официально объявлено национальным праздником Освобождения, который отмечается на всей территории страны.
Во вторник утром президент Италии Серджо Маттарелла по многолетней традиции возглавил краткую торжественную церемонию у Алтаря Отечества в центре Рима, в которой приняли участие Мелони и другие члены высшего руководства страны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИталияДжорджа МелониУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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