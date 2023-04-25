https://ria.ru/20230425/inklyuziya-1867295051.html

Вопросы инклюзивного образования обсудят на форуме в Волгограде

Вопросы инклюзивного образования обсудят на форуме в Волгограде - РИА Новости, 25.04.2023

Вопросы инклюзивного образования обсудят на форуме в Волгограде

Форум, на котором будут представлены результаты фундаментальных, общенаучных педагогических, психологических, социологических исследований, методических... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T09:00

2023-04-25T09:00

2023-04-25T12:47

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Форум, на котором будут представлены результаты фундаментальных, общенаучных педагогических, психологических, социологических исследований, методических разработок проблемы инклюзивного образования, разворачивающегося в современной российской школе, стартовал на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета.Научно-образовательный форум "Инклюзивный педагог современной российской школы" проходит в рамках сотрудничества ВГСПУ, комитета по образованию, науке и молодежной политике региона, Волгоградской государственной академии последипломного образования, базовыми школами университета на образовательных площадках региона."Актуальность форума сложно переоценить, – комментирует заведующий кафедрой дефектологии и специальной психологии ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет", доктор педагогических наук Елена Шумилова. – Подтверждение этому мы находим не только в стратегических нормативно-правовых документах, ежегодных посланиях президента нашей страны Федеральному государственному собранию и др., где вопросы инклюзивного образования, инклюзивного взаимодействия, инклюзивной культуры и т.д. проходят "красной нитью" как значимые общественные позиции, но и в том количестве научных, научно-практических, общественных мероприятий, которые становятся открытыми площадками для формирования общественных инициатив, обсуждения научных достижений и оценки существующих инклюзивных практик в вопросах обучения, воспитания и социализации каждого ребенка, вне зависимости от особенностей его развития. Каждая конференция, семинар или форум позволяют консолидировать авторитетные мнения ученых, услышать проблемы и перспективы их решения от педагогов, услышать вопросы и пожелания родителей".Участники форума – научные работники, преподаватели вузов, педагогические работники образовательных организаций, представители некоммерческих общественных организаций, студенты и магистранты, а также все те, кто проявляет интерес к обозначенному вопросу, в том числе сообщества родителей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями."В Волгоградской области - 8,8 тыс. школьников с ОВЗ, из них 3,6 тыс. учатся в специализированных школах. Ключевым звеном в подготовке высококвалифицированных специалистов, которые приходят в коррекционные учреждения, является ВГСПУ. Благодаря мастерству педагогов, большинство детей – так же, как и их сверстники – учатся с интересом, получают навыки первой профессии, принимают участие во всех коллективных мероприятиях: праздниках, всевозможных акциях, фестивалях, конкурсах. И продолжить подготовку профессионалов для работы с особенными детьми – наша общая задача, являющаяся приоритетом региональной образовательной политики", – отметила заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Марина Тетерук.В ходе работы форума ученые, педагоги, общественники и родители обсудят вопросы создания инклюзивной образовательной среды современной образовательной организации, проектирования индивидуального образовательного маршрута обучающегося, социального воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, содержания и технологии профессиональной подготовки педагогов к реализации инклюзивного образования школьников, методической подготовки будущих педагогов к проектированию и реализации инклюзивного образования обучающихся, а также обобщат социокультурные практики детей с особыми образовательными потребностями."Уметь оказать компетентную помощь в преодолении трудностей обучения детям с ограниченными возможностями здоровья, в создании инклюзивной образовательной среды должен не только педагог-дефектолог, но и педагог современной школы,– отметила декан факультета социальной и коррекционной педагогики ВГСПУ, кандидат педагогических наук Лариса Бородаева. – Поэтому вузом и облкомобразования региона особое внимание уделяется вопросу методической подготовки будущих педагогов по направлению "Педагогическое образование". Она решает вопросы формирования их готовности к созданию психологически безопасной и комфортной инклюзивной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование, общество