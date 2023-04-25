Мелони утверждает, что Италии из-за СВО на Украине угрожает опасность
Мелони утверждает, что с началом спецоперации России свобода Италии оказалась в опасности
© AP Photo / Leon Neal/PoolПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
РИМ, 25 апр – РИА Новости. С началом российской военной операции на Украине свобода Италии оказалась в конкретной опасности, указала в связи с отмечаемой во вторник на Апеннинах 78-й годовщиной Освобождения от нацистской оккупации и фашизма премьер-министр Джорджа Мелони.
В современном мире автократии противостоят демократиям, и существует реальная опасность подрыва "международного порядка, который либеральные демократии подготовили и построили после окончания Второй мировой войны и распада Советского Союза", отмечается в письме, которое глава правительства направила по случаю национального праздника в редакцию газеты Corriere della Sera.
"В этой новой биполярности Италия сделала свой выбор, и этот выбор ясен. Мы на стороне свободы и демократии без "если" и "но", и это лучший способ актуализировать послание 25 апреля. Потому что с российским вторжением на Украину наша свобода вновь оказалась в конкретной опасности", - подчеркнула Мелони.
В своем письме премьер-министр напомнила также о резолюции "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы", которую Европарламент принял в сентябре 2019 года. В этом документе утверждалось, что подписанный в августе 1939 года Договор о ненападении между Германией и СССР "поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны".
Мелони указала, что полностью разделяет положения этой резолюции, а евродепутаты от ее партии "Братья Италии" вместе с представителями других правоцентристских сил без колебаний проголосовали за этот документ. "Это резолюция, которая приобретает еще большее значение в современном контексте перед лицом героического сопротивления украинского народа в защиту своей свободы и независимости от российского вторжения", - подчеркнула она.
В апреле 1945 года на севере Италии началось вооруженное восстание, в результате которого, а также боевых действий войск антигитлеровской коалиции страна вскоре была освобождена от немецкой оккупации и фашизма. 25 апреля бойцы движения Сопротивления, среди которых были и советские граждане, бежавшие из фашистских лагерей, освободили Милан и Турин. Именно этот день в 1946 году был впервые отмечен как национальный праздник. С 1949 года 25 апреля официально объявлено национальным праздником Освобождения, который отмечается на всей территории страны.
Во вторник утром президент Италии Серджо Маттарелла по многолетней традиции возглавил краткую торжественную церемонию у Алтаря Отечества в центре Рима, в которой приняли участие Мелони и другие члены высшего руководства страны.